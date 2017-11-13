Volvo откроет новые дилерские и сервисные центры в России
В среднесрочной перспективе производитель планирует выйти на уровень 800 000 ежегодно продаваемых автомобилей. Ситуация на российском рынке отражает мировой тренд: количество людей, выбирающих Volvo, растет с каждым годом, что имеет вполне конкретное цифровое выражение. Так, по итогам первых десяти месяцев 2017 года продажи Volvo в России составили 5 379 машин, что на 22,2 % выше показателя за аналогичный период прошлого года. Именно поэтому и было принято решение об открытии минимум 11 новых дилерских и сервисных точек в разных регионах России.
Дилерские центры осуществляют продажу новых автомобилей и с пробегом, предоставляют сервисные, финансовые услуги. Авторизованные сервисные центры осуществляют только сервисные работы. Такой дилер производит все виды ремонта, гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей в соответствии со стандартами бренда Volvo.
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