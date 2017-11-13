13 ноября 2017, 14:08

Volvo откроет новые дилерские и сервисные центры в России

Volvo Cars намерена открыть в 2019 году новые полноразмерные и сервисные дилерские центры в 11 российских городах. Планируется, что через два года начнут работу пять дилеров — в Волгограде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ставрополе и Уфе, а также шесть сервисных центров — во Владимире, Калининграде, Рязани, Смоленске, Сургуте и Ульяновске.
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В последние годы на рынок вышли новые XC90, S90 и V90 Cross Country. Буквально недавно состоялась российская премьера среднеразмерного кроссовера XC60 второго поколения. Весной 2018-го в Россию приедет компактный премиальный кроссовер XC40.

В среднесрочной перспективе производитель планирует выйти на уровень 800 000 ежегодно продаваемых автомобилей. Ситуация на российском рынке отражает мировой тренд: количество людей, выбирающих Volvo, растет с каждым годом, что имеет вполне конкретное цифровое выражение. Так, по итогам первых десяти месяцев 2017 года продажи Volvo в России составили 5 379 машин, что на 22,2 % выше показателя за аналогичный период прошлого года. Именно поэтому и было принято решение об открытии минимум 11 новых дилерских и сервисных точек в разных регионах России.

Дилерские центры осуществляют продажу новых автомобилей и с пробегом, предоставляют сервисные, финансовые услуги. Авторизованные сервисные центры осуществляют только сервисные работы. Такой дилер производит все виды ремонта, гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей в соответствии со стандартами бренда Volvo.

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Volvo откроет новые дилерские и сервисные центры в России
{{material_121256}}В последние годы на рынок вышли новые XC90, S90 и V90 Cross Country. Буквально недавно состоялась российская премьера среднеразмерного кроссовера XC60 второго поколения. Весной 2018-го в Россию приедет компактный премиальный кроссовер XC40. В среднесрочной перспективе производитель планирует выйти на уровень 800 000 ежегодно продаваемых автомобилей. Ситуация на российском рынке отражает мировой тренд: количество людей, выбирающих Volvo, растет с каждым годом, что имеет вполне конкретное цифровое выражение. Так, по итогам первых десяти месяцев 2017 года продажи Volvo в России составили 5 379 машин, что на 22,2 % выше показателя за аналогичный период прошлого года. Именно поэтому и было принято решение об открытии минимум 11 новых дилерских и сервисных точек в разных регионах России.Дилерские центры осуществляют продажу новых автомобилей и с пробегом, предоставляют сервисные, финансовые услуги. Авторизованные сервисные центры осуществляют только сервисные работы. Такой дилер производит все виды ремонта, гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей в соответствии со стандартами бренда Volvo.
2017-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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