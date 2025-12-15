Смогут ли российские автозаводы заменить импортные бренды — эксперты сомневаются

15 декабря 2025, 05:22
Восемь из десяти новых машин в России станут отечественными к 2035 году
Власти планируют, что к 2035 году почти все новые автомобили в России будут местного производства. Эксперты считают, что задача сложнее, чем кажется. Китайские партнеры не спешат с инвестициями. Сможет ли автопром справиться с вызовом — пока вопрос.
К 2035 году российские дороги могут кардинально измениться: почти все новые автомобили, по плану властей, должны быть отечественными. Минпромторг нацелен на то, чтобы восемь из десяти новых машин, появляющихся на рынке, были произведены в России. Это не просто амбициозная цель — это попытка создать собственную, независимую автомобильную индустрию, которая сможет конкурировать с мировыми брендами.
Однако эксперты из SBS Consulting предупреждают: добиться настоящей локализации производства — задача не из легких. За последние десятилетия зарубежные автоконцерны строили здесь заводы, получали льготы, но в итоге быстро свернули бизнес, когда ситуация изменилась. Теперь же отечественным компаниям предстоит не только наладить сборку, но и освоить полный цикл производства — от проектирования до выпуска комплектующих.
Стратегия развития отрасли предполагает, что на рынке останется несколько крупных игроков, каждый из которых будет выпускать по 300-500 тысяч автомобилей в год. Это должно создать здоровую конкуренцию и подтолкнуть к появлению новых технологичных брендов. Но пока что китайские партнеры не спешат вкладываться по-крупному: они инвестируют ровно столько, чтобы при необходимости быстро уйти, оставив после себя лишь воспоминания и несколько моделей, вроде кроссоверов Changan, стоимость которых стартует с 1,8 миллиона рублей.
Государство уже выделило на поддержку автопрома более 140 миллиардов рублей — сумма сопоставимая с бюджетом крупных инфраструктурных проектов. Но главная сложность — в производстве компонентов. Чтобы выпуск деталей был выгоден, рынок должен быть сконцентрирован на 3-4 массовых моделях, а не на десятках, как предпочитают китайские производители. Иначе производство становится слишком дорогим и сложным для организации.
Пока одни надеются на технологический прорыв, другие с осторожностью оценивают перспективы. За последние двадцать лет решить проблему локализации так и не удалось. Остается надеяться, что к 2035 году в России появятся не только собранные, но и действительно спроектированные и построенные здесь автомобили. Или хотя бы такие, которые смогут уверенно ездить по отечественным дорогам.
