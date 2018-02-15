15 февраля 2018, 12:20

Volvo V60: новые подробности

Компания Volvo опубликовала первый видео-тизер универсала V60 второго поколения. Официальная премьера новинки состоится через неделю, 21 февраля. Кроме того, в Сеть утекли две фотографии нового универсала из официальной брошюры.
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  Volvo V60: новые подробности Volvo V60 Cross Country Volvo V60: новые подробности
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Volvo V60 Cross Country
Выпускается с 2015 г.
Новый от 2 155 000 до 2 565 000 Р
Трогательное рекламное видео рассказывает историю линейки семейных универсалов Volvo, начиная с классического P1800 ES. В конце ролика камера выхватывает некоторые элементы нового универсала V60. Видно, что автомобиль получит новую оптику, радиаторную решетку в духе нового ХС60 и основательно переработанный дизайн интерьера. Девиз видео-ролика – Designed for Generations («Предназначен для поколений»). 

Боснийский портал AutoMotoSvijet опубликовал два изображения нового универсала Volvo. По всей видимости, это фотографии из официальной рекламной брошюры модели. Со сменой поколений универсал прибавил в размерах, а его дизайн стал выразительнее. Официальную информацию ждать осталось недолго. Все подробности узнаем 21 февраля.

Известно, что новое поколение универсала V60 построено на модульной платформе SPA, которая также легла в основу ХС60 второго поколения. В линейку двигателей вошли четырехцилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты мощностью от 190 до 254 л.с., а также две гибридных силовых установки с 1,5- и 2-литровыми бензиновыми двигателями. Самая мощная из них выдает 400 л.с. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат». Полный привод будет доступен в виде опции.

Европейские продажи универсала Volvo V60 стартуют ближе к концу года. Ожидается, что это будет одна из самых безопасных моделей шведского бренда. Ее стоимость составит не менее 32 000 евро.

Комплектации и технические характеристики

Volvo V60 Cross Country Summum 2.5 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249
Объем двигателя2497
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Загородный цикл5.2
Смешанный цикл5.4
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Вольво В6
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Volvo V60: новые подробности
{{model_6249}}Трогательное рекламное видео рассказывает историю линейки семейных универсалов Volvo, начиная с классического P1800 ES. В конце ролика камера выхватывает некоторые элементы нового универсала V60. Видно, что автомобиль получит новую оптику, радиаторную решетку в духе нового ХС60 и основательно переработанный дизайн интерьера. Девиз видео-ролика – Designed for Generations («Предназначен для поколений»). Боснийский портал AutoMotoSvijet опубликовал два изображения нового универсала Volvo. По всей видимости, это фотографии из официальной рекламной брошюры модели. Со сменой поколений универсал прибавил в размерах, а его дизайн стал выразительнее. Официальную информацию ждать осталось недолго. Все подробности узнаем 21 февраля.Известно, что новое поколение универсала V60 построено на модульной платформе SPA, которая также легла в основу ХС60 второго поколения. В линейку двигателей вошли четырехцилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты мощностью от 190 до 254 л.с., а также две гибридных силовых установки с 1,5- и 2-литровыми бензиновыми двигателями. Самая мощная из них выдает 400 л.с. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат». Полный привод будет доступен в виде опции.Европейские продажи универсала Volvo V60 стартуют ближе к концу года. Ожидается, что это будет одна из самых безопасных моделей шведского бренда. Ее стоимость составит не менее 32 000 евро.
2018-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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