«Бензин с присадками убивает мотор» и еще топ мифов, которые дорого обходятся водителям —разбираем частые заблуждения

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 июля 2026, 14:50

Восемь мифов о бензине и топливе: что реально опасно для вашего авто

Восемь мифов о бензине и топливе: что реально опасно для вашего авто

«Бензин с присадками убивает мотор» и еще топ мифов, которые дорого обходятся водителям —разбираем частые заблуждения

Восемь мифов о бензине и топливе: что реально опасно для вашего авто

Многие водители до сих пор верят в устаревшие мифы о бензине и топливе, что может привести к дорогостоящему ремонту. В материале - разбор самых распространенных заблуждений и объяснение, почему важно следовать рекомендациям производителей именно сейчас.

Многие водители до сих пор верят в устаревшие мифы о бензине и топливе, что может привести к дорогостоящему ремонту. В материале - разбор самых распространенных заблуждений и объяснение, почему важно следовать рекомендациям производителей именно сейчас.

Вопрос выбора топлива для автомобиля давно оброс мифами, которые могут стоить владельцам не только нервов, но и серьёзных финансовых затрат на ремонт. Одно из самых распространённых заблуждений: чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Однако это не совсем так. Октановое число — это всего лишь показатель устойчивости топлива к детонации, а не его качество. Для современных турбомоторов с высокой степенью сжатия действительно требуется бензин с высоким октановым числом. А вот для старых карбюраторных двигателей заливка АИ-100 не приносит никакой пользы и лишь бьёт по кошельку.

Ещё один частый страх связан с использованием топлива с присадками. Некоторые водители опасаются, что такие составы могут навредить мотору, особенно если автомобиль старый. На деле же современные моющие присадки постепенно очищают камеру сгорания и форсунки, что увеличивает срок службы двигателя. Опасения по поводу резкого падения компрессии после такой очистки — это пережиток советских времён, не имеющий под собой реальных оснований.

Попытки запастись бензином впрок, особенно в периоды дефицита, тоже чреваты неприятностями. Современное топливо сохраняет свои свойства не более года. Использование просроченного бензина грозит серьёзными проблемами с двигателем. Кроме того, массовая закупка топлива лишь искусственно подогревает ажиотаж на рынке.

Многие скептически относятся к рекомендациям производителей заливать АИ-95 вместо более дешёвого АИ-92, считая это маркетинговым ходом. Однако АИ-92 постепенно уходит с мирового рынка из-за несоответствия экологическим нормам. Если производитель вашего автомобиля предписывает использовать АИ-95, постоянная заливка 92-го может привести к детонации и дорогостоящему ремонту. В экстренной ситуации разовая заправка допустима, но на постоянной основе так делать не стоит.

Среди прочих устойчивых мифов — убеждение, что малолитражки всегда экономичнее внедорожников. Современные технологии позволяют даже большим автомобилям быть весьма экономичными. Также бытует мнение, что кондиционер резко увеличивает расход топлива. В городском цикле разница действительно может достигать 1–2 литров на 100 км, но отказываться от комфорта в сильную жару, конечно, не стоит.

Особое место занимает миф о возможности использовать растительное масло вместо дизеля. Если на старых тракторах это когда-то допускалось, то современные дизельные моторы на такое топливо не рассчитаны — это приводит к закоксовыванию и поломке топливной аппаратуры. Ещё одно заблуждение: запуск двигателя расходует больше топлива, чем работа на холостом ходу. В реальности современные инжекторные системы тратят минимум при старте, поэтому если предстоит долго стоять в очереди на АЗС, двигатель лучше заглушить.

В массовом сознании прочно закрепился стереотип о ненадёжности корейских автомобилей. Однако в последние годы бренды Hyundai и Kia строго соблюдают стандарты качества, и согласно рейтингам надёжности они уже опережают многие американские марки, хотя по-прежнему уступают японским лидерам. Ещё один миф — что алюминий в конструкции кузова менее безопасен, чем сталь. На самом деле алюминий эффективно гасит удары, обеспечивая надёжную защиту пассажиров.

Голливудские режиссёры породили миф о взрыве бензобака от попадания пули. В реальности это приводит лишь к утечке топлива и, возможно, возгоранию, но не к эффектному взрыву, как в кино.

Кстати, если вам интересно, как топливный кризис влияет на поведение водителей и почему важно правильно планировать заправки, обратите внимание на материал о новых привычках автомобилистов в условиях дефицита .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саранск Мурманск Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться