Крыша рухнула на автозаводе в России, люди попали в больницу: причина пока не ясна

20 февраля 2026, 11:59
Восемь человек пострадали при обрушении крыши на заводе «Моторинвест» в Липецкой области
Восемь человек пострадали при обрушении крыши на заводе «Моторинвест» в Липецкой области
В Липецкой области на автозаводе «Моторинвест» внезапно обрушилась крыша, что привело к госпитализации восьми сотрудников. Сейчас выясняют, что стало причиной происшествия. Власти и завод обещают поддержку пострадавшим и их семьям. Почему этот случай вызвал такой резонанс - в нашем материале.
События на автозаводе «Моторинвест» в Липецкой области стали настоящим потрясением для всей автомобильной отрасли России. В зоне комплектации цеха сварки, где в будущем планировали собирать современные электромобили, внезапно обрушилась крыша. Это происшествие не только поставило под угрозу здоровье работников, но и вызвало вопросы о безопасности на промышленных объектах страны.
По официальным данным, восемь человек были госпитализированы с различными травмами. Поисково-спасательные работы завершились, и, как отмечают представители завода, ситуация находится под постоянным контролем медицинских служб и местных властей. Всем пострадавшим и их семьям пообещали оказать необходимую материальную и социальную поддержку.
Особое внимание к этому инциденту связано с тем, что цех, где произошло обрушение, только готовился к запуску - его открытие было намечено на апрель 2026 года. Это значит, что на момент происшествия шли подготовительные работы, и в зоне риска оказались сотрудники, занятые на стройке и монтаже оборудования. Под завалами оказались люди, что еще раз подчеркивает важность соблюдения всех норм безопасности на производстве.
На заводе «Моторинвест» выпускают автомобили двух брендов: российского Evolute и китайского Voyah. Оба бренда делают ставку на гибридные и электрические модели, что особенно актуально в условиях растущего спроса на экологичный транспорт. Сборка Evolute стартовала в Липецкой области в 2022 году, а Voyah - с начала 2025-го. Таким образом, предприятие играет заметную роль в развитии отечественного автопрома и внедрении новых технологий.
Сейчас специалисты продолжают выяснять, что именно стало причиной обрушения крыши. В подобных ситуациях обычно рассматривают несколько версий: ошибки при проектировании, нарушения при строительстве или влияние погодных условий. Однако пока официальных выводов нет, и любые предположения остаются на уровне догадок.
Власти региона и руководство завода подчеркивают, что держат ситуацию под контролем и делают все возможное для поддержки пострадавших. По словам губернатора Липецкой области, все службы сработали оперативно, а медицинская помощь была оказана максимально быстро. Важно, что на фоне происшествия не возникло паники - сотрудники и спасатели действовали слаженно.
Этот случай вновь напомнил о необходимости строгого соблюдения стандартов безопасности на промышленных объектах, особенно в период строительства и запуска новых производственных линий. Для автолюбителей и работников отрасли это тревожный сигнал: даже на современных предприятиях могут возникнуть нештатные ситуации, которые требуют быстрой реакции и поддержки со стороны государства и бизнеса.
