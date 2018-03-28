28 марта 2018, 17:29

Volvo XC60 признан лучшим автомобилем мира

Стали известны победители всемирной премии Автомобиль года (WCOTY). По итогам голосования авторитетного жюри, состоящего из журналистов со всего мира, Гран-при присудили Volvo XC60. Шведский кроссовер опередил двух конкурентов Mazda CX-5 и Range Rover Velar.
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Volvo XC60 R-Design 2.0 AT 4x4
2 л, 320 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 5.9 с, 230 км/ч
4688 x 1999 x 1658 мм
полный
АИ-95, 7.7 л на 100 км
3 485 000 руб
Все характеристики
Впервые в истории эта престижная награда досталась автомобилю Volvo. Гран-при WCOTY стало продолжением триумфальной серии побед. В марте компактный кроссовер XC40 был назван Автомобилем года в Европе, а ранее XC60 также стал победителем премии North American Utility of the Year, повторив успех XC90. Кроме того, недавно главу Volvo Хокана Самуэльссона назвали Человеком года в мире автомобильной промышленности.

Нынешняя победа не случайна. По итогам краш-тестов Euro NCAP в 2017 году, Volvo XC60 был назван одним из самых безопасных автомобилей в мире. Кроссовер оснащен множеством систем активной безопасности, включая модернизированную систему экстренного торможения, систему слежения за рядностью и удержания в полосе движения, систему предотвращения фронтальных столкновений, а также систему контроля слепых зон

Помимо главного приза, жюри назвало победителей еще по пяти номинациям:

Лучший представительский автомобиль: Audi A8 (конкуренты Porsche Cayenne, Porsche Panamera)
Лучший спортивный автомобиль: BMW M5 (конкуренты Honda Civic Type R, Lexus LC 500)
Лучший «зеленый» автомобиль: Nissan Leaf (конкуренты BMW 530e iPerformance, Chrysler Pacifica Hybrid)
Лучший городской автомобиль: Volkswagen Polo (конкуренты Ford Fiesta, Suzuki Swift)
Лучшим дизайн: Range Rover Velar (конкуренты Lexus LC 500, Volvo XC60)

В России моторная гамма Volvo XC60 состоит из 4 двигателей, двух бензиновых (249 и 320 л.с.) и двух дизельных (190 и 235 л.с.). Стоимость базовой версии начинается от 2 985 000 рублей.
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Отзывы по теме
Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
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| Кому: Иван Тереков Однозначно нужно разбирать коробку. Я на сто процентов уверен, что проблема именно в ней. Но хочу сразу предупредить. Разобрать коробку просто, но вот собрать ее сложнее. Я один раз разобрал, и все стало. Приглашал мастера домой, он мне все собирал обратно. Поэтому если в своих силах ...
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Что нужно иметь в авто, для путешествия на дальнее расстояние
Обязательно возьмите с собой навигатор, а еще лучше дополнительно бумажную карту на всякий случай. Само собой должна в машине быть аптечка, запаска автомобильная и насос, а также домкрат. Да и вообще побольше инструментов, а еще мощный фонарик. Советую прихватить с собой лопату - она меня не раз выручала ...
Руслан
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Volvo XC60 признан лучшим автомобилем мира
{{params_58460}}Впервые в истории эта престижная награда досталась автомобилю Volvo. Гран-при WCOTY стало продолжением триумфальной серии побед. В марте компактный кроссовер XC40 был назван Автомобилем года в Европе, а ранее XC60 также стал победителем премии North American Utility of the Year, повторив успех XC90. Кроме того, недавно главу Volvo Хокана Самуэльссона назвали Человеком года в мире автомобильной промышленности.Нынешняя победа не случайна. По итогам краш-тестов Euro NCAP в 2017 году, Volvo XC60 был назван одним из самых безопасных автомобилей в мире. Кроссовер оснащен множеством систем активной безопасности, включая модернизированную систему экстренного торможения, систему слежения за рядностью и удержания в полосе движения, систему предотвращения фронтальных столкновений, а также систему контроля слепых зонПомимо главного приза, жюри назвало победителей еще по пяти номинациям:• Лучший представительский автомобиль: Audi A8 (конкуренты Porsche Cayenne, Porsche Panamera)• Лучший спортивный автомобиль: BMW M5 (конкуренты Honda Civic Type R, Lexus LC 500)• Лучший «зеленый» автомобиль: Nissan Leaf (конкуренты BMW 530e iPerformance, Chrysler Pacifica Hybrid)• Лучший городской автомобиль: Volkswagen Polo (конкуренты Ford Fiesta, Suzuki Swift)• Лучшим дизайн: Range Rover Velar (конкуренты Lexus LC 500, Volvo XC60)В России моторная гамма Volvo XC60 состоит из 4 двигателей, двух бензиновых (249 и 320 л.с.) и двух дизельных (190 и 235 л.с.). Стоимость базовой версии начинается от 2 985 000 рублей.
2018-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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