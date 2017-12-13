13 декабря 2017, 11:34

Volvo оценила роль семьи в разработке автономных машин

В разработке автомобилей с автономным управлением компании Volvo помогут… самые обычные семьи. Скрепленные узами брака будут тестировать опытные образцы на дорогах общего пользования в Гётеборге и делиться впечатлениями с инженерами.
^
Volvo оценила роль семьи в разработке автономных машин Volvo XC90

Volvo XC90
Выпускается с 2002 г.
Новый от 3 260 000 до 4 537 000 Р
Отзывов: 7
Две семьи - Хайн и Симоновски уже стали участниками проекта Drive Me и получили в пользование кроссоверы XC90. Другие 3 семьи присоединятся к проекту в начале 2018 года. Всего же в течение ближайших 4 лет в нем будет задействовано порядка 100 человек. Представители Volvo намерены отслеживать ежедневные перемещения семей на автомобиле на работу, с детьми в школу или в магазин за продуктами.

Доставшиеся семьям Семьи Хайн и Симоновски вседорожники оснащены новейшими технологиями помощи водителю. На машинах установлен целый арсенал видеокамер и датчиков, которые отслеживают поведение человека за рулем и следят за тем, что происходит снаружи.

На первых этапах водители будут всегда держать руки на рулевом колесе и постоянно следить за дорогой во время езды. В будущем все участники Drive Me познакомятся с более продвинутыми системами и, после прохождения специального тренинга, начнут их использовать. На последующих этапах тестирование моделей будет проходить в контролируемых условиях под надзором экспертов по безопасности.

Как уже заявлялось, Volvo планирует вывести беспилотный автомобиль на рынок к 2021 году.

Новости Вольво ХС90

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volvo XC90
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
Артём
Volvo XC90 "в разрезе" в Свид-Мобиле!
На сайте ваяют дилетанты, ибо ЕХ35 (37) , Х3,GLK не могут быть конкурентами ХС90 - это кроссоверы классом ниже.
Nuance
Volvo XC90: и вновь легкий лоск
А где электродоводчик задней двери? Вечно все руки в грязи.
stomalex
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volvo Автомудрость Volvo АвтоПитер Volvo Дизайн и тюнинг Volvo Новинки и концепт кары Volvo Новости и акции автосалонов Volvo Автосалоны и дилеры марки Volvo Аренда и прокат авто марки Volvo Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volvo Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volvo
Главные материалы
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
Как мы покупали машины в ноябре 2017 года
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Volvo XC90
Объявления о продаже Volvo XC90
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Volvo оценила роль семьи в разработке автономных машин
{{model_1444}} Две семьи - Хайн и Симоновски уже стали участниками проекта Drive Me и получили в пользование кроссоверы XC90. Другие 3 семьи присоединятся к проекту в начале 2018 года. Всего же в течение ближайших 4 лет в нем будет задействовано порядка 100 человек. Представители Volvo намерены отслеживать ежедневные перемещения семей на автомобиле на работу, с детьми в школу или в магазин за продуктами. Доставшиеся семьям Семьи Хайн и Симоновски вседорожники оснащены новейшими технологиями помощи водителю. На машинах установлен целый арсенал видеокамер и датчиков, которые отслеживают поведение человека за рулем и следят за тем, что происходит снаружи.На первых этапах водители будут всегда держать руки на рулевом колесе и постоянно следить за дорогой во время езды. В будущем все участники Drive Me познакомятся с более продвинутыми системами и, после прохождения специального тренинга, начнут их использовать. На последующих этапах тестирование моделей будет проходить в контролируемых условиях под надзором экспертов по безопасности. Как уже заявлялось, Volvo планирует вывести беспилотный автомобиль на рынок к 2021 году.
2017-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Уфа Симферополь Иваново
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG