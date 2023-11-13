Volvo представила первый в своей истории минивэн

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Volvo утверждает, что минивэн – это дань уважения модели Duett 1953 года, кросс-универсалу, который продавался вплоть до 1969 года. На самом деле первый в истории минивэн шведской марки построен на базе нового китайского минивэна Zeekr 009 (дочерней компании Geely).

Автомобиль получил шестиместную компоновку салона по формуле 2+2+2 и полностью электрическую силовую установку мощностью 268 л.с. Минивэн премиум-класса может разгоняться с места до «сотни» за 8,3 секунды. А емкости тягового аккумулятора (116 кВт-ч) хватает на 738 километров по китайскому циклу CLTC. Замеры по более реалистичному циклу WLTP должны составить порядка 630 километров. Восполнить заряд аккумулятора с 10% до 80% можно менее чем за 30 минут.

Фото: Volvo

Основное внимание уделено комфорту пассажиров второго ряда. Здесь установлены ультра-удобные капитанские кресла с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Также к услугам пассажиров складные столики, выдвижной 15,6-дюймовый экран, поддерживающий как проекцию мобильного экрана, так и различные сторонние приложения. Представители Volvo говорят, что всего одним щелчком переключателя или командой голосовому помощнику вы можете легко превратить салон минивэна в «театр, конференц-зал или спальню. Экраны, сиденья, окна, кондиционер и освещение будут настроены соответствующим образом».

Фото: Volvo

Новый Volvo EM90 будет доступен исключительно на китайском рынке. Планов на страны Западной Европы и Северной Америки пока нет. Поставки клиентам стартуют в ближайшее время. Цены начинаются от 818 тысяч юаней, что эквивалентно 10,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

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