Volvo S90 в Китае подешевел до цены УАЗ «Патриот»: что происходит с европейским премиумом

14 августа 2026, 17:03
Volvo S90 в Китае: падение цен почти вдвое и неожиданные последствия для рынка
Volvo S90 в Китае: падение цен почти вдвое и неожиданные последствия для рынка
Стоимость Volvo S90 в Китае снизилась почти на 50%, что стало неожиданным сигналом для всего премиального сегмента. Мало кто знает, что теперь этот седан стоит на уровне нового УАЗ «Патриот». Какие причины привели к такому обвалу и что это значит для европейских брендов - объясняем подробно.
Резкое снижение стоимости Volvo S90 на китайском рынке стало тревожным сигналом для российских автолюбителей, следящих за тенденциями в премиальном сегменте. Седан, который ещё недавно считался флагманом шведского бренда, теперь продаётся по цене, сопоставимой с новым УАЗ «Патриот». Это не просто корректировка цены – ситуация отражает глубинные изменения в покупательских предпочтениях и ослабление позиций европейских марок в Китае.
Как сообщает «Российская газета», первоначально Volvo S90 в комплектации Smart Luxury Edition предлагался за 407 тысяч юаней (около 5 миллионов рублей). Однако спустя несколько лет цена упала почти вдвое: при обмене на другой автомобиль официально просят уже 230 тысяч юаней (2,8 миллиона рублей), а в некоторых регионах седан можно найти и за 205 тысяч юаней (2,5 миллиона рублей). Для премиального автомобиля такого уровня это почти беспрецедентное падение стоимости.
Причины столь резкого снижения интереса аналитики связывают с несколькими факторами. Во-первых, платформа Volvo S90 не обновлялась с 2014 года, что делает её устаревшей на фоне конкурентов. Во-вторых, техническое оснащение и набор опций уже не соответствуют ожиданиям покупателей, привыкших к современным технологиям и расширенному функционалу. Электроника и мультимедийные системы Volvo заметно уступают аналогам китайских и других европейских брендов, что также влияет на выбор покупателей.
На фоне этих проблем Volvo была вынуждена резко снизить цены, чтобы хоть как-то поддержать спрос. За первое полугодие 2026 года в Китае было реализовано всего 53 200 автомобилей марки, а глобальные продажи сократились на 8%. Это подтверждает, что кризис затронул не только одну модель, но и весь бренд на крупнейшем мировом рынке. Аналогичная ситуация наблюдается и у других европейских производителей, которые сдают позиции под натиском местных и новых игроков.
Если рассматривать ситуацию в более широком контексте, стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, китайский рынок сегодня диктует свои правила: покупатели всё чаще выбирают автомобили с передовыми технологиями, современным дизайном и расширенным набором опций. Во-вторых, устаревшая платформа и отсутствие регулярных обновлений быстро приводят к потере интереса, даже если речь идёт о премиум-сегменте. Наконец, падение цен на Volvo S90 может стать тревожным сигналом для других европейских марок, которые пока не готовы к столь жёсткой конкуренции. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько быстро бренды смогут адаптироваться к требованиям нового рынка и предлагать действительно актуальные решения.
Интересно, что похожие рыночные перемены затрагивают и другие модели: например, недавно в Китае дебютировал трёхдверный внедорожник, который уже вызвал ажиотаж среди экспертов и покупателей – подробнее о нём можно узнать в отдельном материале о необычном дебюте 212 T10 .
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