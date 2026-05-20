Почему Volvo не спешит менять XC60 и что изменится в кроссовере после очередного обновления

Volvo XC60 готовится к третьему рестайлингу: обновления вместо новой генерации

Volvo XC60, несмотря на возраст, вновь выходит на тесты с минимальным камуфляжем. Шведский бренд предпочитает обновлять популярный кроссовер, а не запускать новое поколение. Разбираемся, какие перемены ждут модель и почему это важно для рынка.

Volvo XC60 — один из самых долгоживущих кроссоверов в премиальном сегменте, и шведский производитель не собирается прощаться с этой моделью. Несмотря на то, что нынешнее поколение дебютировало еще в 2017 году, компания вновь готовит рестайлинг, который станет уже третьим по счету. Подобный подход выглядит необычно.

Свежие шпионские снимки из Испании подтверждают: XC60 проходит серьёзные испытания в камуфляже. Внешне автомобиль получит более узкие передние фары, новую решётку радиатора со сложной графикой и переработанный передний бампер. Сзади ожидаются модернизированные светодиодные фонари, изменённая крышка багажника и аккуратный бампер. Выхлопные патрубки пока временные — окончательный вариант может быть изменён.

Судя по пропорциям кузова, речь идёт именно о рестайлинге, а не о новом поколении. Профиль автомобиля полностью соответствует модели 2017 года, что указывает на косметические изменения: Volvo вновь ограничится техническими доработками, не меняя платформу. Такой подход позволяет сохранить интерес к модели и сэкономить на разработке новой конструкции.

В салоне ожидаются точечные изменения. Последний рестайлинг XC60 увеличил до 11,2 дюймов сенсорный мультимедийный экран и более мощный процессор. При тестировании прототипа часть передней панели была закрыта, что указывает на возможность использования новых опций или материалов отделки. Однако размеры дисплеев, несмотря на их внешний вид, оказались прежними.

Ожидается, что обновленный XC60 будет соответствовать стандарту Евро-7, а значит, получит современные силовые установки. В СМИ обсуждается возможность доработанной гибридной версии с увеличенным запасом хода на электротяге - до 200 км, что превышает нынешние 51 милю (82 км). Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Производство Volvo XC60 в настоящее время отлажено в Швеции и Китае, а с конца года модель будет собираться и на заводе в Риджвилле, Южная Каролина. Вероятно, именно там будет выпущена и обновленная версия, рассчитанная на рынки Европы и США. По аналогии с другими премиальными брендами, Volvo предпочитает не торопиться с полной сменой поколения, поскольку это максимальный потенциал использования нынешней платформы.

Точные сроки премьеры пока не разглашаются, но, согласно имеющихся данных, официальный дебют может состояться в 2027 году, а продажа стартует в 2028 году. Не исключено, что обновленный XC60 подорожает, чтобы оправдать новые опции и соответствие экологическим требованиям.

Для сравнения: сейчас XC60 в США стоит от 51 095 долларов за базовую версию Core с 247-сильным мягким гибридом. Плагин гибрид с отдачей 455 л.с. начинается с 62 545 долларов, а топовая Polestar Engineered оценивается в 81 195 долларов.

Тенденция к затяжному жизненному циклу моделей становится все заметнее и у других премиальных брендов. Такой подход позволяет компании минимизировать риски и адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка и экологии.