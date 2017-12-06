Volvo показала рост мировых продаж
В ноябре мировые продажи выросли на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 51 738 автомобилей. За 11 месяцев был продан 513 051 автомобиль, что на 8,3% выше соответствующего показателя 2016-го. Сохраняющемуся росту продаж способствует высокий спрос на новый кроссовер XC60, который стал бестселлером по итогам минувшего ноября, а также стабильный спрос на модели 90-й серии.
В целом Азиатско-Тихоокеанский регион по итогам ноября стал наиболее быстро растущим рынком для Volvo — рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17,6%. Активный рост также продолжился в Северной и Южной Америке — в ноябре этого года здесь было реализовано на 6,8% больше машин, чем годом ранее.
В России рост продаж по итогам 11 месяцев 2017 года составил 20,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за это время было реализовано 5934 автомобиля. В ноябре дилеры продали на 3,5% машин больше, чем в 2016-м. Наиболее популярные в России модели в этом году — XC60 первого поколения, XC90 и V90 Cross Country.
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