Volvo XC60 подорожал после обновления
Модель начальной комплектации будет работать с 2-литровым турбодвигателем 187 л.с. или с бензиновым 232-сильным агрегатом. Максимальная версия укомплектована гибридной установкой мощностью 401 л.с., с которой автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 5,3 секунды.
В перечень оснащения новинки входит функция предотвращения выезда на полосу встречного движения с помощью автоматического рулевого управления. Это позволяет минимизировать риск столкновения со встречным транспортом. В более дорогих комплектациях на машине установлена система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч.
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