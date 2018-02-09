9 февраля 2018, 10:26
Volvo привезет в Россию три новые модели
В российском представительстве компании Volvo рассказали о планах на 2018 год. Покупателям предложат три новые модели: XC40, XC60 и специальную версию V90 Cross Country Ocean Race.
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В апреле обещают привезти вседорожный универсал V90 Cross Country в специальной комплектации Ocean Race, выпущенной по случаю юбилейной 45-ой парусной регаты, проводимой под эгидой Volvo. Внешне автомобили отличаются особым цветом кузова Crystal White и 20-дюймовыми легкосплавным дисками. В отделке салона используется уникальный материал эконил, который производят из переработанного нейлона, в том числе из отслуживших свой срок рыболовных сетей.
А в мае в продажу поступит компактный кроссовер Volvo XC40, премьера которого состоялась в сентябре прошлого года. Это самый маленький кроссовер шведского бренда. Его производство налажено в бельгийском городе Гент. Автомобиль доступен с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 247 л.с. или с дизелем того же объема (190 л.с.)
По итогам прошлого года Volvo реализовано в России 7 010 новых автомобилей, что на четверть больше, чем в 2016 году. Лидерами продаж стали XC60 первого поколения (2 535 машин), премиальный кроссовер XC90 (2 414 машин) и вседорожный универсал V90 Cross Country (722 машин).
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