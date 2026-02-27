Шведский автогигант столкнулся с глобальной проблемой аккумуляторов в EX30 — на кону сотни миллионов долларов

Volvo отзывает более 40 тысяч электрокроссоверов EX30 из-за риска возгорания батарей

В начале 2026 года Volvo объявила масштабный отзыв электрокроссоверов EX30 из-за опасности перегрева и короткого замыкания батарей. Проблема затронула десятки тысяч машин по всему миру и может обойтись компании в рекордную сумму. Почему этот случай стал тревожным сигналом для всей индустрии - в нашем материале.

В начале 2026 года Volvo объявила масштабный отзыв электрокроссоверов EX30 из-за опасности перегрева и короткого замыкания батарей. Проблема затронула десятки тысяч машин по всему миру и может обойтись компании в рекордную сумму. Почему этот случай стал тревожным сигналом для всей индустрии - в нашем материале.

Volvo оказалась в центре громкого скандала: в январе 2026 года компания объявила о срочном отзыве сразу 40 300 электрокроссоверов EX30 по всему миру. Причина - выявленный дефект высоковольтных батарей, который может привести к короткому включению и перегреву. На рынке электромобилей, где аккумуляторы - ключевой фактор надежности, подобная ситуация становится настоящим вызовом.

Первые тревожные сигналы появились в США, где было отозвано 40 автомобилей. Однако вскоре стало известно, что проблема носит глобальный характер и затрагивает десятки тысяч машин, выпущенных для разных стран. По информации Reuters, шведскому автопроизводителю предстоит заменить все подозрительные батареи, расходы превысят 195 миллионов долларов. Для Volvo, которая активно продвигает электромобили в качестве безопасной и экологичной альтернативы, такой удар по репутации может иметь долгосрочные последствия.

Ситуация с Volvo EX30 обнажила главный страх автовладельцев: высокую стоимость и сложность эксплуатации современных электрокаров. Высоковольтные батареи — «сердце» машины, и любой их сбой грозит серьезными последствиями. В данном случае речь идет не только о прямых финансовых потерях, но и о доверии покупателей, которое компания выстраивала годами.

Для Volvo этот отзыв — не просто техническая проблема, а вопрос выживания на жестком конкурентном рынке. Эксперты называют массовые отзывы электромобилей из-за дефектов батарей тревожным сигналом для всей отрасли. Производители инвестируют миллиарды в контроль качества и безопасность, поэтому любая ошибка бьет не только по бюджету, но и по репутации бренда. В истории шведской марки отзыв EX30 стал крупнейшим, и его последствия компания будет ощущать еще долго.