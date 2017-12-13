Volvo оценила роль семьи в разработке автономных машин
Доставшиеся семьям Семьи Хайн и Симоновски вседорожники оснащены новейшими технологиями помощи водителю. На машинах установлен целый арсенал видеокамер и датчиков, которые отслеживают поведение человека за рулем и следят за тем, что происходит снаружи.
На первых этапах водители будут всегда держать руки на рулевом колесе и постоянно следить за дорогой во время езды. В будущем все участники Drive Me познакомятся с более продвинутыми системами и, после прохождения специального тренинга, начнут их использовать. На последующих этапах тестирование моделей будет проходить в контролируемых условиях под надзором экспертов по безопасности.
Как уже заявлялось, Volvo планирует вывести беспилотный автомобиль на рынок к 2021 году.
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