McLaren не стал поднимать тему мотора Ферстаппена: интрига или просто формальность?

Вопрос о стоимости двигателя Red Bull на комиссии F1: что решили по итогам

Вокруг расходов Red Bull на новый мотор для Ферстаппена возникли вопросы. McLaren обсуждал возможное нарушение лимита бюджета. Итоги заседания комиссии F1 оказались неожиданными. Подробности — в нашем материале.

Вокруг расходов Red Bull на новый мотор для Ферстаппена возникли вопросы. McLaren обсуждал возможное нарушение лимита бюджета. Итоги заседания комиссии F1 оказались неожиданными. Подробности — в нашем материале.

В последние дни в паддоке Формулы-1 активно обсуждалась тема расходов Red Bull на новый силовой агрегат для болида Макса Ферстаппена, установленный перед Гран-при Бразилии. Многие ждали, что на очередном заседании комиссии F1 представители McLaren поднимут вопрос: действительно ли эти затраты учтены в общем лимите бюджета, как того требуют правила? По информации GPblog, команда из Уокинга все же не стала выносить этот вопрос на обсуждение, предварительно проконсультировавшись с FIA.

Слухи о возможном обходе бюджетных ограничений появились после того, как стало известно: Red Bull открыто признал, что замена двигателя была связана с желанием получить дополнительную мощность. В регламенте четко прописано, что любые расходы на новые силовые установки должны входить в установленный лимит. Однако в кулуарах ходили разговоры, что, возможно, в этот раз мотор не попал под действие финансовых ограничений, что могло бы дать Red Bull определенное преимущество.

Как сообщает GPblog, еще до заседания комиссии представители McLaren обратились за разъяснениями к FIA. В ответе федерации прозвучало однозначное подтверждение: все расходы на новый двигатель Ферстаппена действительно включены в общий бюджет команды. После этого в McLaren решили не поднимать тему на официальном уровне, посчитав вопрос исчерпанным.

Таким образом, несмотря на ожидания и домыслы, обсуждение потенциального нарушения лимита бюджета не состоялось. В Red Bull могут вздохнуть спокойно: никаких новых расследований или санкций по этому поводу не будет. Впрочем, сама ситуация еще раз напомнила, насколько пристально соперники следят друг за другом в вопросах финансовой дисциплины. Даже малейший намек на возможное преимущество вызывает бурю эмоций и обсуждений.

В итоге, заседание комиссии F1 прошло без громких заявлений и скандалов. Вопрос о расходах Red Bull на новый мотор для Ферстаппена был снят с повестки еще до начала встречи. Для болельщиков и экспертов это стало очередным подтверждением: в современной Формуле-1 борьба идет не только на трассе, но и за кулисами, где финансовые нюансы порой оказываются не менее важными, чем скорость на прямых.