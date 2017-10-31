31 октября 2017, 13:55

Volvo выпустила спецверсию V90 Cross Country

Компания Volvo создала особую модификацию универсала V90 Cross Country. Название Ocean Race выбрано неслучайно - эту серию производитель посвятил борьбе с загрязнением океана пластиковыми отходами.
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  Volvo выпустила спецверсию V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo выпустила спецверсию V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo выпустила спецверсию V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo выпустила спецверсию V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo выпустила спецверсию V90 Cross Country Volvo V90 Cross Country Volvo выпустила спецверсию V90 Cross Country
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фото
  

Volvo V90 Cross Country Pro 2.0 AT 4x4
2 л, 320 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 6.3 с, 240 км/ч
4939 x 1879 x 1543 мм
полный
АИ-95, 7.7 л на 100 км
3 831 000 руб
Все характеристики
От стандартных автомобилей спецмодификация будет отличаться особым окрасом кузова. Создатели выбрали для Ocean Race белый цвет колера. На ограниченную серию указывают и матовые серые и ярко-оранжевые элементы экстерьера и специальные колесные диски.

Внутреннее убранство создано из материала «эконил», который полностью состоит из переработанного нейлона. Примечательно, что при его создании использовались рыболовные сети, выброшенные в море и поднятые во время очистки океана.

V90 Cross Country Ocean Race будет представлен на 30 мировых рынках, в том числе и в России. Компания намерена перечислять 100 евро от каждой проданной машины в пользу научной программы по очищению океана. Общая сумма благотворительности составит 300 000 евро.

Научная программа подразумевает проведение регаты, организованной маркой Volvo. Все участвующие яхты получат специальные датчики, собирающие данные о температуре, атмосферном давлении, скорости и направлении ветра и течения, а также фиксирующие содержание в воде микропластика. Это позволит более точно прогнозировать погоду и изучить уровень загрязнения океана.

Российским покупателям обычный универсал Volvo V90 Cross Country доступен по цене от 3 306 000 рублей. Компания пока не озвучила стоимость спецверсии. Всего марка намерена выпустить 3 000 экземпляров особой модификации.

Дизайн и тюнинг Вольво В40 Кросс Кантри

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Volvo выпустила спецверсию V90 Cross Country
{{params_57282}}От стандартных автомобилей спецмодификация будет отличаться особым окрасом кузова. Создатели выбрали для Ocean Race белый цвет колера. На ограниченную серию указывают и матовые серые и ярко-оранжевые элементы экстерьера и специальные колесные диски.Внутреннее убранство создано из материала «эконил», который полностью состоит из переработанного нейлона. Примечательно, что при его создании использовались рыболовные сети, выброшенные в море и поднятые во время очистки океана.V90 Cross Country Ocean Race будет представлен на 30 мировых рынках, в том числе и в России. Компания намерена перечислять 100 евро от каждой проданной машины в пользу научной программы по очищению океана. Общая сумма благотворительности составит 300 000 евро.Научная программа подразумевает проведение регаты, организованной маркой Volvo. Все участвующие яхты получат специальные датчики, собирающие данные о температуре, атмосферном давлении, скорости и направлении ветра и течения, а также фиксирующие содержание в воде микропластика. Это позволит более точно прогнозировать погоду и изучить уровень загрязнения океана.Российским покупателям обычный универсал Volvo V90 Cross Country доступен по цене от 3 306 000 рублей. Компания пока не озвучила стоимость спецверсии. Всего марка намерена выпустить 3 000 экземпляров особой модификации.
2017-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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