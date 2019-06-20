20 июня 2019, 14:22

Volvo повышает цены на дизельные XC40

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Российский офис компании Volvo Car объявил о грядущем подорожании дизельных модификаций компактного кроссовера Volvo XC40. С 1 июля 2019 года автомобиль будет стоить минимум 2 228 000 рублей.
Volvo повышает цены на дизельные XC40
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С июля нынешнего года все дизельные версии компактного кроссовера Volvo XC40, оснащенные двигателями D3 и D4, дорожают на 20 000 рублей. Новая цена базового переднеприводного кроссовера со 150-сильным дизельным мотором составит не менее 2 228 000 рублей. За автомобиль с полным приводом придется заплатить не менее 2 415 000 рублей, а за топовый XC40 D3 AWD R-Design – не менее 2 940 000 рублей.

Цены на Volvo XC40 с мотором D4 (190 л.с.) будут начинаться от 2 775 000 рублей, а комплектацию R-Design оценили минимум в 3 100 000 рублей. Полный привод в кроссоверах со 190-сильным дизелем идет по умолчанию. Цены бензиновых модификаций остались прежними и начинаются от 2 615 000 рублей за T4 (190 сил) AWD Momentum и от 2 817 000 рублей за T5 (249 сил) AWD Momentum.

В ближайшее время компактный кроссовер Volvo XC40 удостоится чести стать первым электрокаром шведской марки и вторым электрокаром компании Volvo Car Group. Первый – это электрический фастбек Polestar 2, представленный в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Премьера новинки от Volvo ожидается до конца года. В соответствии со стратегией марки, к середине следующего десятилетия доля электрокаров должна достигать 50% от общего объема продаж.

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Отзывы по теме
Volvo XC40 признан «Автомобилем года» в Европе
Поздравляем Вольво. Хотя среди Сеатов, Ситроенов и Альфа Ромео, я думаю, победить ему было не сложно. Зато очень любопытно, в чем новому Вольвику уступил легендарный Х5?
Михаил
Volvo XC40 получит трехцилиндровый двигатель
Любопытно узнать, сколько стоить будет это чудо инженерной мысли? Автомобиль то интересный, хотелось бы прицениться...
Артур
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
Интересно будет глянуть что там митсубиши столько лет мастерили, но ждать высоких продаж не стоит, все уже забыли за что любили митсубы.. А вот E-pace скорее всего ожидает обратная ситуация - будет хитом. Красивый, хорошо сбитый паркетник, да еще и шильдик джэгуар на капоте)
Владимир Крестьянинов
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Volvo повышает цены на дизельные XC40
{{material_125675}}С июля нынешнего года все дизельные версии компактного кроссовера Volvo XC40, оснащенные двигателями D3 и D4, дорожают на 20 000 рублей. Новая цена базового переднеприводного кроссовера со 150-сильным дизельным мотором составит не менее 2 228 000 рублей. За автомобиль с полным приводом придется заплатить не менее 2 415 000 рублей, а за топовый XC40 D3 AWD R-Design – не менее 2 940 000 рублей.Цены на Volvo XC40 с мотором D4 (190 л.с.) будут начинаться от 2 775 000 рублей, а комплектацию R-Design оценили минимум в 3 100 000 рублей. Полный привод в кроссоверах со 190-сильным дизелем идет по умолчанию. Цены бензиновых модификаций остались прежними и начинаются от 2 615 000 рублей за T4 (190 сил) AWD Momentum и от 2 817 000 рублей за T5 (249 сил) AWD Momentum.В ближайшее время компактный кроссовер Volvo XC40 удостоится чести стать первым электрокаром шведской марки и вторым электрокаром компании Volvo Car Group. Первый – это электрический фастбек Polestar 2, представленный в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Премьера новинки от Volvo ожидается до конца года. В соответствии со стратегией марки, к середине следующего десятилетия доля электрокаров должна достигать 50% от общего объема продаж.
2019-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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