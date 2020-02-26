26 февраля 2020, 20:35
Volvo Trucks построила башню из четырех грузовиков и президента компании
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Фото: Volvo Trucks
Компания Volvo сняла рекламный ролик в котором построили башню из четырех грузовиков высотой 15 метров и весом более 58 тонн. Пирамиду завершил президент Volvo Trucks Рогер Альм. Без монтажа и каскадеров.
Фото: Volvo Trucks
Фото: Volvo Trucks
Фото: Volvo Trucks
Фото: Volvo Trucks
Фото: Volvo Trucks
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Команда Volvo готовилась месяц, большая часть времени ушла на инженерные расчеты. Необходимо было поставить друг на друга четырех новых грузовиках: Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX да так устойчиво и безопасно, чтобы на крыше последнего трака мог находиться человек. Управляла колонной милая леди, которая водит Volvo Trucks уже одиннадцать лет.
Новые Volvo Trucks предназначены для работы в тяжелых условиях. Volvo FMX смог выдержать Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM благодаря 38-тонной тележке. Видеоматериал снимали в течение дня, а также в темное время суток. Вся работа уместилась в рекламный ролик длиной 1:20 мин. и трехминутный ролик «Volvo Trucks – башня за кулисами».
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