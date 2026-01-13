Неожиданный отзыв: что скрывают аккумуляторы Volvo EX30?

13 января 2026, 06:56
Volvo отзывает электрокары EX30 из-за риска возгорания батареи на фоне дефекта
Volvo отзывает часть электромобилей EX30 из-за опасности возгорания батареи. Причина - производственный сбой у поставщика аккумуляторов. В случае перегрева возможен неконтролируемый термический разгон. Такие пожары сложно потушить. Подробности - в материале.
Volvo опубликовала отзыв своих новых компактных электромобилей EX30 из-за угрозы короткого замыкания в ячейках высоковольтной батареи. Это может привести к перегреву и термическому разгону — процессу воспламенения аккумулятора изнутри, что особенно опасно для батарей с никель-марганцево-кобальтовой химией.
Поставщиком проблемных аккумуляторов является компания Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co. В автоиндустрии сообщают о сбое в производственном процессе, который привел к выпуску батарей с нарушениями. Внутри некоторых ячеек возможны дефекты, способные вызвать короткое замыкание и перегрев.
Volvo оперативно инициировала отзывную кампанию и рекомендует владельцам обратиться к дилерам для проверки и замены батарейного блока. Компания подчеркивает, что безопасность клиентов является приоритетом, и все риски должны быть устранены до возникновения серьезных последствий.
Подобные случаи возгорания из-за дефектов аккумуляторов редки, но всегда привлекают внимание, особенно когда речь идет о новых моделях, начинающих завоевывать доверие покупателей. Ситуация с EX30 осложняется тем, что эти компактные электрокары часто используются в городской среде, где пожар может быть особенно опасным.
Volvo приступила к идентификации всех автомобилей с потенциально опасными батареями, пообещав быстро реализовать необходимые меры. Однако сам факт возникновения такой проблемы у технологичного бренда заставляет задуматься о качестве контроля на всех этапах производства. Даже единичные дефекты могут повлиять на репутацию производителя в условиях растущей конкуренции на рынке электромобилей, где каждый инцидент становится поводом для обсуждения надежности новых технологий.
