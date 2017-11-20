Volvo XC60 будет стоить в России от 2 925 000 рублей
Российские поставки обновленного XC60 начнутся в январе 2018 года с завода в шведском Торсланде. В салоны отечественных дилеров уже отправлены первые 150 XC60 ограниченной серии First Edition в наиболее богатой комплектации.
Кроссовер II поколения представлен в марте 2017 года в Женеве. Новинку ждали, поскольку I генерация стала для Volvo более чем успешной: за 9 лет реализовано более 1 млн XC60, при этом из года в год продажи модели росли.
В настоящее время каждый третий проданный Volvo в мире — это XC60, а в 2015 и 2016 г.г. SUV становился европейским бестселлером в сегменте премиальных среднеразмерных кроссоверов. В России с момента старта продаж приобретено более 34 000 автомобилей I поколения.
Несколько дней назад независимая организация Euro NCAP провела краш-тесты новинок мировой автоиндустрии, по итогам которых XC60 получил высший балл. Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценена в 98%, детей — в 87%, пешеходов — в 76%, эффективность работы электронных систем безопасности — в 95%.
Технология City Safety (в стандарте) на новом ХС60 стала еще более совершенной: чтобы избежать столкновения, активируется подруливание (50–100 км/ч), которое помогает объехать препятствие. Функция предотвращения выезда на полосу встречного движения позволяет избежать лобового столкновения. Опционально доступна система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч.
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