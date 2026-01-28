Вышло исследование: почему Volvo остается эталоном безопасности и как бренд завоевал доверие российских водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 08:24

Volvo: путь от шведских инноваций до мирового символа безопасности

Volvo: путь от шведских инноваций до мирового символа безопасности

Вышло исследование: почему Volvo остается эталоном безопасности и как бренд завоевал доверие российских водителей

Volvo: путь от шведских инноваций до мирового символа безопасности

История Volvo - это не только про автомобили, но и про революцию в безопасности на дорогах. Узнайте, как шведский бренд стал любимцем россиян, какие технологии сделали его культовым и что ждет марку в ближайшие годы.

История Volvo - это не только про автомобили, но и про революцию в безопасности на дорогах. Узнайте, как шведский бренд стал любимцем россиян, какие технологии сделали его культовым и что ждет марку в ближайшие годы.

В начале прошлого века Швеция подарила миру компанию, которая изменила представление о безопасности на дорогах. Volvo, основанная в 1927 году в Гетеборге как дочернее предприятие SKF, быстро превратилась из производителя подшипников в амбициозного игрока на автомобильном рынке. Первая марка автомобиля - Volvo OV 4 - стала символом надежности и движения, а само название бренда, происходящее от латинского «volvere» («вращаться»), подчеркивает стремление к постоянному развитию.

Уже к середине XX века Volvo закрепилась как производитель не только легковых машин, но и грузовиков, автобусов, а также строительной техники. Однако именно в области безопасности шведы добились того, что навсегда изменило индустрию.

Трехточечный ремень: изобретение, которое спасло миллионы

В 1959 году инженер Нильс Болин представил миру трехточечный ремень безопасности. Это простое, но гениальное решение стало стандартом для всех автомобилей Volvo, а затем и для всей отрасли. Компания не стала монополизировать изобретение, а наоборот - передала права на его использование другим производителям без лицензионных отчислений. Такой шаг не только укрепил репутацию Volvo, но и сделал бренд синонимом заботы о жизни водителей и пассажиров.

С этого момента Volvo стала восприниматься как законодатель моды в условиях безопасности. Уже в 1970 году автомобили марки продавались далеко за пределами Скандинавии, трехточечный ремень стал обязательным элементом в большинстве стран мира.

Испытания и перемены: от Ford до Geely

К концу 90-х Volvo столкнулась с важными вызовами: рынок легковых автомобилей приносил все меньшую прибыль, а конкуренция росла. Попытка объединения с Renault не увенчалась успехом, и в 1999 году отделение легковых автомобилей Volvo Cars было продано Ford Motor Company. Американцы стремились получить доступ к технологиям пассивной безопасности, и сделка стала единственной в истории отрасли.

Однако уже в 2010 году, после международного финансового кризиса, Ford был вынужден продать Volvo компании Geely. Это решение стало поворотным моментом: под крылом нового владельца Volvo не только сохранила свою идентичность, но и получила значительный импульс для развития. Совместные проекты, такие как молодежный бренд Lynk&Co и премиальный электрокар Zeekr 001, вывели компанию на новый уровень технологичности и экологичности.

Безопасность как философия: ключевые технологии Volvo

Volvo всегда внедряла инновации в области безопасности. Среди самых передовых достижений последних лет — система City Safety, способная автоматически тормозить перед пешеходами и велосипедистами, а также Pilot Assist, помогающая водителю держать полосу и поддерживать скорость на трассе. Система защиты от столкновения на дороге защищает при въезде на дорогу, а боковые подушки безопасности IPS минимизируют последствия боковых столкновений.

Особое внимание уделено защите шеи при авариях - система WHIPS стала настоящим прорывом. В условиях цифровизации Volvo внедряет киберзащиту и разрабатывает новые платформы: CMA для компактных моделей, SPA1 для гибридов и SPA2 для электромобилей. Эта конструкция позволяет создавать автомобили, которые не только безопасны, но и соответствуют современным требованиям экологии и комфорта.

Легендарные модели и музей Volvo

Каждое десятилетие у Volvo было своей «звездой»: в 80-х — модель 240, в 2000-х — S60, а в последние годы — кроссоверы XC60 и XC90. За почти столетнюю историю компания выпустила более 25 миллионов автомобилей, а в 2022 году достигла рекордных продаж электромобилей и гибридов в Китае.

В Гетеборге работает уникальный музей «Мир Вольво», где можно увидеть не только классические автомобили и концепт-кары, но и познакомиться с интерактивными экспозициями по безопасности и инновациям. 

Volvo в России: путь к доверию

На российском рынке Volvo появилась еще в советские времена - сначала в виде грузовиков для «Совтрансавто», а затем и легковых автомобилей для конституционного корпуса. Официальные продажи стартовали в 1989 году, а с 2009 года в Калуге началось производство легендарных грузовиков Volvo и Renault. Несмотря на то, что легковые модели в России не собирались, бренд быстро завоевал популярность среди отечественных автолюбителей. Согласно данным опросов, более третьи владельцев Volvo не рассматривают другие марки при покупке нового автомобиля — показатель лояльности, которому могут позавидовать даже премиальным брендам.

Будущее Volvo: курс по электрификации

К 2030 году компания планирует полностью перейти к электромобилям. Уже сегодня большинство моделей Volvo доступны в гибридных и электрических версиях, новые разработки в области автономного вождения и цифровых сервисов делают бренд одним из лидеров отрасли.

Volvo - это не просто автомобиль. Это философия, в которой безопасность, инновации и уважение к традициям идут рука об руку. Именно поэтому марка остается актуальной и востребованной, а ее история – реализована для всего британского автопрома.

Упомянутые марки: Volvo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Вольво

Похожие материалы Вольво

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тамбов Екатеринбург Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться