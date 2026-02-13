В США выявлен дефект в дверных механизмах Volvo S60L 2017 года: что известно о рисках и как реагируют владельцы

Volvo отзывает часть седанов S60L: обнаружена проблема с замками дверей

Volvo объявила об отзыве более 2,7 тысяч седанов S60L, произведенных в Китае для американского рынка. Причина - возможный отказ дверных замков при высоких температурах. Эксперты отмечают, что это может повлиять на безопасность эксплуатации.

В автомобильной промышленности не так часто встречаются ситуации, когда на первый взгляд незначительная деталь способна отразиться на обеспечении безопасности тысячи водителей. Однако именно с такой проблемой столкнулась компания Volvo, объявившая об отзыве 2 758 седанов S60L, выпущенных для рынка США в 2017 году. Эти автомобили, собранные на китайском заводе, оснащены удлиненной колесной базой и предназначены для покупателей, ценящих комфорт и простор в салоне. Но теперь их владельцам стоит быть особенно внимательными.

Целью масштабной сервисной кампании стали дверные замки, поставленные компанией Kiekert. При длительном воздействии высокой температуры механизм может ослабнуть и выйти из строя. В результате дверь может неожиданно перестать фиксироваться, что представляет опасность для пассажиров как во время движения, так и при стоянке. Особенно актуальна эта проблема для регионов с жарким климатом, где температурные перепады становятся настоящим испытанием для автомобильных компонентов.

Volvo сообщила, что пока не зафиксировано серьезных происшествий, связанных с этим дефектом, однако компания предпочла не ожидать первых инцидентов и инициировала отзыв. Владельцам S60L 2017 года рекомендуется обратиться к соответствующим дилерам для замены замков на современные детали, устойчивые к экстремальным условиям эксплуатации. Такой подход ответственное отношение бренда к вопросам безопасности и поддержки клиентов.

Стоит отметить, что случаи массовых отзывов автомобилей по причине того, что были выявлены дефекты в системе безопасности становятся все более частыми. Например, недавно аналогичная ситуация произошла у другого крупного автопроизводителя: Jaguar был вынужден отозвать электрокроссоверы I-Pace в США из-за угрозы возгорания аккумуляторов . На сегодняшний день важно для современных компаний оперативно реагировать на любые отклонения в работе оборудования и своевременно информировать владельцев о рисках.

В условиях, когда автомобили становятся все сложнее, требования к безопасности - жестче, даже небольшие просчеты в конструкциях могут привести к масштабным последствиям. Для Volvo этот отзыв - не только способ устранения конкретной проблемы, но и возможность еще раз гарантировать репутацию производителя, для которого безопасность всегда остается приоритетом.