19 февраля 2018, 18:37

Volvo XC40 получит трехцилиндровый двигатель

Впервые за 91-летнюю историю, Volvo оснастит свой автомобиль трехцилиндровым двигателем. Новый 1,5-литровый мотор дебютирует в компактном кроссовере XC40.
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Volvo XC40 получит трехцилиндровый двигатель Volvo XC40
Volvo XC40
Новый агрегат с прямым впрыском спроектирован на базе семейства четырехцилиндровых двигателей Drive E. Мотор сможет работать в паре только с 6-ступенчатой механической коробкой. Позднее к ней добавится 8-диапазонный «автомат».

Отдача нового мотора пока не уточняется. В дальнейшем трехцилиндровый двигатель интегрируют в гибридную силовую установку Twin Engine. Покупатели Volvo XC40 смогут выбирать из нескольких модификаций, помимо стандартных бензиновых и дизельных D3 мощностью 150 л.с. и бензиновых T4 мощностью 190 л.с. Позже кроссовер получит полностью электрическую версию.

Премьера компактного кроссовера Volvo XC40 прошла в сентябре 2017 года в Милане. Собирают модель на заводе компании в Генте (Бельгия). В салоны российских дилеров автомобиль поступит в мае.

Компания обещает богатый выбор комплектаций и дополнительных опций. По словам создателей, новый XC40 – это современный автомобиль для водителей с ярко выраженной индивидуальностью, о которой они смогут заявить благодаря разнообразию двигателей и дизайнерских решений. Например, для кроссовера предлагается три стандартных варианта дисков, размерностью 18, 19 и 20 дюймов. А самым взыскательным клиентам предложат 21-дюймовые литые диски из сплава «Черный бриллиант».
Новинки и концепт кары Вольво ХС40
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Volvo XC40 получит трехцилиндровый двигатель
{{model_6364}}Новый агрегат с прямым впрыском спроектирован на базе семейства четырехцилиндровых двигателей Drive E. Мотор сможет работать в паре только с 6-ступенчатой механической коробкой. Позднее к ней добавится 8-диапазонный «автомат».Отдача нового мотора пока не уточняется. В дальнейшем трехцилиндровый двигатель интегрируют в гибридную силовую установку Twin Engine. Покупатели Volvo XC40 смогут выбирать из нескольких модификаций, помимо стандартных бензиновых и дизельных D3 мощностью 150 л.с. и бензиновых T4 мощностью 190 л.с. Позже кроссовер получит полностью электрическую версию.Премьера компактного кроссовера Volvo XC40 прошла в сентябре 2017 года в Милане. Собирают модель на заводе компании в Генте (Бельгия). В салоны российских дилеров автомобиль поступит в мае.Компания обещает богатый выбор комплектаций и дополнительных опций. По словам создателей, новый XC40 – это современный автомобиль для водителей с ярко выраженной индивидуальностью, о которой они смогут заявить благодаря разнообразию двигателей и дизайнерских решений. Например, для кроссовера предлагается три стандартных варианта дисков, размерностью 18, 19 и 20 дюймов. А самым взыскательным клиентам предложат 21-дюймовые литые диски из сплава «Черный бриллиант».
2018-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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