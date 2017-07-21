Volvo опубликовал тизер нового XC40
На выбор покупателям предложат как однотонную окраску кузова, так и 2-цветную. В салоне - ковровое покрытие теплого оттенка Lava Orange, обивка Oxide Red. Натуральный войлок ковриков, внутренняя обшивка крыши и дверные вставки завершают отделку интерьера.
Ранее сообщалось, что модель получит базу Volvo 40.1 Concept, однако у серийного авто по сравнению с прототипом есть множество отличий. Например, форма окон и задней стойки изменена, а вместо камер заднего вида появились боковые зеркала.
В основе машины лежит платформа CMA, построенная вместе со специалистами компании Geely. Стоит отметить, что эта же архитектура ляжет в основу первого кроссовера бренда Link & Co. По мнению специалистов, новинка способна составить конкуренцию Mercedes-Benz GLA, BMW X1 и Audi Q3.
|Автомобиль заполнит нишу ниже ХС60.
|Компактные кроссоверы в России пользуются небольшим спросом.
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