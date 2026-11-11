Топ моделей китайских кроссоверов и внедорожников: узнайте раз и навсегда, какие подойдут для города, а какие для семьи и бездорожья

Кроссовер или рамный внедорожник: какой выбрать китайский автомобиль под разные задачи

На российском рынке соседствуют компактные городские кроссоверы и семиместные семейные модели; отдельно стоят рамные внедорожники. Разбираем сильные стороны восьми китайских автомобилей и особенности, которые стоит проверить перед покупкой.

На российском рынке соседствуют компактные городские кроссоверы и семиместные семейные модели; отдельно стоят рамные внедорожники. Разбираем сильные стороны восьми китайских автомобилей и особенности, которые стоит проверить перед покупкой.

Китайские марки за последние годы стали полноценными участниками российского рынка. Особенно широк выбор кроссоверов и внедорожников: среди них есть компактные городские модели, крупные семейные внедорожники и машины с классической рамой. Оснащение у многих богатое, но технические особенности непосредственно влияют на удобство повседневного использования.

Для города и ежедневных поездок

Стоит присмотреться к Haval Jolion или Omoda C5. Haval Jolion предлагает просторный для своего класса салон, в том числе удобный второй ряд, и понятный формат компактного кроссовера. Его 1,5-литровый турбомотор развивает 143 л.с. в переднеприводной версии и 150 л.с. в полноприводной. Клиренс 190 мм пригодится во дворах и на грунтовых дорогах.

В популярных комплектациях Jolion есть подогрев руля, сидений и лобового стекла; даже средняя версия хорошо оборудована. Однако шумоизоляция и поведение подвески на серьезных неровностях могут понравиться не всем. Багажник не самый вместительный для семейных поездок с большим количеством вещей, поэтому размещение поклажи лучше продумать заранее.

Omoda C5 рассчитана прежде всего на городскую аудиторию, для которой важны яркий дизайн и современные функции. Базовый вариант сочетает 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. с вариатором. Для более активной езды есть версия с двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой; в некоторых комплектациях доступен полный привод.

Клиренс C5 также 190 мм. В комплектацию входят камера кругового обзора и беспроводное зарядное устройство. Покатая крыша может ограничить запас места над головой у высоких пассажиров во втором ряду, а багажник уступает по практичности более крупным семейным моделям.

Семейный размер и комфорт на трассе

Если компактного кузова недостаточно, Haval F7 предлагает промежуточный формат между Jolion и крупным внедорожником. Кроссовер выглядит солиднее младшей модели, демонстрирует большое пространство и подходит для поездок по городу и трассе. Популярная версия оснащается двухлитровым бензиновым мотором мощностью 192 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Интеллектуальный полный привод F7 перераспределяет тягу между осями с учетом дорожных условий. Он пригодится на мокром покрытии, зимой или на легком бездорожье. Комфортная подвеска и устойчивость на трассе сочетаются с универсальным характером модели, а в богатых комплектациях предусмотрено щедрое оснащение. Некоторые отмечают задержку при резком нажатии на газ; при обгоне к этому стоит быть готовым. Высоким пассажирам сзади может не хватать места над головой.

Другой уровень комфорта предлагает Geely Monjaro. Его платформа CMA была разработана с участием инженеров Volvo, а комплектации автомобиля могут отличаться. Под капотом установлен двухлитровый турбомотор мощностью 238 л.с., работающий с классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin. Полный привод входит в число характеристик модели.

Клиренс 210 мм, а багажник объемом 562 литра подходит для дальних поездок. Среди достоинств также шумоизоляция, материалы салона и уверенное поведение на трассе. На крупных колесах подвеска может показаться жестковатой на разбитом асфальте. В некоторых версиях нет привычной поддержки Android Auto и Apple CarPlay без дополнительных решений.

Для большой семьи аргумент — третий ряд сидений. Chery Tiggo 8 Pro Max рассчитан на семь человек и сочетает простор с богатым оснащением. Двухлитровый двигатель развивает 197 л.с., хотя в некоторых версиях мощность может быть и выше. Коробка роботизированная, полный привод доступен в популярных комплектациях.

Салон можно трансформировать под пассажиров или крупную поклажу: при разложенных сиденьях багажник небольшой, а после складывания рядов пространство заметно увеличивается. В оснащении имеется камера кругового обзора; в более ранних версиях предусмотрен круиз-контроль. Владельцы иногда обращают внимание на работу Auto-Hold и доступ к третьему ряду в жаркую погоду. Перед покупкой проверьте удобство посадки на каждый ряд и работу климатической системы.

Когда нужны внедорожные возможности

Для плохих дорог и поездок за пределы асфальта Haval H9 предлагает рамную конструкцию, неразрезной задний мост и понижающую передачу. Доступны бензиновые и дизельные версии. Дизель может подойти тем, кто часто ездит по трассе, буксирует прицеп или отправляется в путешествие. Клиренс 206 мм и большой ход подвески помогают на неровных участках.

За внедорожной архитектурой приходится платить массой: H9 уступает более легким кроссоверам в динамике, а расход топлива бензиновой версии может быть высоким. Просторный салон и возможность буксировки соответствуют задачам, ради которых выбирают рамные автомобили. Если подобные условия встречаются редко, можно обойтись возможностями обычного кроссовера.

Tank 300 также построен на стальной раме, но имеет брутальный облик и современный интерьер. Двухлитровый турбомотор мощностью 227 л.с. работает с классическим 8-ступенчатым автоматом ZF. Система полного привода предусматривает жесткое подключение передней оси и блокировку дифференциалов, а клиренс составляет 224 мм.

Подобные конструкции обеспечивают Tank 300 серьезный внедорожный потенциал. Среди достоинств также обзорность и салон, выглядящий превосходно для машин такого типа. На высокой скорости форма кузова может создавать аэродинамический шум, а городской расход топлива нельзя назвать низким. Багажник не самый большой для длительных экспедиций, поэтому в пути может понадобиться дополнительный багажный бокс.

На другом конце ряда находится Exeed VX — крупный флагманский кроссовер с полноценным третьим рядом и интеллектуальным полным приводом. Его двухлитровый двигатель развивает 249 л.с. В салоне установлен большой блок экранов для приборной панели, мультимедиа и пассажирского дисплея; в дорогих версиях предусмотрены вентиляция и массаж сидений.

Тихий салон и удобная подвеска идеально подходят для семейных и деловых поездок. Сенсорное управление множеством функций удобно не всем, а мягкая настройка подвески может обернуться кренами при резких маневрах. Обслуживание флагманской модели обычно обходится дороже, чем обслуживание более простых автомобилей.

На что обратить внимание при выборе

Разница между моделями заметна и при выборе конкретной машины: важны тип привода, коробки передач и нужные зимние опции. При покупке автомобиля с пробегом стоит отдельно оценить состояние кузова и салона.

Для сделки стоит выяснить, есть ли официальный сервис, уточнить условия гарантии и стоимость обслуживания. При тест-драйве важно проверить работу коробки, мультимедиа на русском языке и подвески на неровной дороге. Реальный расход топлива лучше рассчитывать с учетом собственного маршрута. Для вторичного рынка имеет значение и ликвидность выбранной модели.

Тем, кому нужен городской автомобиль, подойдет Haval Jolion или Omoda C5. Для более универсального семейного формата можно рассмотреть Haval F7. Tiggo 8 Pro Max рассчитан на перевозку семи человек, Geely Monjaro и Exeed VX делают акцент на комфорте. Haval H9 и Tank 300 ориентированы на маршруты, где важны рамная конструкция и внедорожная трансмиссия.