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30 марта 2020, 18:55

Volvo повысила цены в третий раз с начала года

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Компания Volvo вновь пересмотрела цены на автомобили в России. Машины подорожали уже в третий раз с начала года. Сейчас прибавка составила от 50 000 до 100 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.
Volvo повысила цены в третий раз с начала года

 

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Рублевые цены автомобилей Volvo вновь выросли. Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на сайт «Цена Авто», машины подорожали в среднем на 1,5 – 3,3% или на 50 000 – 100 000 рублей. Прайс-листы переписали на все модели и все комплектации.

Самым доступным автомобилем Volvo в России остается седан Volvo S60, который стоит теперь от 2 480 000 рублей. За топовую версию попросят уже 3 250 000 рублей. Флагманский седан Volvo S90 оценили в 3 155 000 – 4 566 000 рублей. Компактный кроссовер Volvo ХС40 обойдется минимум в 2 695 000 рублей. Полноразмерный кроссовер Volvo ХС90 стоит от 4 080 000 рублей за бензиновую модификацию и до 6 416 00 рублей за гибридный вариант.

Предыдущий раз Volvo поднимала цены месяц назад. Тогда прибавку в 50 000 рублей получили четыре модели шведского бренда из семи, представленных в России. Кроме того, с 1 января 2020 года все автомобили Volvo подорожали на 30 000 рублей из-за увеличения ставки утилизационного сбора.

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Отзывы по теме
Форум Volvo 440 K
ЗДРАВСТВУЙТЕ от чего подходит помпа на вольво440к
Андрей
Форум Volvo XC90
Цитата:| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ...
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Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
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Volvo повысила цены в третий раз с начала года
{{material_129102}}Рублевые цены автомобилей Volvo вновь выросли. Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на сайт «Цена Авто», машины подорожали в среднем на 1,5 – 3,3% или на 50 000 – 100 000 рублей. Прайс-листы переписали на все модели и все комплектации.Самым доступным автомобилем Volvo в России остается седан Volvo S60, который стоит теперь от 2 480 000 рублей. За топовую версию попросят уже 3 250 000 рублей. Флагманский седан Volvo S90 оценили в 3 155 000 – 4 566 000 рублей. Компактный кроссовер Volvo ХС40 обойдется минимум в 2 695 000 рублей. Полноразмерный кроссовер Volvo ХС90 стоит от 4 080 000 рублей за бензиновую модификацию и до 6 416 00 рублей за гибридный вариант.Предыдущий раз Volvo поднимала цены месяц назад. Тогда прибавку в 50 000 рублей получили четыре модели шведского бренда из семи, представленных в России. Кроме того, с 1 января 2020 года все автомобили Volvo подорожали на 30 000 рублей из-за увеличения ставки утилизационного сбора.
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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