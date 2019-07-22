22 июля 2019, 00:01
Volvo отзывает полмиллиона машин из-за риска возгорания
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Компания Volvo объявила об одной из крупнейших отзывных акций в своей истории. В сервис планируют пригласить 500 тысяч автомобилей. Причиной стала вероятность возгорания в моторном отсеке.
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Российский офис Volvo объявил о начале отзывной кампании в отношении пяти моделей: Volvo S90, V90 Cross Coutry ...Читать далее
В ближайшее время в Volvo определятся с регламентом и сроками проведения отзывной кампании. Всех владельцев потенциально опасных автомобилей оповестят и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев.
В январе 2019 года Volvo уже отзывала по всему миру более 200 тысяч автомобилей из-за риска возгорания. Под отзыв попали 11 моделей: Volvo V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90. Акция затрагивала только автомобили, выпущенные в 2015 и 2016 годах. Тогда причиной пожара в моторном отсеке стал топливопровод, в котором со временем могли образоваться трещины, проводящие к утечке топлива.
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