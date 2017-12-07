7 декабря 2017, 11:02
Volvo принимает заказы на «парусный» V90 Cross Country
Российские дилеры Volvo начинают принимать заказы на специальную версию универсала V90 Cross Country, приуроченную к кругосветной парусной регате Ocean Race 2017/18. Автомобиль с бензиновым двигателем T5 мощностью 249 л. с. доступен по цене от 3 794 000 рублей.
Volvo V90 Cross Country
Выпускается с 2016 г.
Особый V90 Cross Country отличается цветом кузова Crystal White с матово-серыми элементами отделки и ярко-оранжевыми деталями. Также модель имеет легкосплавные 20-дюймовые диски эксклюзивного дизайна, багажник на крыше в цвет кузова автомобиля (доступен в качестве опции), ремни безопасности ярко-оранжевого цвета и такую же прострочку на дверных панелях.
В салоне радуют спортивные сиденья, непромокаемые защитные чехлы для передних кресел, два USB-порта для пассажиров задних сидений и еще два порта в багажном отделении. Для большего комфорта предусмотрены аккумуляторный LED-фонарик, хранящийся в стенке багажного отделения, и накладка на бампер, позволяющая не пачкать одежду при погрузке/выгрузке.
Читайте по теме
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Акцент на SUV: что посмотреть на «Мире автомобиля 2017»?
06.04.2017, 17:40
Двухдверка Volvo 262 Coupé празднует свое 40-летие
11.03.2017, 21:01
Двадцать лет назад в Париже показали купе Volvo C70
30.09.2016, 14:02
Читайте по теме
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Акцент на SUV: что посмотреть на «Мире автомобиля 2017»?
06.04.2017, 17:40
Двухдверка Volvo 262 Coupé празднует свое 40-летие
11.03.2017, 21:01
Двадцать лет назад в Париже показали купе Volvo C70
30.09.2016, 14:02
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное