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22 марта 2020, 10:13

Вопреки коронавирусу: автобусы пока что ездят из Великого Новгорода в Санкт-Петербург

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Фото: Новгородавто
Один из крупнейших автоперевозчиков Новгородской области - компания «Новгородавто» намерена и впредь отправлять свои междугородные автобусы по накатанному маршруту «Великий Новгород - Санкт-Петербург».
Вопреки коронавирусу автобусы пока что ездят из Великого Новгорода в Санкт Петербург

Фото: Новгородавто

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Важность такого заявления обусловлена действующими в стране ограничениями в связи с пандемией коронавируса и отменой маршрутов до Великого Новгорода с автовокзала Северной столицы. И тем оно оптимистичнее для рядовых пассажиров.

В компании добавили, что информации о необходимости отмены рейсов в Санкт-Петербург еще не поступало. Если будет принято какое иное решение, то соответствующая информация сразу будет размещена на официальном портале «Новгородавто».

P.S. Стоимость билета на междугородный автобус по маршруту Великий Новгород – Санкт-Петербург в одну сторону составляет 450 рублей. При единовременном заказе и оплате в оба конца – 850 рублей.

Цены единые, скидок нет.  Проезд детей любого возраста оплачивается по полной стоимости с предоставлением отдельного места и детского удерживающего устройства (в микроавтобусах, в больших автобусах детские кресла не являются обязательным требованием).


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ну не знаю, это если только наличка карман давит, сколько народу без зп сейчас дома сидят, сомневаюсь, что авто как пирожки начнут расхватывать. Если бы просто рубль рухнул, то да, а в купе с коронавирусом этим, точнее паники, которую вокруг нагоняют, брать авто...
Наталья
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Вопреки коронавирусу: автобусы пока что ездят из Великого Новгорода в Санкт-Петербург
{{material_129381}} Важность такого заявления обусловлена действующими в стране ограничениями в связи с пандемией коронавируса и отменой маршрутов до Великого Новгорода с автовокзала Северной столицы. И тем оно оптимистичнее для рядовых пассажиров. В компании добавили, что информации о необходимости отмены рейсов в Санкт-Петербург еще не поступало. Если будет принято какое иное решение, то соответствующая информация сразу будет размещена на официальном портале «Новгородавто».P.S. Стоимость билета на междугородный автобус по маршруту Великий Новгород – Санкт-Петербург в одну сторону составляет 450 рублей. При единовременном заказе и оплате в оба конца – 850 рублей. Цены единые, скидок нет.  Проезд детей любого возраста оплачивается по полной стоимости с предоставлением отдельного места и детского удерживающего устройства (в микроавтобусах, в больших автобусах детские кресла не являются обязательным требованием).
2020-03-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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