Вышло исследование: почему Volvo остается эталоном безопасности и как бренд завоевал доверие российских водителей

Volvo: путь от шведских инноваций до мирового символа безопасности

История Volvo - это не только про автомобили, но и про революцию в безопасности на дорогах. Узнайте, как шведский бренд стал любимцем россиян, какие технологии сделали его культовым и что ждет марку в ближайшие годы.

История Volvo - это не только про автомобили, но и про революцию в безопасности на дорогах. Узнайте, как шведский бренд стал любимцем россиян, какие технологии сделали его культовым и что ждет марку в ближайшие годы.

В начале прошлого века Швеция подарила миру компанию, которая изменила представление о безопасности на дорогах. Volvo, основанная в 1927 году в Гетеборге как дочернее предприятие SKF, быстро превратилась из производителя подшипников в амбициозного игрока на автомобильном рынке. Первая марка автомобиля - Volvo OV 4 - стала символом надежности и движения, а само название бренда, происходящее от латинского «volvere» («вращаться»), подчеркивает стремление к постоянному развитию.

Уже к середине XX века Volvo закрепилась как производитель не только легковых машин, но и грузовиков, автобусов, а также строительной техники. Однако именно в области безопасности шведы добились того, что навсегда изменило индустрию.

Трехточечный ремень: изобретение, которое спасло миллионы

В 1959 году инженер Нильс Болин представил миру трехточечный ремень безопасности. Это простое, но гениальное решение стало стандартом для всех автомобилей Volvo, а затем и для всей отрасли. Компания не стала монополизировать изобретение, а наоборот - передала права на его использование другим производителям без лицензионных отчислений. Такой шаг не только укрепил репутацию Volvo, но и сделал бренд синонимом заботы о жизни водителей и пассажиров.

С этого момента Volvo стала восприниматься как законодатель моды в условиях безопасности. Уже в 1970 году автомобили марки продавались далеко за пределами Скандинавии, трехточечный ремень стал обязательным элементом в большинстве стран мира.

Испытания и перемены: от Ford до Geely

К концу 90-х Volvo столкнулась с важными вызовами: рынок легковых автомобилей приносил все меньшую прибыль, а конкуренция росла. Попытка объединения с Renault не увенчалась успехом, и в 1999 году отделение легковых автомобилей Volvo Cars было продано Ford Motor Company. Американцы стремились получить доступ к технологиям пассивной безопасности, и сделка стала единственной в истории отрасли.

Однако уже в 2010 году, после международного финансового кризиса, Ford был вынужден продать Volvo компании Geely. Это решение стало поворотным моментом: под крылом нового владельца Volvo не только сохранила свою идентичность, но и получила значительный импульс для развития. Совместные проекты, такие как молодежный бренд Lynk&Co и премиальный электрокар Zeekr 001, вывели компанию на новый уровень технологичности и экологичности.

Безопасность как философия: ключевые технологии Volvo

Volvo всегда внедряла инновации в области безопасности. Среди самых передовых достижений последних лет — система City Safety, способная автоматически тормозить перед пешеходами и велосипедистами, а также Pilot Assist, помогающая водителю держать полосу и поддерживать скорость на трассе. Система защиты от столкновения на дороге защищает при въезде на дорогу, а боковые подушки безопасности IPS минимизируют последствия боковых столкновений.

Особое внимание уделено защите шеи при авариях - система WHIPS стала настоящим прорывом. В условиях цифровизации Volvo внедряет киберзащиту и разрабатывает новые платформы: CMA для компактных моделей, SPA1 для гибридов и SPA2 для электромобилей. Эта конструкция позволяет создавать автомобили, которые не только безопасны, но и соответствуют современным требованиям экологии и комфорта.

Легендарные модели и музей Volvo

Каждое десятилетие у Volvo было своей «звездой»: в 80-х — модель 240, в 2000-х — S60, а в последние годы — кроссоверы XC60 и XC90. За почти столетнюю историю компания выпустила более 25 миллионов автомобилей, а в 2022 году достигла рекордных продаж электромобилей и гибридов в Китае.

В Гетеборге работает уникальный музей «Мир Вольво», где можно увидеть не только классические автомобили и концепт-кары, но и познакомиться с интерактивными экспозициями по безопасности и инновациям.

Volvo в России: путь к доверию

На российском рынке Volvo появилась еще в советские времена - сначала в виде грузовиков для «Совтрансавто», а затем и легковых автомобилей для конституционного корпуса. Официальные продажи стартовали в 1989 году, а с 2009 года в Калуге началось производство легендарных грузовиков Volvo и Renault. Несмотря на то, что легковые модели в России не собирались, бренд быстро завоевал популярность среди отечественных автолюбителей. Согласно данным опросов, более третьи владельцев Volvo не рассматривают другие марки при покупке нового автомобиля — показатель лояльности, которому могут позавидовать даже премиальным брендам.

Будущее Volvo: курс по электрификации

К 2030 году компания планирует полностью перейти к электромобилям. Уже сегодня большинство моделей Volvo доступны в гибридных и электрических версиях, новые разработки в области автономного вождения и цифровых сервисов делают бренд одним из лидеров отрасли.

Volvo - это не просто автомобиль. Это философия, в которой безопасность, инновации и уважение к традициям идут рука об руку. Именно поэтому марка остается актуальной и востребованной, а ее история – реализована для всего британского автопрома.