6 декабря 2017, 12:54

Volvo показала рост мировых продаж

Volvo Cars сообщает о росте продаж в ноябре текущего года. По сравнению с показателями последнего месяца осени прошлого года спрос на машины увеличился на всех ключевых рынках. Таким образом, компания приближается к завершению 4-го последовательного года рекордно высоких продаж.
^

В ноябре мировые продажи выросли на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 51 738 автомобилей. За 11 месяцев был продан 513 051 автомобиль, что на 8,3% выше соответствующего показателя 2016-го. Сохраняющемуся росту продаж способствует высокий спрос на новый кроссовер XC60, который стал бестселлером по итогам минувшего ноября, а также стабильный спрос на модели 90-й серии.

Ранее мы писали
Спортивное подразделение шведского автопроизводителя – фирма Polestar – представила особые версии моделей ...
Читать далее
Быстрый рост продемонстрировал китайский рынок — крупнейший для Volvo. В ноябре 2017 года здесь было реализовано 11 259 автомобилей, что на 24% больше, чем в ноябре прошлого года. Наибольшим спросом в Китае пользуются модели S90, S60L и XC60 локального производства.

В целом Азиатско-Тихоокеанский регион по итогам ноября стал наиболее быстро растущим рынком для Volvo — рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17,6%. Активный рост также продолжился в Северной и Южной Америке — в ноябре этого года здесь было реализовано на 6,8% больше машин, чем годом ранее.

В России рост продаж по итогам 11 месяцев 2017 года составил 20,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за это время было реализовано 5934 автомобиля. В ноябре дилеры продали на 3,5% машин больше, чем в 2016-м. Наиболее популярные в России модели в этом году — XC60 первого поколения, XC90 и V90 Cross Country.

Купить авто Вольво

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volvo XC90
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
Артём
Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
Егор
Форум Volvo 440 K
| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
владимир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volvo Автомудрость Volvo АвтоПитер Volvo Дизайн и тюнинг Volvo Новинки и концепт кары Volvo Новости и акции автосалонов Volvo Автосалоны и дилеры марки Volvo Аренда и прокат авто марки Volvo Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volvo Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volvo
Главные материалы
Мы узнали, как продается новый Renault Koleos
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Volvo показала рост мировых продаж
В ноябре мировые продажи выросли на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 51 738 автомобилей. За 11 месяцев был продан 513 051 автомобиль, что на 8,3% выше соответствующего показателя 2016-го. Сохраняющемуся росту продаж способствует высокий спрос на новый кроссовер XC60, который стал бестселлером по итогам минувшего ноября, а также стабильный спрос на модели 90-й серии.{{material_121949}} Быстрый рост продемонстрировал китайский рынок — крупнейший для Volvo. В ноябре 2017 года здесь было реализовано 11 259 автомобилей, что на 24% больше, чем в ноябре прошлого года. Наибольшим спросом в Китае пользуются модели S90, S60L и XC60 локального производства.В целом Азиатско-Тихоокеанский регион по итогам ноября стал наиболее быстро растущим рынком для Volvo — рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17,6%. Активный рост также продолжился в Северной и Южной Америке — в ноябре этого года здесь было реализовано на 6,8% больше машин, чем годом ранее.В России рост продаж по итогам 11 месяцев 2017 года составил 20,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за это время было реализовано 5934 автомобиля. В ноябре дилеры продали на 3,5% машин больше, чем в 2016-м. Наиболее популярные в России модели в этом году — XC60 первого поколения, XC90 и V90 Cross Country.
2017-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Иркутск Кемерово Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG