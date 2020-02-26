Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
26 февраля 2020, 20:35

Volvo Trucks построила башню из четырех грузовиков и президента компании

  • 251
  • 0
Фото: Volvo Trucks
Компания Volvo сняла рекламный ролик в котором построили башню из четырех грузовиков высотой 15 метров и весом более 58 тонн. Пирамиду завершил президент Volvo Trucks Рогер Альм. Без монтажа и каскадеров.
Volvo Trucks построила башню из четырех грузовиков и президента компании

Фото: Volvo Trucks

Volvo Trucks построила башню из четырех грузовиков и президента компании

Фото: Volvo Trucks

Volvo Trucks построила башню из четырех грузовиков и президента компании

Фото: Volvo Trucks

Volvo Trucks построила башню из четырех грузовиков и президента компании

Фото: Volvo Trucks

Volvo Trucks построила башню из четырех грузовиков и президента компании

Фото: Volvo Trucks

Volvo Trucks построила башню из четырех грузовиков и президента компании
Volvo Trucks построила башню из четырех грузовиков и президента компании
Volvo Trucks построила башню из четырех грузовиков и президента компании
Volvo Trucks построила башню из четырех грузовиков и президента компании
Volvo Trucks построила башню из четырех грузовиков и президента компании
Ранее мы писали
Шведские дальнобойщики в обозримом будущем могут остаться без работы. Компания Volvo Trucks приступила к испытаниям ...
Читать далее
Отдел маркетинга и рекламы коммерческого транспорта Volvo в очередной раз поразил своим шедевром. Ранее они предложили 4-летней девочке на полигоне управлять беспилотным траком с помощью пульта, как у игрушечной машинки. Еще один рекламный ролик с хомяком Чарли за рулем демонстрировал системы динамического рулевого управления Volvo. На этот раз видео поразило своим масштабом и глубокой верой президента Volvo Trucks Рогера Альма в своих подчиненных.

Команда Volvo готовилась месяц, большая часть времени ушла на инженерные расчеты. Необходимо было поставить друг на друга четырех новых грузовиках: Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX да так устойчиво и безопасно, чтобы на крыше последнего трака мог находиться человек. Управляла колонной милая леди, которая водит Volvo Trucks уже одиннадцать лет.

Новые Volvo Trucks предназначены для работы в тяжелых условиях. Volvo FMX смог выдержать Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM благодаря 38-тонной тележке. Видеоматериал снимали в течение дня, а также в темное время суток. Вся работа уместилась в рекламный ролик длиной 1:20 мин. и трехминутный ролик «Volvo Trucks – башня за кулисами».

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volvo 440 K
ЗДРАВСТВУЙТЕ от чего подходит помпа на вольво440к
Андрей
Форум Volvo XC90
Цитата:| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ...
Артём
Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
Егор
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Вольво
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые дешевые автомобили планеты 2020 года
Opel Grandland X: пока только принимаются заказы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Volvo Trucks построила башню из четырех грузовиков и президента компании
{{material_126782}}Отдел маркетинга и рекламы коммерческого транспорта Volvo в очередной раз поразил своим шедевром. Ранее они предложили 4-летней девочке на полигоне управлять беспилотным траком с помощью пульта, как у игрушечной машинки. Еще один рекламный ролик с хомяком Чарли за рулем демонстрировал системы динамического рулевого управления Volvo. На этот раз видео поразило своим масштабом и глубокой верой президента Volvo Trucks Рогера Альма в своих подчиненных.Команда Volvo готовилась месяц, большая часть времени ушла на инженерные расчеты. Необходимо было поставить друг на друга четырех новых грузовиках: Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX да так устойчиво и безопасно, чтобы на крыше последнего трака мог находиться человек. Управляла колонной милая леди, которая водит Volvo Trucks уже одиннадцать лет.Новые Volvo Trucks предназначены для работы в тяжелых условиях. Volvo FMX смог выдержать Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM благодаря 38-тонной тележке. Видеоматериал снимали в течение дня, а также в темное время суток. Вся работа уместилась в рекламный ролик длиной 1:20 мин. и трехминутный ролик «Volvo Trucks – башня за кулисами».
2020-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Магнитогорск Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться