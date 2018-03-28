Volvo XC60 признан лучшим автомобилем мира
Стали известны победители всемирной премии Автомобиль года (WCOTY). По итогам голосования авторитетного жюри, состоящего из журналистов со всего мира, Гран-при присудили Volvo XC60. Шведский кроссовер опередил двух конкурентов Mazda CX-5 и Range Rover Velar.
|Volvo XC60 R-Design 2.0 AT 4x4
|2 л, 320 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 5.9 с, 230 км/ч
|4688 x 1999 x 1658 мм
|полный
|АИ-95, 7.7 л на 100 км
|3 485 000 руб
|Все характеристики
Нынешняя победа не случайна. По итогам краш-тестов Euro NCAP в 2017 году, Volvo XC60 был назван одним из самых безопасных автомобилей в мире. Кроссовер оснащен множеством систем активной безопасности, включая модернизированную систему экстренного торможения, систему слежения за рядностью и удержания в полосе движения, систему предотвращения фронтальных столкновений, а также систему контроля слепых зон
Помимо главного приза, жюри назвало победителей еще по пяти номинациям:
• Лучший представительский автомобиль: Audi A8 (конкуренты Porsche Cayenne, Porsche Panamera)
• Лучший спортивный автомобиль: BMW M5 (конкуренты Honda Civic Type R, Lexus LC 500)
• Лучший «зеленый» автомобиль: Nissan Leaf (конкуренты BMW 530e iPerformance, Chrysler Pacifica Hybrid)
• Лучший городской автомобиль: Volkswagen Polo (конкуренты Ford Fiesta, Suzuki Swift)
• Лучшим дизайн: Range Rover Velar (конкуренты Lexus LC 500, Volvo XC60)
В России моторная гамма Volvo XC60 состоит из 4 двигателей, двух бензиновых (249 и 320 л.с.) и двух дизельных (190 и 235 л.с.). Стоимость базовой версии начинается от 2 985 000 рублей.
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