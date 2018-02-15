15 февраля 2018, 12:20
Volvo V60: новые подробности
Компания Volvo опубликовала первый видео-тизер универсала V60 второго поколения. Официальная премьера новинки состоится через неделю, 21 февраля. Кроме того, в Сеть утекли две фотографии нового универсала из официальной брошюры.
Volvo V60 Cross Country
Выпускается с 2015 г.
Новый от 2 155 000 до 2 565 000 Р
Боснийский портал AutoMotoSvijet опубликовал два изображения нового универсала Volvo. По всей видимости, это фотографии из официальной рекламной брошюры модели. Со сменой поколений универсал прибавил в размерах, а его дизайн стал выразительнее. Официальную информацию ждать осталось недолго. Все подробности узнаем 21 февраля.
Известно, что новое поколение универсала V60 построено на модульной платформе SPA, которая также легла в основу ХС60 второго поколения. В линейку двигателей вошли четырехцилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты мощностью от 190 до 254 л.с., а также две гибридных силовых установки с 1,5- и 2-литровыми бензиновыми двигателями. Самая мощная из них выдает 400 л.с. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат». Полный привод будет доступен в виде опции.
Европейские продажи универсала Volvo V60 стартуют ближе к концу года. Ожидается, что это будет одна из самых безопасных моделей шведского бренда. Ее стоимость составит не менее 32 000 евро.
Комплектации и технические характеристики
|Volvo V60 Cross Country Summum 2.5 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|249
|Объем двигателя
|2497
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Загородный цикл
|5.2
|Смешанный цикл
|5.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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