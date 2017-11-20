20 ноября 2017, 09:50

Volvo XC60 будет стоить в России от 2 925 000 рублей

Такова цена стартовой версии Momentum с бензиновым двигателем T5. А с сегодняшнего дня начинается приём заказов на все версии XC60 II поколения. Как отмечает московский офис компании, в базе автомобиль будет несколько дешевле, чем было объявлено в октябре в рамках российской премьеры новинки в Москве.
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Volvo XC60 будет стоить в России от 2 925 000 рублей Volvo XC60

Российские поставки обновленного XC60 начнутся в январе 2018 года с завода в шведском Торсланде. В салоны отечественных дилеров уже отправлены первые 150 XC60 ограниченной серии First Edition в наиболее богатой комплектации.

Кроссовер II поколения представлен в марте 2017 года в Женеве. Новинку ждали, поскольку  I генерация стала для Volvo более чем успешной: за 9 лет реализовано более 1 млн XC60, при этом из года в год продажи модели росли.

В настоящее время каждый третий проданный Volvo в мире — это XC60, а в 2015 и 2016 г.г. SUV становился европейским бестселлером в сегменте премиальных среднеразмерных кроссоверов. В России с момента старта продаж приобретено более 34 000 автомобилей I поколения.

Несколько дней назад независимая организация Euro NCAP провела краш-тесты новинок мировой автоиндустрии, по итогам которых XC60 получил высший балл. Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценена в 98%, детей — в 87%, пешеходов — в 76%, эффективность работы электронных систем безопасности — в 95%.

Технология City Safety (в стандарте) на новом ХС60 стала еще более совершенной: чтобы избежать столкновения, активируется подруливание (50–100 км/ч), которое помогает объехать препятствие. Функция предотвращения выезда на полосу встречного движения позволяет избежать лобового столкновения. Опционально доступна система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч.

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Отзывы по теме
Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
Егор
Отзыв о Volvo XC60 2013 года
Нормальный автомобиль в условиях города, правда ломался у меня часто. Может из-за того, что брал ее б/ у, хотя состояние на момент покупки было более менее нормальным. Нравится салон - он большой и удобный. Расстояние от педалей до водительского сидения тоже нормальное. Я - человек немаленькой комплекции ...
Алексей Рягузов
как снять заднее сидение на вольве xc60 ?
порвали кожаную сидушку хочу перешить но не знаю как снять сидение чтоб удобнее было зашивать
Nurik186
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Volvo XC60 будет стоить в России от 2 925 000 рублей
Российские поставки обновленного XC60 начнутся в январе 2018 года с завода в шведском Торсланде. В салоны отечественных дилеров уже отправлены первые 150 XC60 ограниченной серии First Edition в наиболее богатой комплектации. Кроссовер II поколения представлен в марте 2017 года в Женеве. Новинку ждали, поскольку  I генерация стала для Volvo более чем успешной: за 9 лет реализовано более 1 млн XC60, при этом из года в год продажи модели росли. В настоящее время каждый третий проданный Volvo в мире — это XC60, а в 2015 и 2016 г.г. SUV становился европейским бестселлером в сегменте премиальных среднеразмерных кроссоверов. В России с момента старта продаж приобретено более 34 000 автомобилей I поколения.Несколько дней назад независимая организация Euro NCAP провела краш-тесты новинок мировой автоиндустрии, по итогам которых XC60 получил высший балл. Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценена в 98%, детей — в 87%, пешеходов — в 76%, эффективность работы электронных систем безопасности — в 95%.Технология City Safety (в стандарте) на новом ХС60 стала еще более совершенной: чтобы избежать столкновения, активируется подруливание (50–100 км/ч), которое помогает объехать препятствие. Функция предотвращения выезда на полосу встречного движения позволяет избежать лобового столкновения. Опционально доступна система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч.
2017-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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