За год до топ‑5: почему TENET T8 завоевал место среди самых популярных SUV‑D в России

1 сентября 2026, 10:37
Восемь ключевых особенностей кроссовера TENET T8: что изменилось за год
Восемь ключевых особенностей кроссовера TENET T8: что изменилось за год
Модель TENET T8 за год присутствия на российском рынке вошла в топ-5 сегмента SUV-D. Мало кто знает, какие решения сделали этот кроссовер востребованным среди водителей. Какие функции и опции отличают его от конкурентов, и что важно учитывать при выборе? Специалисты объяснили, почему интерес к модели не снижается даже на фоне растущей конкуренции.
Производство полного цикла кроссовера TENET T8 стартовало в Калужской области 1 сентября 2025 года. За этот период модель не только закрепилась в топ-5 самых популярных SUV-D в России, но и стала заметным игроком среди отечественных и зарубежных конкурентов. Владельцы отмечают высокий уровень комфорта, безопасность и широкий функционал, что особенно актуально для ежедневной эксплуатации.
Первое, что выделяет TENET T8 - это универсальность салона. Автомобиль доступен в пятиместной и семиместной версиях. Семиместная модификация рассчитана на большие семьи: третий ряд сидений позволяет разместить двух дополнительных пассажиров, а трансформация салона дает возможность перевозить как людей, так и крупные грузы. Второй ряд оснащен регулируемым диваном, а объем багажника в пятиместной версии достигает 889 литров, увеличиваясь до 1930 литров при сложенных сиденьях.
Второй важный аспект - моторная гамма и экономичность. Изначально TENET T8 предлагался с полным приводом и 2,0-литровым двигателем на 197 л.с., позже появилась более доступная переднеприводная версия с 1,6-литровым мотором на 186 л.с. Для полного привода предусмотрено шесть режимов движения, включая «Снег» и «Грязь», а для переднего - три. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 л/100 км для переднеприводной версии и 8,8 л/100 км для полноприводной.
Комплектации TENET T8 охватывают широкий спектр потребностей. Уже в базовой версии «Актив» есть мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном, 10,3-дюймовый бортовой компьютер, двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, система кругового обзора 540°, электроприводы сидений и бесключевой доступ. В более дорогих комплектациях появляются панорамная крыша, атмосферная подсветка, электропривод багажника, вентиляция передних сидений, ассистенты ADAS и беспроводная зарядка. Все версии оснащены предоплаченной телематикой на три года и голосовым управлением.
Отдельно стоит отметить возможность установки фаркопа: TENET T8 официально сертифицирован для буксировки прицепа массой до 750 кг, что расширяет сценарии использования автомобиля за городом и в путешествиях.
Безопасность - еще один сильный аргумент в пользу модели. В зависимости от комплектации количество подушек безопасности варьируется от шести до девяти, включая коленную подушку для водителя в версии «Ультра». Система кругового обзора, датчики парковки, мониторинг давления и температуры в шинах, ABS, ESC и датчик превышения скорости входят в стандартное оснащение.
Гарантийная поддержка составляет пять лет или 150 000 км, включая три года заводской гарантии и два года дополнительного сервиса. Это один из самых продолжительных сроков среди российских производителей.
Сервисное обслуживание TENET T8 также выделяется: компания первой в России внедрила видеофиксацию работ в дилерских центрах. Клиенты получают видеоотчеты о диагностике и ремонте, что повышает прозрачность и доверие. Через мобильное приложение можно управлять функциями автомобиля, записываться на сервис и хранить историю ремонтов.
Для российских условий предусмотрен полный зимний пакет: подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок. Кузов и скрытые полости обработаны воском, днище защищено антикоррозийными и шумоизоляционными материалами, что увеличивает срок службы и устойчивость к реагентам.
Если Вы не знали, TENET - российский автомобильный бренд, который за короткое время сумел занять заметную позицию на рынке SUV. Компания делает ставку на адаптацию своих моделей к климату и дорогам России, а также на внедрение современных технологий в оснащение и сервис. TENET T8 стал первым кроссовером марки, произведенным по полному циклу в Калужской области, и уже успел получить признание как среди экспертов, так и среди обычных водителей. В линейке бренда представлены как более доступные, так и премиальные версии, что позволяет подобрать автомобиль под разные задачи и бюджеты.
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