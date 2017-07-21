21 июля 2017, 13:38

Volvo опубликовал тизер нового XC40

Volvo анонсировал скорую премьеру нового компактного вседорожника XC40. Дизайнеры сделали автомобиль динамичным и современным. Диапазон возможных комбинаций в экстерьере довольно широк.
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На выбор покупателям предложат как однотонную окраску кузова, так и 2-цветную. В салоне - ковровое покрытие теплого оттенка Lava Orange, обивка Oxide Red. Натуральный войлок ковриков, внутренняя обшивка крыши и дверные вставки завершают отделку интерьера.

Ранее сообщалось, что модель получит базу Volvo 40.1 Concept, однако у серийного авто по сравнению с прототипом есть множество отличий. Например, форма окон и задней стойки изменена, а вместо камер заднего вида появились боковые зеркала.

В основе машины лежит платформа CMA, построенная вместе со специалистами компании Geely. Стоит отметить, что эта же архитектура ляжет в основу первого кроссовера бренда Link & Co. По мнению специалистов, новинка способна составить конкуренцию Mercedes-Benz GLA, BMW X1 и Audi Q3.

Плюсы и минусы
Автомобиль заполнит нишу ниже ХС60.Компактные кроссоверы в России пользуются небольшим спросом.
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Форум Volvo 850
добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
евгений
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Volvo опубликовал тизер нового XC40
На выбор покупателям предложат как однотонную окраску кузова, так и 2-цветную. В салоне - ковровое покрытие теплого оттенка Lava Orange, обивка Oxide Red. Натуральный войлок ковриков, внутренняя обшивка крыши и дверные вставки завершают отделку интерьера.Ранее сообщалось, что модель получит базу Volvo 40.1 Concept, однако у серийного авто по сравнению с прототипом есть множество отличий. Например, форма окон и задней стойки изменена, а вместо камер заднего вида появились боковые зеркала.В основе машины лежит платформа CMA, построенная вместе со специалистами компании Geely. Стоит отметить, что эта же архитектура ляжет в основу первого кроссовера бренда Link & Co. По мнению специалистов, новинка способна составить конкуренцию Mercedes-Benz GLA, BMW X1 и Audi Q3.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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