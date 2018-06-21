21 июня 2018, 17:24

Volvo XC90 следующего поколения оснастят автопилотом

Компания Volvo собирается оснастить третье поколение флагманского кроссовера XC90 автопилотом четвертого уровня. Это означает, что автомобиль сможет ехать в определенных ситуациях самостоятельно, без контроля со стороны водителя. Дебют новинки ожидается в 2021 году.
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Старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Хенрик Грин рассказал, что компания завершает разработку новой системы под названием Highway Assist. Она будет доступна на будущих кроссоверах XC90 в виде опции. На дорогах с предсказуемым движением, например, на автобанах и шоссе система сможет самостоятельно управлять автомобилем. Она будет получать необходимую информацию о маршруте из облачного сервиса. В это время водитель может спокойно заниматься своими делами – читать, смотреть видео или даже спать.

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Компания Volvo уже довольно давно тестирует системы автономного управления. Современные модели шведской марки оснащаются комплексом полуавтономного вождения Pilot Assist II. С ее помощью автомобиль может передвигаться как в городе, так и по загородным трассам на скоростях до 130 км/ч. Однако при этом водитель должен следить за ситуацией и быть готовым при необходимости взять управление на себя.

Первой моделью, которая получит автопилот, станет новый кроссовер Volvo XC90. Он должен выйти на рынок в 2021 году. Сборку новинки наладят на открывшемся вчера заводе Volvo в Чарлстоне (Южная Каролина). В течение ближайших трех лет компания надеется получить разрешение властей США на передвижение беспилотников по дорогам общего пользования. Но добиться этого будет непросто в свете недавнего смертельного ДТП во Флориде. Напомним, кроссовер XC90 в режиме автономного управления насмерть сбил пешехода. Автомобиль принадлежал компании Uber, давнему партнеру Volvo по разработке автопилотов.

Новинки и концепт кары Вольво ХС90
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Форум Volvo XC90
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
Артём
Беспилотный автомобиль впервые сбил насмерть пешехода
до наших дорог они не скоро доедут, у нас пока люди людей сбивают
Nikolay Nickolaevich
Volvo XC90: и вновь легкий лоск
А где электродоводчик задней двери? Вечно все руки в грязи.
stomalex
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Volvo XC90 следующего поколения оснастят автопилотом
Старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Хенрик Грин рассказал, что компания завершает разработку новой системы под названием Highway Assist. Она будет доступна на будущих кроссоверах XC90 в виде опции. На дорогах с предсказуемым движением, например, на автобанах и шоссе система сможет самостоятельно управлять автомобилем. Она будет получать необходимую информацию о маршруте из облачного сервиса. В это время водитель может спокойно заниматься своими делами – читать, смотреть видео или даже спать.{{material_122860}}Компания Volvo уже довольно давно тестирует системы автономного управления. Современные модели шведской марки оснащаются комплексом полуавтономного вождения Pilot Assist II. С ее помощью автомобиль может передвигаться как в городе, так и по загородным трассам на скоростях до 130 км/ч. Однако при этом водитель должен следить за ситуацией и быть готовым при необходимости взять управление на себя.Первой моделью, которая получит автопилот, станет новый кроссовер Volvo XC90. Он должен выйти на рынок в 2021 году. Сборку новинки наладят на открывшемся вчера заводе Volvo в Чарлстоне (Южная Каролина). В течение ближайших трех лет компания надеется получить разрешение властей США на передвижение беспилотников по дорогам общего пользования. Но добиться этого будет непросто в свете недавнего смертельного ДТП во Флориде. Напомним, кроссовер XC90 в режиме автономного управления насмерть сбил пешехода. Автомобиль принадлежал компании Uber, давнему партнеру Volvo по разработке автопилотов.
2018-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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