Почему Volvo EX60 стал хитом на фоне падения рынка электромобилей и что это значит для автолюбителей

7 марта 2026, 06:27
Volvo увеличивает выпуск электрокроссовера EX60 из-за рекордного спроса в 2026 году
Volvo увеличивает выпуск электрокроссовера EX60 из-за рекордного спроса в 2026 году
В условиях нестабильности рынка электромобилей Volvo сталкивается с неожиданно высоким спросом на EX60. Производитель вынужден срочно расширять мощности, чтобы не упустить лидерство. Чем объясняется популярность этой модели и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.
Рынок электромобилей в 2026 году переживает не лучшие времена: продажи многих моделей падают, а производители вынуждены корректировать планы. Однако на фоне общего спада Volvo неожиданно оказалась в центре внимания - спрос на их новый электрокроссовер EX60 превзошел все ожидания. Компания столкнулась с ситуацией, когда текущие производственные мощности уже не справляются с потоком заказов, и теперь Volvo вынуждена срочно расширять выпуск EX60.
EX60 стал логическим продолжением успеха своего бензинового собрата XC60, который за последние годы закрепился в статусе самой продаваемой модели марки. По информации autoevolution, к 2025 году по всему миру было реализовано более 2,7 миллиона XC60, и теперь электроверсия повторяет этот путь, но уже в новом сегменте. Покупатели отмечают не только экологичность, но и сбалансированное сочетание комфорта, технологий и узнаваемого скандинавского дизайна.
В условиях, когда многие автоконцерны сокращают производство электромобилей из-за снижения интереса, Volvo идет против тренда. Компания, принадлежащая Geely, делает ставку на расширение ассортимента электромобилей и активно инвестирует в модернизацию заводов. Такой подход позволяет не только удерживать позиции на рынке, но и привлекать новую аудиторию, которая ранее скептически относилась к электрокарам.
Эксперты отмечают, что успех EX60 связан с несколькими факторами. Во-первых, модель получила современную платформу, адаптированную под российские и европейские условия эксплуатации. Во-вторых, Volvo уделила особое внимание безопасности и оснащению: в базовой комплектации уже доступны системы помощи водителю, продвинутая мультимедиа и эффективная климатическая установка. Кроме того, производитель предлагает расширенную гарантию на аккумулятор, что снижает опасения потенциальных покупателей по поводу ресурса батареи.
Еще один важный момент - ценовая политика. Несмотря на общее подорожание электромобилей, Volvo удалось удержать стоимость EX60 на уровне, сопоставимом с топовыми версиями бензиновых кроссоверов. Это делает модель привлекательной не только для поклонников марки, но и для тех, кто впервые задумывается о переходе на электротягу.
В результате, дилеры фиксируют очереди на EX60, а сроки поставки растягиваются на месяцы. Volvo уже объявила о запуске дополнительных смен на ключевых заводах и планирует увеличить объемы производства минимум на 30% в ближайшие полгода. Такой шаг позволит не только удовлетворить текущий спрос, но и укрепить позиции бренда в сегменте электрокроссоверов, который, несмотря на временные трудности, остается одним из самых перспективных на рынке.
