Volvo отзовет по всему миру почти полмиллиона автомобилей из-за смертоносных подушек безопасности (и это не Takata)
Последствия взрыва – печальные. Металлические острые осколки разлетаются по салону. Вместо того, чтобы защищать водителя, подушка серьезно травмирует людей, находящихся в автомобиле. Известно уже как минимум об одном погибшем в результате подобного инцидента. Подушки безопасности для старых автомобилей Volvo поставляли компании Autoliv и TRW Automotive, которую в 2015 году поглотил немецкий концерн ZF.
Напомним, похожие проблемы с подушками безопасности японской фирмы Takata привели к отзыву 67 млн автомобилей по всему миру. Известно о более чем двух десятках погибших и сотнях раненых. Сама компания разорилась. После банкротства ее активы выкупила китайско-американская компания Key Safety Systems.
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