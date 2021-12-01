Volvo переименует флагманский кроссовер XC90: его назовут в честь первой женщины на земле
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
О будущем Volvo Embla известно, что он откроет новую эру в истории шведской марки. Кроссовер построят на платформе SPA2 следующего поколения. Он получит электрическую силовую установку, трехрядный салон и продвинутый комплекс электронных ассистентов со встроенным в крышу лидаром. Автопилот нового флагмана будет соответствовать третьему уровню автономности.
Ожидается, что в техническом плане новинку унифицируют с Polestar 3, премьера которого состоится в 2022 году. Собирать обе модели будут на одном конвейере в Южной Каролине (США).
- 3 650 000 РVolvo XC90 2015 в Москве
- 550 000 РVolvo XC90 2003 в Москве
- 4 419 000 РVolvo XC90 2019 в Москве
- 2 070 000 РVolvo XC90 2012 в Москве
- 7 325 500 РVolvo XC90 2020 в Москве
- 6 370 000 РVolvo XC90 2020 в Москве
- 870 000 РVolvo XC90 2006 в Москве
- 3 339 000 РVolvo XC90 2016 в Москве
- 1 179 000 РVolvo XC90 2008 в Москве
- 1 299 000 РVolvo XC90 2011 в Москве
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