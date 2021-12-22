Воронежская полиция нашла и оштрафовала любителей быстрой езды на санках, видео которых взорвало соцсети
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, инцидент произошел 20 декабря, около 11 часов вечера, на 7-м километре автодороги «Обход города Воронежа», в районе ТРЦ «Град». За рулем Toyota RAV4 находился 23-летний местный житель, а на снегокате сидел его 29-летний приятель. За нарушение правил перевозки людей водителя японского кроссовера оштрафовали на 1000 рублей, а снегокатчика – на 800 рублей. Оба молодых человека вину признали и раскаялись, добавили в полиции. Также в ведомстве настоятельно посоветовали всем воронежцам отказаться от опасной идеи покатать на снегокатах, «ватрушках» или санках, прикрепленных к автомобилям.
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