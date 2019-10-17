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17 октября 2019, 07:32

Volvo представила первый электрический кроссовер

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Фото: Volvo
Компания Volvo показала первый кроссовер с полностью электрической силовой установкой. Полноприводная новинка получила длинное название Volvo XC40 P8 AWD Recharge. Приставка «Recharge» теперь положена всем электрокарам и гибридам Volvo.
Volvo представила первый электрический кроссовер

Фото: Volvo

Volvo представила первый электрический кроссовер

Фото: Volvo

Volvo представила первый электрический кроссовер

Фото: Volvo

Volvo представила первый электрический кроссовер

Фото: Volvo

Volvo представила первый электрический кроссовер

Фото: Volvo

Volvo представила первый электрический кроссовер

Фото: Volvo

Volvo представила первый электрический кроссовер

Фото: Volvo

Volvo представила первый электрический кроссовер

Фото: Volvo

Volvo представила первый электрический кроссовер

Фото: Volvo

Volvo представила первый электрический кроссовер
Volvo представила первый электрический кроссовер
Volvo представила первый электрический кроссовер
Volvo представила первый электрический кроссовер
Volvo представила первый электрический кроссовер
Volvo представила первый электрический кроссовер
Volvo представила первый электрический кроссовер
Volvo представила первый электрический кроссовер
Volvo представила первый электрический кроссовер
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Электрический кроссовер Volvo XC40 P8 AWD Recharge изначально был построен на архитектуре CMA (Compact Modular Architecture), предполагающей создание гибридных и полностью электрических моделей. Эта же платформа легла в основу представленного зимой фастбека Polestar 2, который и стал первым электрокаром шведской компании.

Силовая установка электрического Volvo XC40 аналогична Polestar 2 и состоит из двух электромоторов (по одному на каждой оси) суммарной отдачей 408 л.с. и 660 Нм пикового момента. Блок аккумуляторов по традиции расположился под полом. Его емкость – 78 кВт-ч. Разгон с места до «сотни» занимает 4,9 секунды. Максимальная скорость – 180 км/ч. Дальность хода без подзарядки превышает 400 километров (WLTP). От мощного терминала подзарядить батарею на 80% можно за 40 минут.

Внешне электрический XC40 Recharge отличается от «братьев» с ДВС сплошной панелью на месте радиаторной решетки и модифицированными бамперами. В салоне появилась новая медиасистема Android Automotive OS со встроенными сервисами Google Assistant, Google Maps и Google Play Store, а также с возможностью обновления «по воздуху». Объем багажника сократился на 47 литров (до 413 литров), зато под «капотом» появился дополнительный отсек для хранения мелочей на 31 литр. Продажи Volvo XC40 P8 AWD Recharge стартуют в начале 2020 года.

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Отзывы по теме
Volvo XC40 признан «Автомобилем года» в Европе
Поздравляем Вольво. Хотя среди Сеатов, Ситроенов и Альфа Ромео, я думаю, победить ему было не сложно. Зато очень любопытно, в чем новому Вольвику уступил легендарный Х5?
Михаил
Volvo XC40 получит трехцилиндровый двигатель
Любопытно узнать, сколько стоить будет это чудо инженерной мысли? Автомобиль то интересный, хотелось бы прицениться...
Артур
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
Интересно будет глянуть что там митсубиши столько лет мастерили, но ждать высоких продаж не стоит, все уже забыли за что любили митсубы.. А вот E-pace скорее всего ожидает обратная ситуация - будет хитом. Красивый, хорошо сбитый паркетник, да еще и шильдик джэгуар на капоте)
Владимир Крестьянинов
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Volvo представила первый электрический кроссовер
{{material_125872}}Электрический кроссовер Volvo XC40 P8 AWD Recharge изначально был построен на архитектуре CMA (Compact Modular Architecture), предполагающей создание гибридных и полностью электрических моделей. Эта же платформа легла в основу представленного зимой фастбека Polestar 2, который и стал первым электрокаром шведской компании.Силовая установка электрического Volvo XC40 аналогична Polestar 2 и состоит из двух электромоторов (по одному на каждой оси) суммарной отдачей 408 л.с. и 660 Нм пикового момента. Блок аккумуляторов по традиции расположился под полом. Его емкость – 78 кВт-ч. Разгон с места до «сотни» занимает 4,9 секунды. Максимальная скорость – 180 км/ч. Дальность хода без подзарядки превышает 400 километров (WLTP). От мощного терминала подзарядить батарею на 80% можно за 40 минут.Внешне электрический XC40 Recharge отличается от «братьев» с ДВС сплошной панелью на месте радиаторной решетки и модифицированными бамперами. В салоне появилась новая медиасистема Android Automotive OS со встроенными сервисами Google Assistant, Google Maps и Google Play Store, а также с возможностью обновления «по воздуху». Объем багажника сократился на 47 литров (до 413 литров), зато под «капотом» появился дополнительный отсек для хранения мелочей на 31 литр. Продажи Volvo XC40 P8 AWD Recharge стартуют в начале 2020 года.
2019-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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