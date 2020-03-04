4 марта 2020, 15:30
Volvo выпустит два новых кроссовера
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Фото: Volvo
Компания Volvo планирует вывести на рынок две новые модели: большой кроссовер XC100 и купеобразную версию «паркетника» XC40, который будут продавать под индексом С40.
Фото: teknikensvarld.se
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Новый Volvo XC100 построят на растянутом шасси SPA. В результате он окажется на 178 мм длиннее и на 127 мм шире нынешнего Volvo XC90. Комфортабельный трехрядный салон сможет вместить 7 или 6 пассажиров в зависимости от конфигурации сидений. Главными конкурентами шведского кроссовера станут «немцы» BMW X7 и Mercedes GLS. Серийное производство рассчитывают запустить во второй половине 2023 года на заводе в Южной Каролине (США), где также собирают XC90. С ним у новинки будет много общий деталей, что позволит существенно снизить расходы на проектирование и запуск в производство.
Вторая модель появится значительно раньше, будет стоить существенно меньше и должна привлечь в салоны Volvo новых молодых клиентов. Будущий Volvo C40 – это купеобразная модификация компактного кроссовера Volvo XC40. Автомобиль получит полностью электрическую силовую установку и будет отличаться более стремительным спортивным дизайном. Volvo C40 может дебютировать уже во второй половине 2021 года. Ежегодно в компании планируют продавать по 8 000 электрических купе-кроссоверов.
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