Почему Volvo не спешит менять XC60 и что изменится в кроссовере после очередного обновления

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 мая 2026, 14:01

Volvo XC60 готовится к третьему рестайлингу: обновления вместо новой генерации

Volvo XC60 готовится к третьему рестайлингу: обновления вместо новой генерации

Почему Volvo не спешит менять XC60 и что изменится в кроссовере после очередного обновления

Volvo XC60 готовится к третьему рестайлингу: обновления вместо новой генерации

Volvo XC60, несмотря на возраст, вновь выходит на тесты с минимальным камуфляжем. Шведский бренд предпочитает обновлять популярный кроссовер, а не запускать новое поколение. Разбираемся, какие перемены ждут модель и почему это важно для рынка.

Volvo XC60, несмотря на возраст, вновь выходит на тесты с минимальным камуфляжем. Шведский бренд предпочитает обновлять популярный кроссовер, а не запускать новое поколение. Разбираемся, какие перемены ждут модель и почему это важно для рынка.

Volvo XC60 — один из самых долгоживущих кроссоверов в премиальном сегменте, и шведский производитель не собирается прощаться с этой моделью. Несмотря на то, что нынешнее поколение дебютировало еще в 2017 году, компания вновь готовит рестайлинг, который станет уже третьим по счету. Подобный подход выглядит необычно.

Свежие шпионские снимки из Испании подтверждают: XC60 проходит серьёзные испытания в камуфляже. Внешне автомобиль получит более узкие передние фары, новую решётку радиатора со сложной графикой и переработанный передний бампер. Сзади ожидаются модернизированные светодиодные фонари, изменённая крышка багажника и аккуратный бампер. Выхлопные патрубки пока временные — окончательный вариант может быть изменён.

Судя по пропорциям кузова, речь идёт именно о рестайлинге, а не о новом поколении. Профиль автомобиля полностью соответствует модели 2017 года, что указывает на косметические изменения: Volvo вновь ограничится техническими доработками, не меняя платформу. Такой подход позволяет сохранить интерес к модели и сэкономить на разработке новой конструкции.

В салоне ожидаются точечные изменения. Последний рестайлинг XC60 увеличил до 11,2 дюймов сенсорный мультимедийный экран и более мощный процессор. При тестировании прототипа часть передней панели была закрыта, что указывает на возможность использования новых опций или материалов отделки. Однако размеры дисплеев, несмотря на их внешний вид, оказались прежними.

Ожидается, что обновленный XC60 будет соответствовать стандарту Евро-7, а значит, получит современные силовые установки. В СМИ обсуждается возможность доработанной гибридной версии с увеличенным запасом хода на электротяге - до 200 км, что превышает нынешние 51 милю (82 км). Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Производство Volvo XC60 в настоящее время отлажено в Швеции и Китае, а с конца года модель будет собираться и на заводе в Риджвилле, Южная Каролина. Вероятно, именно там будет выпущена и обновленная версия, рассчитанная на рынки Европы и США. По аналогии с другими премиальными брендами, Volvo предпочитает не торопиться с полной сменой поколения, поскольку это максимальный потенциал использования нынешней платформы.

Точные сроки премьеры пока не разглашаются, но, согласно имеющихся данных, официальный дебют может состояться в 2027 году, а продажа стартует в 2028 году. Не исключено, что обновленный XC60 подорожает, чтобы оправдать новые опции и соответствие экологическим требованиям.

Для сравнения: сейчас XC60 в США стоит от 51 095 долларов за базовую версию Core с 247-сильным мягким гибридом. Плагин гибрид с отдачей 455 л.с. начинается с 62 545 долларов, а топовая Polestar Engineered оценивается в 81 195 долларов. 

Тенденция к затяжному жизненному циклу моделей становится все заметнее и у других премиальных брендов. Например, Ferrari также не спешит с радикальными переменами, предпочитая тщательно прорабатывать новые электрокары — подробнее о стратегии итальянцев можно узнать в материале о дебюте первого электрокроссовера Ferrari Luce . Такой подход позволяет компании минимизировать риски и адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка и экологии.

Упомянутые модели: Volvo XC60 (от 4 099 000 Р)
Упомянутые марки: Volvo, Polestar
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Вольво, Полестар

Похожие материалы Вольво, Полестар

Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Омск Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться