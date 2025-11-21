McLaren не стал поднимать тему мотора Ферстаппена: интрига или просто формальность?

21 ноября 2025, 17:18
Вопрос о стоимости двигателя Red Bull на комиссии F1: что решили по итогам
Вопрос о стоимости двигателя Red Bull на комиссии F1: что решили по итогам
Вокруг расходов Red Bull на новый мотор для Ферстаппена возникли вопросы. McLaren обсуждал возможное нарушение лимита бюджета. Итоги заседания комиссии F1 оказались неожиданными. Подробности — в нашем материале.
В последние дни в паддоке Формулы-1 активно обсуждалась тема расходов Red Bull на новый силовой агрегат для болида Макса Ферстаппена, установленный перед Гран-при Бразилии. Многие ждали, что на очередном заседании комиссии F1 представители McLaren поднимут вопрос: действительно ли эти затраты учтены в общем лимите бюджета, как того требуют правила? По информации GPblog, команда из Уокинга все же не стала выносить этот вопрос на обсуждение, предварительно проконсультировавшись с FIA.
Слухи о возможном обходе бюджетных ограничений появились после того, как стало известно: Red Bull открыто признал, что замена двигателя была связана с желанием получить дополнительную мощность. В регламенте четко прописано, что любые расходы на новые силовые установки должны входить в установленный лимит. Однако в кулуарах ходили разговоры, что, возможно, в этот раз мотор не попал под действие финансовых ограничений, что могло бы дать Red Bull определенное преимущество.
Как сообщает GPblog, еще до заседания комиссии представители McLaren обратились за разъяснениями к FIA. В ответе федерации прозвучало однозначное подтверждение: все расходы на новый двигатель Ферстаппена действительно включены в общий бюджет команды. После этого в McLaren решили не поднимать тему на официальном уровне, посчитав вопрос исчерпанным.
Таким образом, несмотря на ожидания и домыслы, обсуждение потенциального нарушения лимита бюджета не состоялось. В Red Bull могут вздохнуть спокойно: никаких новых расследований или санкций по этому поводу не будет. Впрочем, сама ситуация еще раз напомнила, насколько пристально соперники следят друг за другом в вопросах финансовой дисциплины. Даже малейший намек на возможное преимущество вызывает бурю эмоций и обсуждений.
В итоге, заседание комиссии F1 прошло без громких заявлений и скандалов. Вопрос о расходах Red Bull на новый мотор для Ферстаппена был снят с повестки еще до начала встречи. Для болельщиков и экспертов это стало очередным подтверждением: в современной Формуле-1 борьба идет не только на трассе, но и за кулисами, где финансовые нюансы порой оказываются не менее важными, чем скорость на прямых.
Похожие материалы МакЛарен
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:28
Triumph Thruxton R 2018 получил стильную доработку от A&J Cycles и сохранил фирменный облик
A&J Cycles вновь удивили поклонников мотоциклов. Их новый проект основан на Triumph Thruxton R 2018 года. Мастера сохранили узнаваемый стиль, но добавили свежие детали. В результате байк стал еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в этом кастоме.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 05:32
Роторные двигатели: почему Mazda не спешит возвращать легенду на рынок
Роторные моторы всегда вызывали споры среди автолюбителей. Они легкие и мощные, но требуют особого ухода. Mazda не раз намекала на возвращение роторных технологий. Почему же эти двигатели так и не вернулись в массовое производство? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 13:58
Xpeng выпустил миллионный автомобиль, Mona M03 обеспечила пятую часть успеха
Xpeng отмечает выпуск миллионного авто, а модель Mona M03 стала драйвером продаж. Компания ускорила темпы производства, а конкуренты не отстают. Кто следующий войдет в клуб миллионников? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 13:45
Почему Ford Mustang Boss 429 не оправдал ожиданий фанатов маслкаров
Ford Mustang Boss 429 часто называют иконой среди маслкаров. Но так ли он хорош, как принято считать? В материале разбираемся, почему этот автомобиль не стал эталоном мощности и скорости. Узнайте, что скрывается за его легендарным статусом и почему многие эксперты считают его переоцененным.Читать далее
-
22.11.2025, 11:33
Китайские электрокары заняли лидирующие позиции в мировом рейтинге разгона
Китайские производители электромобилей удивили весь мир. Их модели возглавили рейтинг самых быстрых по разгону. В тройке лидеров оказались сразу три китайских бренда. В списке есть и другие неожиданные участники. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 10:39
Редкий Audi R8 V10 Spyder 2014 года с доработками выставлен на аукцион
На аукционе появился Audi R8 V10 Spyder 2014 года с уникальным внешним видом и рядом доработок. Автомобиль выделяется эффектной фотосессией и интересной историей эксплуатации. Владелец провел серьезные изменения, но есть нюансы по техническому состоянию. Подробности и фото – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы МакЛарен
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:28
Triumph Thruxton R 2018 получил стильную доработку от A&J Cycles и сохранил фирменный облик
A&J Cycles вновь удивили поклонников мотоциклов. Их новый проект основан на Triumph Thruxton R 2018 года. Мастера сохранили узнаваемый стиль, но добавили свежие детали. В результате байк стал еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в этом кастоме.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 05:32
Роторные двигатели: почему Mazda не спешит возвращать легенду на рынок
Роторные моторы всегда вызывали споры среди автолюбителей. Они легкие и мощные, но требуют особого ухода. Mazda не раз намекала на возвращение роторных технологий. Почему же эти двигатели так и не вернулись в массовое производство? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 13:58
Xpeng выпустил миллионный автомобиль, Mona M03 обеспечила пятую часть успеха
Xpeng отмечает выпуск миллионного авто, а модель Mona M03 стала драйвером продаж. Компания ускорила темпы производства, а конкуренты не отстают. Кто следующий войдет в клуб миллионников? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 13:45
Почему Ford Mustang Boss 429 не оправдал ожиданий фанатов маслкаров
Ford Mustang Boss 429 часто называют иконой среди маслкаров. Но так ли он хорош, как принято считать? В материале разбираемся, почему этот автомобиль не стал эталоном мощности и скорости. Узнайте, что скрывается за его легендарным статусом и почему многие эксперты считают его переоцененным.Читать далее
-
22.11.2025, 11:33
Китайские электрокары заняли лидирующие позиции в мировом рейтинге разгона
Китайские производители электромобилей удивили весь мир. Их модели возглавили рейтинг самых быстрых по разгону. В тройке лидеров оказались сразу три китайских бренда. В списке есть и другие неожиданные участники. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 10:39
Редкий Audi R8 V10 Spyder 2014 года с доработками выставлен на аукцион
На аукционе появился Audi R8 V10 Spyder 2014 года с уникальным внешним видом и рядом доработок. Автомобиль выделяется эффектной фотосессией и интересной историей эксплуатации. Владелец провел серьезные изменения, но есть нюансы по техническому состоянию. Подробности и фото – в нашем материале.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве