Volvo выпустила спецверсию V90 Cross Country
|Volvo V90 Cross Country Pro 2.0 AT 4x4
|2 л, 320 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 6.3 с, 240 км/ч
|4939 x 1879 x 1543 мм
|полный
|АИ-95, 7.7 л на 100 км
|3 831 000 руб
|Все характеристики
Внутреннее убранство создано из материала «эконил», который полностью состоит из переработанного нейлона. Примечательно, что при его создании использовались рыболовные сети, выброшенные в море и поднятые во время очистки океана.
V90 Cross Country Ocean Race будет представлен на 30 мировых рынках, в том числе и в России. Компания намерена перечислять 100 евро от каждой проданной машины в пользу научной программы по очищению океана. Общая сумма благотворительности составит 300 000 евро.
Научная программа подразумевает проведение регаты, организованной маркой Volvo. Все участвующие яхты получат специальные датчики, собирающие данные о температуре, атмосферном давлении, скорости и направлении ветра и течения, а также фиксирующие содержание в воде микропластика. Это позволит более точно прогнозировать погоду и изучить уровень загрязнения океана.
Российским покупателям обычный универсал Volvo V90 Cross Country доступен по цене от 3 306 000 рублей. Компания пока не озвучила стоимость спецверсии. Всего марка намерена выпустить 3 000 экземпляров особой модификации.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное