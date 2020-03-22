Вопреки коронавирусу: автобусы пока что ездят из Великого Новгорода в Санкт-Петербург
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Фото: Новгородавто
В компании добавили, что информации о необходимости отмены рейсов в Санкт-Петербург еще не поступало. Если будет принято какое иное решение, то соответствующая информация сразу будет размещена на официальном портале «Новгородавто».
P.S. Стоимость билета на междугородный автобус по маршруту Великий Новгород – Санкт-Петербург в одну сторону составляет 450 рублей. При единовременном заказе и оплате в оба конца – 850 рублей.
Цены единые, скидок нет. Проезд детей любого возраста оплачивается по полной стоимости с предоставлением отдельного места и детского удерживающего устройства (в микроавтобусах, в больших автобусах детские кресла не являются обязательным требованием).
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