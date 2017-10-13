13 октября 2017, 15:32

Volvo XC60 подорожал после обновления

Уже в следующем месяце российские дилеры Volvo будут принимать заказы на новое поколение кроссовера XC60. Автомобиль в стартовом варианте оснащения обойдется покупателям в 2 995 000 рублей, что на 527 000 рублей больше, чем стоил предшественник.
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Volvo XC60 подорожал после обновления Volvo XC60

Volvo XC60
Выпускается с 2008 г.
Новый от 2 318 000 до 2 970 000 Р
Отзывов: 6
Об этом сообщает Autonews со ссылкой на собственный источник в компании. Официальные цены и комплектации на шведскую новинку будут объявлены в середине следующего месяца. Первые вседорожники доберутся до своих владельцев в начале 2018 года.

Модель начальной комплектации будет работать с 2-литровым турбодвигателем 187 л.с. или с бензиновым 232-сильным агрегатом. Максимальная версия укомплектована гибридной установкой мощностью 401 л.с., с которой автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 5,3 секунды.

В перечень оснащения новинки входит функция предотвращения выезда на полосу встречного движения с помощью автоматического рулевого управления. Это позволяет минимизировать риск столкновения со встречным транспортом. В более дорогих комплектациях на машине установлена система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч.

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Машина действительно очень классная и замечательная. Когда купил её, был на седьмом небе от счастья. Машина дорогу держит просто великолепно, при разгоне не испытываешь никакой вибрации присущую большим машинам, также практически за 4-ре года её эксплуатации я ни разу, как говорится, не заглядывал под ...
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Volvo XC60 подорожал после обновления
{{model_1901}}Об этом сообщает Autonews со ссылкой на собственный источник в компании. Официальные цены и комплектации на шведскую новинку будут объявлены в середине следующего месяца. Первые вседорожники доберутся до своих владельцев в начале 2018 года.Модель начальной комплектации будет работать с 2-литровым турбодвигателем 187 л.с. или с бензиновым 232-сильным агрегатом. Максимальная версия укомплектована гибридной установкой мощностью 401 л.с., с которой автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 5,3 секунды.В перечень оснащения новинки входит функция предотвращения выезда на полосу встречного движения с помощью автоматического рулевого управления. Это позволяет минимизировать риск столкновения со встречным транспортом. В более дорогих комплектациях на машине установлена система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч.
2017-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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