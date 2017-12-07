7 декабря 2017, 11:02

Volvo принимает заказы на «парусный» V90 Cross Country

Российские дилеры Volvo начинают принимать заказы на специальную версию универсала V90 Cross Country, приуроченную к кругосветной парусной регате Ocean Race 2017/18. Автомобиль с бензиновым двигателем T5 мощностью 249 л. с. доступен по цене от 3 794 000 рублей.
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  Volvo принимает заказы на «парусный» V90 Cross Country Volvo Volvo принимает заказы на «парусный» V90 Cross Country
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Volvo V90 Cross Country
Выпускается с 2016 г.
В самом дорогом исполнении с дизельным 235-сильным мотором новинка обойдется покупателям 4 168 000 рублей. Первые поставки спецверсии Ocean Race ожидаются в феврале следующего года.
 
Особый V90 Cross Country отличается цветом кузова Crystal White с матово-серыми элементами отделки и ярко-оранжевыми деталями. Также модель имеет легкосплавные 20-дюймовые диски эксклюзивного дизайна, багажник на крыше в цвет кузова автомобиля (доступен в качестве опции), ремни безопасности ярко-оранжевого цвета и такую же прострочку на дверных панелях.

В салоне радуют спортивные сиденья, непромокаемые защитные чехлы для передних кресел, два USB-порта для пассажиров задних сидений и еще два порта в багажном отделении. Для большего комфорта предусмотрены аккумуляторный LED-фонарик, хранящийся в стенке багажного отделения, и накладка на бампер, позволяющая не пачкать одежду при погрузке/выгрузке.
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Volvo принимает заказы на «парусный» V90 Cross Country
{{model_6320}}В самом дорогом исполнении с дизельным 235-сильным мотором новинка обойдется покупателям 4 168 000 рублей. Первые поставки спецверсии Ocean Race ожидаются в феврале следующего года. Особый V90 Cross Country отличается цветом кузова Crystal White с матово-серыми элементами отделки и ярко-оранжевыми деталями. Также модель имеет легкосплавные 20-дюймовые диски эксклюзивного дизайна, багажник на крыше в цвет кузова автомобиля (доступен в качестве опции), ремни безопасности ярко-оранжевого цвета и такую же прострочку на дверных панелях.В салоне радуют спортивные сиденья, непромокаемые защитные чехлы для передних кресел, два USB-порта для пассажиров задних сидений и еще два порта в багажном отделении. Для большего комфорта предусмотрены аккумуляторный LED-фонарик, хранящийся в стенке багажного отделения, и накладка на бампер, позволяющая не пачкать одежду при погрузке/выгрузке.
2017-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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