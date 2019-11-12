Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
12 ноября 2019, 16:10

Volvo предупредила о подорожании

  • 64
  • 0
Российский офис Volvo планирует повысить цены на весь модельный ряд с 1 января 2020 года. Автомобили подорожают на 45 000 – 80 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.
Ранее мы писали
Дилеры Volvo хоть и говорят, что их самый маленький кроссовер XC40 расходится чуть ли не как вода в пустыне ...
Читать далее
В начале года цены на автомобили Volvo вырастут в среднем на 1,1%. При этом стоимость опций и пакетов останется без изменений. Подорожание составит от 45 000 до 80 000 рублей. Цены вступают в силу с 1 января 2020 года, но на официальном сайте уже загружены новые цифры. Повышение цен связано с естественной инфляцией. Если правительство примет решение увеличить с января ставку утилизационного сбора, Volvo обещает вновь скорректировать прайс-листы.

Наиболее серьезно подорожают дизельные кроссоверы Volvo XC60. Версия с мотором D4 (190 л.с.) будет стоить минимум 3 369 000 рублей, а с мотором D5 (235 л.с.) – не менее 3 639 000 рублей. За полноприводный кроссовер с бензиновым двигателем T5 (249 л.с.) придется заплатить от 3 269 000 рублей, а с более мощным T6 (320 л.с.) – от 4 179 000 рублей.

Самым доступным в российской линейке Volvo останется компактный кроссовер XC40, который будет стоить минимум 2 338 000 рублей за версию со 150-сильным бензиновым мотором и передним приводом. Цены топового кроссовера Volvo XC90 T8 Twin Engine (406 л.с.) начинаются от 6 038 000 рублей.

По данным АЕБ, с января по октябрь 2019 года российские дилеры Volvo реализовали 6 740 автомобилей или на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре продажи марки выросли на 16% до 728 проданных автомобилей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volvo 440 K
ЗДРАВСТВУЙТЕ от чего подходит помпа на вольво440к
Андрей
Форум Volvo XC90
Цитата:| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ...
Артём
Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
Егор
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Вольво
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Исследуем цены на «Оку»: дешевле только ролики
Контраварийное вождение. Необходимость или развлечение?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 30 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Volvo предупредила о подорожании
{{material_127959}}В начале года цены на автомобили Volvo вырастут в среднем на 1,1%. При этом стоимость опций и пакетов останется без изменений. Подорожание составит от 45 000 до 80 000 рублей. Цены вступают в силу с 1 января 2020 года, но на официальном сайте уже загружены новые цифры. Повышение цен связано с естественной инфляцией. Если правительство примет решение увеличить с января ставку утилизационного сбора, Volvo обещает вновь скорректировать прайс-листы.Наиболее серьезно подорожают дизельные кроссоверы Volvo XC60. Версия с мотором D4 (190 л.с.) будет стоить минимум 3 369 000 рублей, а с мотором D5 (235 л.с.) – не менее 3 639 000 рублей. За полноприводный кроссовер с бензиновым двигателем T5 (249 л.с.) придется заплатить от 3 269 000 рублей, а с более мощным T6 (320 л.с.) – от 4 179 000 рублей.Самым доступным в российской линейке Volvo останется компактный кроссовер XC40, который будет стоить минимум 2 338 000 рублей за версию со 150-сильным бензиновым мотором и передним приводом. Цены топового кроссовера Volvo XC90 T8 Twin Engine (406 л.с.) начинаются от 6 038 000 рублей.По данным АЕБ, с января по октябрь 2019 года российские дилеры Volvo реализовали 6 740 автомобилей или на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре продажи марки выросли на 16% до 728 проданных автомобилей.
2019-11-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Вологда Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.