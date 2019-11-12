12 ноября 2019, 16:10
Volvo предупредила о подорожании
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Российский офис Volvo планирует повысить цены на весь модельный ряд с 1 января 2020 года. Автомобили подорожают на 45 000 – 80 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.
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Наиболее серьезно подорожают дизельные кроссоверы Volvo XC60. Версия с мотором D4 (190 л.с.) будет стоить минимум 3 369 000 рублей, а с мотором D5 (235 л.с.) – не менее 3 639 000 рублей. За полноприводный кроссовер с бензиновым двигателем T5 (249 л.с.) придется заплатить от 3 269 000 рублей, а с более мощным T6 (320 л.с.) – от 4 179 000 рублей.
Самым доступным в российской линейке Volvo останется компактный кроссовер XC40, который будет стоить минимум 2 338 000 рублей за версию со 150-сильным бензиновым мотором и передним приводом. Цены топового кроссовера Volvo XC90 T8 Twin Engine (406 л.с.) начинаются от 6 038 000 рублей.
По данным АЕБ, с января по октябрь 2019 года российские дилеры Volvo реализовали 6 740 автомобилей или на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре продажи марки выросли на 16% до 728 проданных автомобилей.
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