Вышло исследование: почему Volvo остается эталоном безопасности и как бренд завоевал доверие российских водителей

28 января 2026, 08:24
Volvo: путь от шведских инноваций до мирового символа безопасности
История Volvo - это не только про автомобили, но и про революцию в безопасности на дорогах. Узнайте, как шведский бренд стал любимцем россиян, какие технологии сделали его культовым и что ждет марку в ближайшие годы.
В начале прошлого века Швеция подарила миру компанию, которая изменила представление о безопасности на дорогах. Volvo, основанная в 1927 году в Гетеборге как дочернее предприятие SKF, быстро превратилась из производителя подшипников в амбициозного игрока на автомобильном рынке. Первая марка автомобиля - Volvo OV 4 - стала символом надежности и движения, а само название бренда, происходящее от латинского «volvere» («вращаться»), подчеркивает стремление к постоянному развитию.
Уже к середине XX века Volvo закрепилась как производитель не только легковых машин, но и грузовиков, автобусов, а также строительной техники. Однако именно в области безопасности шведы добились того, что навсегда изменило индустрию.
Трехточечный ремень: изобретение, которое спасло миллионы
В 1959 году инженер Нильс Болин представил миру трехточечный ремень безопасности. Это простое, но гениальное решение стало стандартом для всех автомобилей Volvo, а затем и для всей отрасли. Компания не стала монополизировать изобретение, а наоборот - передала права на его использование другим производителям без лицензионных отчислений. Такой шаг не только укрепил репутацию Volvo, но и сделал бренд синонимом заботы о жизни водителей и пассажиров.
С этого момента Volvo стала восприниматься как законодатель моды в условиях безопасности. Уже в 1970 году автомобили марки продавались далеко за пределами Скандинавии, трехточечный ремень стал обязательным элементом в большинстве стран мира.
Испытания и перемены: от Ford до Geely
К концу 90-х Volvo столкнулась с важными вызовами: рынок легковых автомобилей приносил все меньшую прибыль, а конкуренция росла. Попытка объединения с Renault не увенчалась успехом, и в 1999 году отделение легковых автомобилей Volvo Cars было продано Ford Motor Company. Американцы стремились получить доступ к технологиям пассивной безопасности, и сделка стала единственной в истории отрасли.
Однако уже в 2010 году, после международного финансового кризиса, Ford был вынужден продать Volvo компании Geely. Это решение стало поворотным моментом: под крылом нового владельца Volvo не только сохранила свою идентичность, но и получила значительный импульс для развития. Совместные проекты, такие как молодежный бренд Lynk&Co и премиальный электрокар Zeekr 001, вывели компанию на новый уровень технологичности и экологичности.
Безопасность как философия: ключевые технологии Volvo
Volvo всегда внедряла инновации в области безопасности. Среди самых передовых достижений последних лет — система City Safety, способная автоматически тормозить перед пешеходами и велосипедистами, а также Pilot Assist, помогающая водителю держать полосу и поддерживать скорость на трассе. Система защиты от столкновения на дороге защищает при въезде на дорогу, а боковые подушки безопасности IPS минимизируют последствия боковых столкновений.
Особое внимание уделено защите шеи при авариях - система WHIPS стала настоящим прорывом. В условиях цифровизации Volvo внедряет киберзащиту и разрабатывает новые платформы: CMA для компактных моделей, SPA1 для гибридов и SPA2 для электромобилей. Эта конструкция позволяет создавать автомобили, которые не только безопасны, но и соответствуют современным требованиям экологии и комфорта.
Легендарные модели и музей Volvo
Каждое десятилетие у Volvo было своей «звездой»: в 80-х — модель 240, в 2000-х — S60, а в последние годы — кроссоверы XC60 и XC90. За почти столетнюю историю компания выпустила более 25 миллионов автомобилей, а в 2022 году достигла рекордных продаж электромобилей и гибридов в Китае.
В Гетеборге работает уникальный музей «Мир Вольво», где можно увидеть не только классические автомобили и концепт-кары, но и познакомиться с интерактивными экспозициями по безопасности и инновациям.
Volvo в России: путь к доверию
На российском рынке Volvo появилась еще в советские времена - сначала в виде грузовиков для «Совтрансавто», а затем и легковых автомобилей для конституционного корпуса. Официальные продажи стартовали в 1989 году, а с 2009 года в Калуге началось производство легендарных грузовиков Volvo и Renault. Несмотря на то, что легковые модели в России не собирались, бренд быстро завоевал популярность среди отечественных автолюбителей. Согласно данным опросов, более третьи владельцев Volvo не рассматривают другие марки при покупке нового автомобиля — показатель лояльности, которому могут позавидовать даже премиальным брендам.
Будущее Volvo: курс по электрификации
К 2030 году компания планирует полностью перейти к электромобилям. Уже сегодня большинство моделей Volvo доступны в гибридных и электрических версиях, новые разработки в области автономного вождения и цифровых сервисов делают бренд одним из лидеров отрасли.
Volvo - это не просто автомобиль. Это философия, в которой безопасность, инновации и уважение к традициям идут рука об руку. Именно поэтому марка остается актуальной и востребованной, а ее история – реализована для всего британского автопрома.
Похожие материалы Вольво
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:08
Американский школьный автобус превратили в полноценный дом на колесах
Во Флориде на аукционе Mecum выставлен необычный автодом, созданный на базе школьного автобуса Freightliner FS65. Внутри - полноценное жилье для двоих, современное оснащение и даже электровелосипед. Чем интересен этот проект и почему такие машины становятся трендом среди автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
