20 июня 2019, 14:22
Volvo повышает цены на дизельные XC40
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Российский офис компании Volvo Car объявил о грядущем подорожании дизельных модификаций компактного кроссовера Volvo XC40. С 1 июля 2019 года автомобиль будет стоить минимум 2 228 000 рублей.
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Цены на Volvo XC40 с мотором D4 (190 л.с.) будут начинаться от 2 775 000 рублей, а комплектацию R-Design оценили минимум в 3 100 000 рублей. Полный привод в кроссоверах со 190-сильным дизелем идет по умолчанию. Цены бензиновых модификаций остались прежними и начинаются от 2 615 000 рублей за T4 (190 сил) AWD Momentum и от 2 817 000 рублей за T5 (249 сил) AWD Momentum.
В ближайшее время компактный кроссовер Volvo XC40 удостоится чести стать первым электрокаром шведской марки и вторым электрокаром компании Volvo Car Group. Первый – это электрический фастбек Polestar 2, представленный в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Премьера новинки от Volvo ожидается до конца года. В соответствии со стратегией марки, к середине следующего десятилетия доля электрокаров должна достигать 50% от общего объема продаж.
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Комментарии пользователей
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Поздравляем Вольво. Хотя среди Сеатов, Ситроенов и Альфа Ромео, я думаю, победить ему было не сложно. Зато очень любопытно, в чем новому Вольвику уступил легендарный Х5?
Любопытно узнать, сколько стоить будет это чудо инженерной мысли? Автомобиль то интересный, хотелось бы прицениться...
Интересно будет глянуть что там митсубиши столько лет мастерили, но ждать высоких продаж не стоит, все уже забыли за что любили митсубы.. А вот E-pace скорее всего ожидает обратная ситуация - будет хитом. Красивый, хорошо сбитый паркетник, да еще и шильдик джэгуар на капоте)
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