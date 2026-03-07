Почему Volvo EX60 стал хитом на фоне падения рынка электромобилей и что это значит для автолюбителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

7 марта 2026, 06:27

Volvo увеличивает выпуск электрокроссовера EX60 из-за рекордного спроса в 2026 году

В условиях нестабильности рынка электромобилей Volvo сталкивается с неожиданно высоким спросом на EX60. Производитель вынужден срочно расширять мощности, чтобы не упустить лидерство. Чем объясняется популярность этой модели и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.

Рынок электромобилей в 2026 году переживает не лучшие времена: продажи многих моделей падают, а производители вынуждены корректировать планы. Однако на фоне общего спада Volvo неожиданно оказалась в центре внимания - спрос на их новый электрокроссовер EX60 превзошел все ожидания. Компания столкнулась с ситуацией, когда текущие производственные мощности уже не справляются с потоком заказов, и теперь Volvo вынуждена срочно расширять выпуск EX60.

EX60 стал логическим продолжением успеха своего бензинового собрата XC60, который за последние годы закрепился в статусе самой продаваемой модели марки. По информации autoevolution, к 2025 году по всему миру было реализовано более 2,7 миллиона XC60, и теперь электроверсия повторяет этот путь, но уже в новом сегменте. Покупатели отмечают не только экологичность, но и сбалансированное сочетание комфорта, технологий и узнаваемого скандинавского дизайна.

В условиях, когда многие автоконцерны сокращают производство электромобилей из-за снижения интереса, Volvo идет против тренда. Компания, принадлежащая Geely, делает ставку на расширение ассортимента электромобилей и активно инвестирует в модернизацию заводов. Такой подход позволяет не только удерживать позиции на рынке, но и привлекать новую аудиторию, которая ранее скептически относилась к электрокарам.

Эксперты отмечают, что успех EX60 связан с несколькими факторами. Во-первых, модель получила современную платформу, адаптированную под российские и европейские условия эксплуатации. Во-вторых, Volvo уделила особое внимание безопасности и оснащению: в базовой комплектации уже доступны системы помощи водителю, продвинутая мультимедиа и эффективная климатическая установка. Кроме того, производитель предлагает расширенную гарантию на аккумулятор, что снижает опасения потенциальных покупателей по поводу ресурса батареи.

Еще один важный момент - ценовая политика. Несмотря на общее подорожание электромобилей, Volvo удалось удержать стоимость EX60 на уровне, сопоставимом с топовыми версиями бензиновых кроссоверов. Это делает модель привлекательной не только для поклонников марки, но и для тех, кто впервые задумывается о переходе на электротягу.

В результате, дилеры фиксируют очереди на EX60, а сроки поставки растягиваются на месяцы. Volvo уже объявила о запуске дополнительных смен на ключевых заводах и планирует увеличить объемы производства минимум на 30% в ближайшие полгода. Такой шаг позволит не только удовлетворить текущий спрос, но и укрепить позиции бренда в сегменте электрокроссоверов, который, несмотря на временные трудности, остается одним из самых перспективных на рынке.

