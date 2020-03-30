30 марта 2020, 18:55
Volvo повысила цены в третий раз с начала года
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Компания Volvo вновь пересмотрела цены на автомобили в России. Машины подорожали уже в третий раз с начала года. Сейчас прибавка составила от 50 000 до 100 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.
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Самым доступным автомобилем Volvo в России остается седан Volvo S60, который стоит теперь от 2 480 000 рублей. За топовую версию попросят уже 3 250 000 рублей. Флагманский седан Volvo S90 оценили в 3 155 000 – 4 566 000 рублей. Компактный кроссовер Volvo ХС40 обойдется минимум в 2 695 000 рублей. Полноразмерный кроссовер Volvo ХС90 стоит от 4 080 000 рублей за бензиновую модификацию и до 6 416 00 рублей за гибридный вариант.
Предыдущий раз Volvo поднимала цены месяц назад. Тогда прибавку в 50 000 рублей получили четыре модели шведского бренда из семи, представленных в России. Кроме того, с 1 января 2020 года все автомобили Volvo подорожали на 30 000 рублей из-за увеличения ставки утилизационного сбора.
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