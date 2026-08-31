450 сотрудников и цифровые проекты под вопросом: чем грозит закрытие стокгольмского офиса Volvo

Volvo переносит ключевые функции из Стокгольма в Гетеборг: что изменится для сотрудников

Volvo объявила о закрытии своего офиса в Стокгольме и переносе всех функций в Гетеборг. Решение связано с оптимизацией расходов и изменениями на мировом авторынке. Как это скажется на сотрудниках и почему автогиганты идут на такие шаги - объясняем, что стоит за этим трендом. Мало кто знает, но подобные перемены могут затронуть и другие компании.

Volvo объявила о закрытии своего офиса в Стокгольме и переносе всех функций в Гетеборг. Решение связано с оптимизацией расходов и изменениями на мировом авторынке. Как это скажется на сотрудниках и почему автогиганты идут на такие шаги - объясняем, что стоит за этим трендом. Мало кто знает, но подобные перемены могут затронуть и другие компании.

Новость о закрытии стокгольмского офиса Volvo вызвала широкий резонанс среди российских автомобилистов и специалистов отрасли. Причина проста: подобные решения крупных автопроизводителей часто становятся сигналом для всего рынка, указывая на возможные перемены в стратегии и структуре компаний, работающих в Европе и за ее пределами. Для многих это не просто внутренняя перестановка - речь идет о тенденции, которая может затронуть и другие бренды, в том числе те, что представлены в России.

Как сообщает Autonews, Volvo решила закрыть свой офис в столице Швеции и передать его функции в головной центр в Гетеборге. В подразделении, которое специализировалось на разработке программного обеспечения, искусственном интеллекте и цифровых сервисах для клиентов, сейчас трудятся около 450 человек. Окончательное закрытие запланировано на 1 марта 2027 года. Точные масштабы сокращений пока не раскрываются, однако уже ясно, что часть сотрудников столкнется с необходимостью искать новые рабочие места или переезжать.

В компании подчеркивают, что концентрация ресурсов на меньшем количестве площадок позволит снизить издержки, ускорить коммуникацию между командами и повысить конкурентоспособность бренда. Такой подход, по мнению руководства, поможет быстрее реагировать на изменения рынка и эффективнее внедрять инновации. Важно отметить, что процесс закрытия будет проходить в тесном взаимодействии с персоналом и их представителями, чтобы минимизировать негативные последствия для коллектива.

Контрольный пакет Volvo принадлежит китайской Geely, и это не первый шаг по оптимизации: ранее компания уже анонсировала сокращение 3 тысяч офисных сотрудников по всему миру. Причиной называют непростую ситуацию на мировом авторынке - спрос на новые автомобили снижается, а неопределенность в отрасли только растет. В таких условиях даже крупные игроки вынуждены пересматривать свои расходы и структуру бизнеса.

Интересно, что с 2028 года на европейских заводах Volvo планируется запуск производства премиальных моделей Geely, включая Zeekr и Lynk & Co. Это может означать дальнейшее сближение шведского и китайского автопрома, а также усиление позиций Geely на европейском рынке. Для российских автолюбителей подобные новости важны: они позволяют понять, как глобальные тренды могут повлиять на доступность технологий, сервисов и новых моделей в будущем.

В целом, решение Volvo закрыть офис в Стокгольме выглядит как часть масштабной перестройки, характерной для всей отрасли. По имеющимся данным, подобные шаги позволяют компаниям быстрее адаптироваться к новым экономическим условиям и сохранять конкурентоспособность. Для сотрудников это, безусловно, непростое испытание, однако для рынка - сигнал о том, что эпоха быстрых изменений продолжается. Важно помнить, что такие процессы часто сопровождаются появлением новых возможностей для специалистов, а также обновлением продуктовой линейки и сервисов для конечных потребителей.