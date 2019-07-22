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22 июля 2019, 00:01

Volvo отзывает полмиллиона машин из-за риска возгорания

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Компания Volvo объявила об одной из крупнейших отзывных акций в своей истории. В сервис планируют пригласить 500 тысяч автомобилей. Причиной стала вероятность возгорания в моторном отсеке.
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Нынешняя масштабная отзывная кампания затрагивает по всему миру около полумиллиона автомобилей, оснащенных дизельными «четверками». Проблемы заподозрили у шести моделей: V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90. Все автомобили выпущены, начиная с 2014 года. Причиной неисправности стал некий компонент в моторном отсеке, который может расплавиться под воздействием высокой температуры. При самом неблагоприятном развитии событий, дефект может привести к возгоранию двигателя. К счастью, до сих пор ни один человек не пострадал в подобных инцидентах. 

В ближайшее время в Volvo определятся с регламентом и сроками проведения отзывной кампании. Всех владельцев потенциально опасных автомобилей оповестят и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев.

В январе 2019 года Volvo уже отзывала по всему миру более 200 тысяч автомобилей из-за риска возгорания. Под отзыв попали 11 моделей: Volvo V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90. Акция затрагивала только автомобили, выпущенные в 2015 и 2016 годах. Тогда причиной пожара в моторном отсеке стал топливопровод, в котором со временем могли образоваться трещины, проводящие к утечке топлива.


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Отзывы по теме
Форум Volvo 440 K
ЗДРАВСТВУЙТЕ от чего подходит помпа на вольво440к
Андрей
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Цитата:| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ...
Артём
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Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
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Volvo отзывает полмиллиона машин из-за риска возгорания
{{material_125675}}Нынешняя масштабная отзывная кампания затрагивает по всему миру около полумиллиона автомобилей, оснащенных дизельными «четверками». Проблемы заподозрили у шести моделей: V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90. Все автомобили выпущены, начиная с 2014 года. Причиной неисправности стал некий компонент в моторном отсеке, который может расплавиться под воздействием высокой температуры. При самом неблагоприятном развитии событий, дефект может привести к возгоранию двигателя. К счастью, до сих пор ни один человек не пострадал в подобных инцидентах. В ближайшее время в Volvo определятся с регламентом и сроками проведения отзывной кампании. Всех владельцев потенциально опасных автомобилей оповестят и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев.В январе 2019 года Volvo уже отзывала по всему миру более 200 тысяч автомобилей из-за риска возгорания. Под отзыв попали 11 моделей: Volvo V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90. Акция затрагивала только автомобили, выпущенные в 2015 и 2016 годах. Тогда причиной пожара в моторном отсеке стал топливопровод, в котором со временем могли образоваться трещины, проводящие к утечке топлива.
2019-07-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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