Похожие материалы Вольво, Джили
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 17:50
Ford отзывает более 849 тысяч Bronco и Edge из-за риска отключения мультимедиа
Ford объявил о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Edge из-за риска перегрева модуля мультимедийной системы. Проблема может привести к временному отключению центрального экрана. Решение - обновление программного обеспечения. Важно знать, как это повлияет на безопасность и комфорт водителей.Читать далее
-
07.03.2026, 17:08
Aprilia выпускает необычный скутер SR GT: сочетание спорта и приключений
Aprilia расширяет границы привычного, представляя SR GT - скутер, который сочетает в себе черты спортивного мотоцикла и внедорожника. Эта новинка уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей, ведь она может изменить представление о возможностях городских скутеров. Почему SR GT оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 16:39
«Нива» сменит имидж: «АвтоВАЗ» подал заявку на новый товарный знак
АвтоВАЗ официально начал процесс смены фирменного знака Niva, подав заявку на регистрацию нового логотипа. Это решение может повлиять на узнаваемость модели и рынок аксессуаров. Почему производитель решился на такой шаг именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что параллельно зарегистрирован еще один товарный знак.Читать далее
-
07.03.2026, 16:12
Porsche 935RS Tribute: концепт, который возвращает веру в классические моторы
В эпоху массового перехода на электромобили концепт Porsche 935RS Tribute неожиданно напомнил о силе и привлекательности классических бензиновых двигателей. Эксперты обсуждают, почему даже сегодня ICE остается в центре внимания автолюбителей и дизайнеров. Эта история - не просто о рендере, а о трендах и ошибках крупных автоконцернов.Читать далее
-
07.03.2026, 15:16
Независимость от SpaceX: в Германии разработали концепт многоразовой ракеты RLV C5
Немецкие специалисты провели независимый анализ Starship и выдвинули собственную концепцию тяжелой ракеты для Европы. Исследование выявило неожиданные детали о грузоподъемности и эффективности обеих систем. Почему это важно для будущего европейских космических программ - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 13:37
Редкий кемпер для охоты на базе Land Rover Defender 110 выставлен на аукцион
На аукционе появился необычный автодом на базе легендарного Land Rover Defender 110. Машина получила не только жилой модуль, но и серьезные технические доработки. Такой вариант может заинтересовать любителей путешествий и активного отдыха, ведь цена пока остается весьма привлекательной.Читать далее
-
07.03.2026, 12:16
Buick Riviera: концепт-гран-туризмо с платформой Cadillac и неожиданным подходом
Buick вновь оказался в центре внимания благодаря обсуждению возможного возвращения модели Riviera, построенной на базе Cadillac. Эксперты отмечают, что интерес к премиальным GT растет, но сам бренд пока не готов к радикальным переменам. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Вольво, Джили
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 17:50
Ford отзывает более 849 тысяч Bronco и Edge из-за риска отключения мультимедиа
Ford объявил о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Edge из-за риска перегрева модуля мультимедийной системы. Проблема может привести к временному отключению центрального экрана. Решение - обновление программного обеспечения. Важно знать, как это повлияет на безопасность и комфорт водителей.Читать далее
-
07.03.2026, 17:08
Aprilia выпускает необычный скутер SR GT: сочетание спорта и приключений
Aprilia расширяет границы привычного, представляя SR GT - скутер, который сочетает в себе черты спортивного мотоцикла и внедорожника. Эта новинка уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей, ведь она может изменить представление о возможностях городских скутеров. Почему SR GT оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 16:39
«Нива» сменит имидж: «АвтоВАЗ» подал заявку на новый товарный знак
АвтоВАЗ официально начал процесс смены фирменного знака Niva, подав заявку на регистрацию нового логотипа. Это решение может повлиять на узнаваемость модели и рынок аксессуаров. Почему производитель решился на такой шаг именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что параллельно зарегистрирован еще один товарный знак.Читать далее
-
07.03.2026, 16:12
Porsche 935RS Tribute: концепт, который возвращает веру в классические моторы
В эпоху массового перехода на электромобили концепт Porsche 935RS Tribute неожиданно напомнил о силе и привлекательности классических бензиновых двигателей. Эксперты обсуждают, почему даже сегодня ICE остается в центре внимания автолюбителей и дизайнеров. Эта история - не просто о рендере, а о трендах и ошибках крупных автоконцернов.Читать далее
-
07.03.2026, 15:16
Независимость от SpaceX: в Германии разработали концепт многоразовой ракеты RLV C5
Немецкие специалисты провели независимый анализ Starship и выдвинули собственную концепцию тяжелой ракеты для Европы. Исследование выявило неожиданные детали о грузоподъемности и эффективности обеих систем. Почему это важно для будущего европейских космических программ - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 13:37
Редкий кемпер для охоты на базе Land Rover Defender 110 выставлен на аукцион
На аукционе появился необычный автодом на базе легендарного Land Rover Defender 110. Машина получила не только жилой модуль, но и серьезные технические доработки. Такой вариант может заинтересовать любителей путешествий и активного отдыха, ведь цена пока остается весьма привлекательной.Читать далее
-
07.03.2026, 12:16
Buick Riviera: концепт-гран-туризмо с платформой Cadillac и неожиданным подходом
Buick вновь оказался в центре внимания благодаря обсуждению возможного возвращения модели Riviera, построенной на базе Cadillac. Эксперты отмечают, что интерес к премиальным GT растет, но сам бренд пока не готов к радикальным переменам. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее