21 июня 2018, 17:24
Volvo XC90 следующего поколения оснастят автопилотом
Компания Volvo собирается оснастить третье поколение флагманского кроссовера XC90 автопилотом четвертого уровня. Это означает, что автомобиль сможет ехать в определенных ситуациях самостоятельно, без контроля со стороны водителя. Дебют новинки ожидается в 2021 году.
Старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Хенрик Грин рассказал, что компания завершает разработку новой системы под названием Highway Assist. Она будет доступна на будущих кроссоверах XC90 в виде опции. На дорогах с предсказуемым движением, например, на автобанах и шоссе система сможет самостоятельно управлять автомобилем. Она будет получать необходимую информацию о маршруте из облачного сервиса. В это время водитель может спокойно заниматься своими делами – читать, смотреть видео или даже спать.
Ранее мы писали
Беспилотный кроссовер Volvo XC90, принадлежащий компании Uber, насмерть сбил женщину-пешехода. Это первый ...Читать далее
Первой моделью, которая получит автопилот, станет новый кроссовер Volvo XC90. Он должен выйти на рынок в 2021 году. Сборку новинки наладят на открывшемся вчера заводе Volvo в Чарлстоне (Южная Каролина). В течение ближайших трех лет компания надеется получить разрешение властей США на передвижение беспилотников по дорогам общего пользования. Но добиться этого будет непросто в свете недавнего смертельного ДТП во Флориде. Напомним, кроссовер XC90 в режиме автономного управления насмерть сбил пешехода. Автомобиль принадлежал компании Uber, давнему партнеру Volvo по разработке автопилотов.
Новости и статьи по теме
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
28.03.2018, 09:59
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
Новости и статьи по теме
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
28.03.2018, 09:59
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
до наших дорог они не скоро доедут, у нас пока люди людей сбивают
А где электродоводчик задней двери? Вечно все руки в грязи.
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное