25 августа 2021, 17:04
Вор пытался увезти на «Ниве» 10-метровый рельс: все кончилось плохо
Трагикомичная история произошла в Белгородской области. Местный житель пытался похитить у фермера кусок тридцатиметрового рельса и увести его на своем внедорожнике Lada Niva. Но «Нива» с ответственной задачей не справилась.
Дарья Климова Фото: УМВД России по Белгородской области
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Подвеска «Нивы» не выдержала тяжести стального рельса и сломалась. У внедорожника отвалилось заднее колесо. Преступник был вынужден бросить автомобиль и добычу, надеясь, что полиция его не найдет – машина была снята с учета. Однако вычислить вора полицейским не составило труда. Они тщательно изучили улики с места происшествия и задержали 39-летнего жителя одного из сел. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Теперь незадачливому вору грозит до пяти лет тюрьмы.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
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