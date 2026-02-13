В США выявлен дефект в дверных механизмах Volvo S60L 2017 года: что известно о рисках и как реагируют владельцы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 февраля 2026, 06:55

Volvo отзывает часть седанов S60L: обнаружена проблема с замками дверей

Volvo отзывает часть седанов S60L: обнаружена проблема с замками дверей

В США выявлен дефект в дверных механизмах Volvo S60L 2017 года: что известно о рисках и как реагируют владельцы

Volvo отзывает часть седанов S60L: обнаружена проблема с замками дверей

Volvo объявила об отзыве более 2,7 тысяч седанов S60L, произведенных в Китае для американского рынка. Причина - возможный отказ дверных замков при высоких температурах. Эксперты отмечают, что это может повлиять на безопасность эксплуатации.

Volvo объявила об отзыве более 2,7 тысяч седанов S60L, произведенных в Китае для американского рынка. Причина - возможный отказ дверных замков при высоких температурах. Эксперты отмечают, что это может повлиять на безопасность эксплуатации.

В автомобильной промышленности не так часто встречаются ситуации, когда на первый взгляд незначительная деталь способна отразиться на обеспечении безопасности тысячи водителей. Однако именно с такой проблемой столкнулась компания Volvo, объявившая об отзыве 2 758 седанов S60L, выпущенных для рынка США в 2017 году. Эти автомобили, собранные на китайском заводе, оснащены удлиненной колесной базой и предназначены для покупателей, ценящих комфорт и простор в салоне. Но теперь их владельцам стоит быть особенно внимательными.

Целью масштабной сервисной кампании стали дверные замки, поставленные компанией Kiekert. При длительном воздействии высокой температуры механизм может ослабнуть и выйти из строя. В результате дверь может неожиданно перестать фиксироваться, что представляет опасность для пассажиров как во время движения, так и при стоянке. Особенно актуальна эта проблема для регионов с жарким климатом, где температурные перепады становятся настоящим испытанием для автомобильных компонентов.

Volvo сообщила, что пока не зафиксировано серьезных происшествий, связанных с этим дефектом, однако компания предпочла не ожидать первых инцидентов и инициировала отзыв. Владельцам S60L 2017 года рекомендуется обратиться к соответствующим дилерам для замены замков на современные детали, устойчивые к экстремальным условиям эксплуатации. Такой подход ответственное отношение бренда к вопросам безопасности и поддержки клиентов.

Стоит отметить, что случаи массовых отзывов автомобилей по причине того, что были выявлены дефекты в системе безопасности становятся все более частыми. Например, недавно аналогичная ситуация произошла у другого крупного автопроизводителя: Jaguar был вынужден отозвать электрокроссоверы I-Pace в США из-за угрозы возгорания аккумуляторов . На сегодняшний день важно для современных компаний оперативно реагировать на любые отклонения в работе оборудования и своевременно информировать владельцев о рисках.

В условиях, когда автомобили становятся все сложнее, требования к безопасности - жестче, даже небольшие просчеты в конструкциях могут привести к масштабным последствиям. Для Volvo этот отзыв - не только способ устранения конкретной проблемы, но и возможность еще раз гарантировать репутацию производителя, для которого безопасность всегда остается приоритетом.

Упомянутые модели: Volvo S60 (от 2 460 000 Р)
Упомянутые марки: Volvo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Вольво

Похожие материалы Вольво

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Нижний Новгород Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться