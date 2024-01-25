Воры изуродовали Porsche ради фар (жесткие фото)
Фото: reddit.com
Фото: reddit.com
Фото: reddit.com
Причиной варварского преступления стала высокая стоимость фар. По информации Журнала auto.ru, каждая стоит минимум 3 800 евро или порядка 37 тысяч рублей. Восстановление электрического спорткара Porsche обойдет на порядок дороже. Заменить придется не только фары, но также капот, крылья и бампер, не считая вероятных скрытых повреждений.
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-
28.12.2023, 08:34
Дубай – не единственное место, где полицейские разъезжают на суперкарах
Бывший губернатор Стамбула, а ныне министр внутренних дел Турции Али Ерликая опубликовал короткое видео, демонстрирующее роскошный автопарк турецкой полиции: два десятка Ferrari, Bentley, Porsche, Mercedes-Benz и Range Rover.Читать далее
-
03.09.2022, 10:04
Taycan и Panamera откроют новую эру «электричества» Porsche
К 2027 году Porsche подготовит II поколение Taycan, который будет использовать ту же масштабируемую системную платформу (SSP) от Volkswagen, что и следующая генерация Panamera. Читать далее
-
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-
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Война между ДВС и электрокарами вышла на новый уровень: смешная и очень дорогая авария
Каждый день по всему миру происходят тысячи и тысячи ДТП. Некоторые из них выглядят очень странно, как, например, эта авария в Мадриде с участием двух очень дорогих автомобилей PorscheЧитать далее
-
22.06.2022, 13:58
Сколько получают сотрудники «Порше»?
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