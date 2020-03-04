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4 марта 2020, 15:30

Volvo выпустит два новых кроссовера

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Фото: Volvo
Компания Volvo планирует вывести на рынок две новые модели: большой кроссовер XC100 и купеобразную версию «паркетника» XC40, который будут продавать под индексом С40.
Volvo выпустит два новых кроссовера

Фото: teknikensvarld.se

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Компания Volvo провела специально для американских дилеров закрытый показ флагмана вседорожной линейки – большого кроссовера Volvo XC100. Некоторые из участников мероприятия были настолько впечатлены увиденным, что не смогли удержать информацию в тайне и поделились ею с журналистами издания Automotive News.

Новый Volvo XC100 построят на растянутом шасси SPA. В результате он окажется на 178 мм длиннее и на 127 мм шире нынешнего Volvo XC90. Комфортабельный трехрядный салон сможет вместить 7 или 6 пассажиров в зависимости от конфигурации сидений. Главными конкурентами шведского кроссовера станут «немцы» BMW X7 и Mercedes GLS. Серийное производство рассчитывают запустить во второй половине 2023 года на заводе в Южной Каролине (США), где также собирают XC90. С ним у новинки будет много общий деталей, что позволит существенно снизить расходы на проектирование и запуск в производство.

Вторая модель появится значительно раньше, будет стоить существенно меньше и должна привлечь в салоны Volvo новых молодых клиентов. Будущий Volvo C40 – это купеобразная модификация компактного кроссовера Volvo XC40. Автомобиль получит полностью электрическую силовую установку и будет отличаться более стремительным спортивным дизайном. Volvo C40 может дебютировать уже во второй половине 2021 года. Ежегодно в компании планируют продавать по 8 000 электрических купе-кроссоверов.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volvo XC90
Цитата:| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ...
Артём
Volvo XC40 признан «Автомобилем года» в Европе
Поздравляем Вольво. Хотя среди Сеатов, Ситроенов и Альфа Ромео, я думаю, победить ему было не сложно. Зато очень любопытно, в чем новому Вольвику уступил легендарный Х5?
Михаил
Volvo XC40 получит трехцилиндровый двигатель
Любопытно узнать, сколько стоить будет это чудо инженерной мысли? Автомобиль то интересный, хотелось бы прицениться...
Артур
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Volvo выпустит два новых кроссовера
{{material_127863}}Компания Volvo провела специально для американских дилеров закрытый показ флагмана вседорожной линейки – большого кроссовера Volvo XC100. Некоторые из участников мероприятия были настолько впечатлены увиденным, что не смогли удержать информацию в тайне и поделились ею с журналистами издания Automotive News.Новый Volvo XC100 построят на растянутом шасси SPA. В результате он окажется на 178 мм длиннее и на 127 мм шире нынешнего Volvo XC90. Комфортабельный трехрядный салон сможет вместить 7 или 6 пассажиров в зависимости от конфигурации сидений. Главными конкурентами шведского кроссовера станут «немцы» BMW X7 и Mercedes GLS. Серийное производство рассчитывают запустить во второй половине 2023 года на заводе в Южной Каролине (США), где также собирают XC90. С ним у новинки будет много общий деталей, что позволит существенно снизить расходы на проектирование и запуск в производство.Вторая модель появится значительно раньше, будет стоить существенно меньше и должна привлечь в салоны Volvo новых молодых клиентов. Будущий Volvo C40 – это купеобразная модификация компактного кроссовера Volvo XC40. Автомобиль получит полностью электрическую силовую установку и будет отличаться более стремительным спортивным дизайном. Volvo C40 может дебютировать уже во второй половине 2021 года. Ежегодно в компании планируют продавать по 8 000 электрических купе-кроссоверов.
2020-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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