9 февраля 2018, 10:26

Volvo привезет в Россию три новые модели

В российском представительстве компании Volvo рассказали о планах на 2018 год. Покупателям предложат три новые модели: XC40, XC60 и специальную версию V90 Cross Country Ocean Race.
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Продажи кроссовера XC60 второго поколения уже начались в январе. С шведского завода в Торсланде в салоны российских дилеров добрались первые 150 автомобилей ограниченной серии First Edition. Цены на новинку начинаются от 2 995 000 рублей. Моторная гамма включает в себя две бензиновых (249 л.с. и 320 л.с.) и два дизельных мотора (190 л.с. и 235 л.с.).

В апреле обещают привезти вседорожный универсал V90 Cross Country в специальной комплектации Ocean Race, выпущенной по случаю юбилейной 45-ой парусной регаты, проводимой под эгидой Volvo. Внешне автомобили отличаются особым цветом кузова Crystal White и 20-дюймовыми легкосплавным дисками. В отделке салона используется уникальный материал эконил, который производят из переработанного нейлона, в том числе из отслуживших свой срок рыболовных сетей.

А в мае в продажу поступит компактный кроссовер Volvo XC40, премьера которого состоялась в сентябре прошлого года. Это самый маленький кроссовер шведского бренда. Его производство налажено в бельгийском городе Гент. Автомобиль доступен с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 247 л.с. или с дизелем того же объема (190 л.с.)

По итогам прошлого года Volvo реализовано в России 7 010 новых автомобилей, что на четверть больше, чем в 2016 году. Лидерами продаж стали XC60 первого поколения (2 535 машин), премиальный кроссовер XC90 (2 414 машин) и вседорожный универсал V90 Cross Country (722 машин).
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Форум Volvo XC90
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
Артём
Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
Егор
Форум Volvo 440 K
| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
владимир
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Volvo привезет в Россию три новые модели
{{material_121069}}Продажи кроссовера XC60 второго поколения уже начались в январе. С шведского завода в Торсланде в салоны российских дилеров добрались первые 150 автомобилей ограниченной серии First Edition. Цены на новинку начинаются от 2 995 000 рублей. Моторная гамма включает в себя две бензиновых (249 л.с. и 320 л.с.) и два дизельных мотора (190 л.с. и 235 л.с.).В апреле обещают привезти вседорожный универсал V90 Cross Country в специальной комплектации Ocean Race, выпущенной по случаю юбилейной 45-ой парусной регаты, проводимой под эгидой Volvo. Внешне автомобили отличаются особым цветом кузова Crystal White и 20-дюймовыми легкосплавным дисками. В отделке салона используется уникальный материал эконил, который производят из переработанного нейлона, в том числе из отслуживших свой срок рыболовных сетей.А в мае в продажу поступит компактный кроссовер Volvo XC40, премьера которого состоялась в сентябре прошлого года. Это самый маленький кроссовер шведского бренда. Его производство налажено в бельгийском городе Гент. Автомобиль доступен с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 247 л.с. или с дизелем того же объема (190 л.с.)По итогам прошлого года Volvo реализовано в России 7 010 новых автомобилей, что на четверть больше, чем в 2016 году. Лидерами продаж стали XC60 первого поколения (2 535 машин), премиальный кроссовер XC90 (2 414 машин) и вседорожный универсал V90 Cross Country (722 машин).
2018-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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