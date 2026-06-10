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Автор: Дарья Климова

10 июня 2026, 10:38

Volvo XC90: опыт владения, реальные расходы и нюансы эксплуатации кроссовера

Volvo XC90: опыт владения, реальные расходы и нюансы эксплуатации кроссовера

Подержанный Volvo XC90 - стоит ли брать? Реальный опыт: расходы, поломки и сюрпризы за 10 лет

Volvo XC90: опыт владения, реальные расходы и нюансы эксплуатации кроссовера

Владелец Volvo XC90 поделился опытом эксплуатации кроссовера с пробегом: что ломается, сколько стоит обслуживание и почему расход топлива оказался неожиданно низким. Какие детали требуют внимания, а какие служат годами - разбор на реальном примере. Мало кто знает, что даже возрастной Volvo может приятно удивить в повседневной жизни.

Владелец Volvo XC90 поделился опытом эксплуатации кроссовера с пробегом: что ломается, сколько стоит обслуживание и почему расход топлива оказался неожиданно низким. Какие детали требуют внимания, а какие служат годами - разбор на реальном примере. Мало кто знает, что даже возрастной Volvo может приятно удивить в повседневной жизни.

Для российских автолюбителей вопрос надежности и стоимости содержания подержанных кроссоверов остается актуальным, особенно на фоне роста цен на новые автомобили и ограниченного выбора. История владельца Volvo XC90 из Беларуси показывает, что даже машина с солидным возрастом и пробегом может стать удачным выбором, если подойти к обслуживанию с умом и не бояться самостоятельных работ.

Покупка подержанного Volvo XC90 с рук в Минске в 2014 году стала для нового владельца осознанным шагом: автомобиль был не у перекупа, а в хорошем состоянии, требовал лишь замены маховика и сцепления. Такой старт позволил сразу понять, что вложения будут разумными, а сам кроссовер - надежным спутником на долгие годы. Владелец отмечает, что не боится разбираться с механикой и электрикой, поэтому многие работы выполняет сам, что существенно снижает расходы.

За годы эксплуатации серьезных поломок не возникало, выяснили журналисты abw.by. Основные затраты - это стандартные расходники: замена ГРМ, ступичных подшипников, ШРУСов, тормозных дисков и колодок. Интересно, что стоимость запчастей на Volvo XC90 сравнима с массовыми моделями вроде Passat B5, а найти нужные детали можно без проблем - как новые, так и б/у. Владелец отмечает, что оригинальные детали не всегда лучше: средний по цене вариант часто служит не хуже, а иногда и дольше.

Подвеска XC90 проявила себя с лучшей стороны: за все время эксплуатации сайлент-блоки менялись всего один раз, а задние - только дважды. Для тяжелого кроссовера это редкость. Двигатель 2.4 также показал себя надежным: до 250 тысяч километров серьезных проблем не возникало, лишь стандартные вопросы по гидрокомпенсаторам и сальникам распредвалов. Самая сложная неисправность была связана с ошибками ECM 2503 и 2505, когда автомобиль уходил в аварийный режим при резком разгоне. После долгих поисков причина оказалась в мелком мусоре в клапане - типичная ситуация для возрастных машин, когда мелочь может вызвать серьезные сбои.

Отдельного внимания заслуживает обслуживание системы полного привода Haldex и блока ABS. Владелец столкнулся с закисшим болтом и окислением крышки, но после ревизии и замены мотор-насоса работа восстановилась. Проблема с ABS решилась бюджетной заменой датчика - пример того, как диагностика и внимательность позволяют избежать лишних трат.

Внешний вид и салон автомобиля тоже не остались без внимания. Владелец самостоятельно обновил потолок, установил современный планшет Lenovo с аккуратной интеграцией в интерьер, а для задних пассажиров сделал мультимедийную систему на базе DVD-плееров. Световые элементы также были модернизированы: сзади появились LED-фонари Hella, а спереди - bi-LED оптика, что заметно улучшило видимость ночью.

Кузов XC90 сохранился в родной краске, но типичная проблема - коррозия порогов под пластиковыми накладками - все же проявилась. Пришлось переваривать пороги и проводить комплексную обработку днища. После кузовных работ обнаружились изношенные пыльники ШРУСов и опорные подшипники, которые также были заменены.

На ходу Volvo XC90 радует мягкой подвеской и уверенным поведением на трассе. Владелец отмечает, что расход топлива приятно удивил: на дальних поездках удается уложиться в 7,4 литра на 100 км, а в смешанном режиме - не более 10 литров. Это во многом заслуга механической коробки передач. Практичность кроссовера тоже на высоте: при сложенных сиденьях можно перевозить крупногабаритные грузы без особых усилий.

В последние годы владелец задумывается о замене автомобиля на электромобиль или модель с автоматом, особенно после травмы ноги. Однако полностью расставаться с Volvo XC90 не спешит - машина может остаться для дальних поездок. Для справки: Volvo XC90 первого поколения выпускался с 2002 по 2014 год, отличался высоким уровнем безопасности и надежной конструкцией. На вторичном рынке такие кроссоверы часто выбирают за долговечность и доступность обслуживания, а опыт реального владельца подтверждает, что даже возрастной Volvo при должном уходе способен приятно удивить в эксплуатации.

Упомянутые модели: Volvo XC90 (от 4 370 000 Р)
Упомянутые марки: Volvo
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