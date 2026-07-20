«Бензин с присадками убивает мотор» и еще топ мифов, которые дорого обходятся водителям —разбираем частые заблуждения

20 июля 2026, 14:50
Восемь мифов о бензине и топливе: что реально опасно для вашего авто
Восемь мифов о бензине и топливе: что реально опасно для вашего авто
Многие водители до сих пор верят в устаревшие мифы о бензине и топливе, что может привести к дорогостоящему ремонту. В материале - разбор самых распространенных заблуждений и объяснение, почему важно следовать рекомендациям производителей именно сейчас.
Вопрос выбора топлива для автомобиля давно оброс мифами, которые могут стоить владельцам не только нервов, но и серьёзных финансовых затрат на ремонт. Одно из самых распространённых заблуждений: чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Однако это не совсем так. Октановое число — это всего лишь показатель устойчивости топлива к детонации, а не его качество. Для современных турбомоторов с высокой степенью сжатия действительно требуется бензин с высоким октановым числом. А вот для старых карбюраторных двигателей заливка АИ-100 не приносит никакой пользы и лишь бьёт по кошельку.
Ещё один частый страх связан с использованием топлива с присадками. Некоторые водители опасаются, что такие составы могут навредить мотору, особенно если автомобиль старый. На деле же современные моющие присадки постепенно очищают камеру сгорания и форсунки, что увеличивает срок службы двигателя. Опасения по поводу резкого падения компрессии после такой очистки — это пережиток советских времён, не имеющий под собой реальных оснований.
Попытки запастись бензином впрок, особенно в периоды дефицита, тоже чреваты неприятностями. Современное топливо сохраняет свои свойства не более года. Использование просроченного бензина грозит серьёзными проблемами с двигателем. Кроме того, массовая закупка топлива лишь искусственно подогревает ажиотаж на рынке.
Многие скептически относятся к рекомендациям производителей заливать АИ-95 вместо более дешёвого АИ-92, считая это маркетинговым ходом. Однако АИ-92 постепенно уходит с мирового рынка из-за несоответствия экологическим нормам. Если производитель вашего автомобиля предписывает использовать АИ-95, постоянная заливка 92-го может привести к детонации и дорогостоящему ремонту. В экстренной ситуации разовая заправка допустима, но на постоянной основе так делать не стоит.
Среди прочих устойчивых мифов — убеждение, что малолитражки всегда экономичнее внедорожников. Современные технологии позволяют даже большим автомобилям быть весьма экономичными. Также бытует мнение, что кондиционер резко увеличивает расход топлива. В городском цикле разница действительно может достигать 1–2 литров на 100 км, но отказываться от комфорта в сильную жару, конечно, не стоит.
Особое место занимает миф о возможности использовать растительное масло вместо дизеля. Если на старых тракторах это когда-то допускалось, то современные дизельные моторы на такое топливо не рассчитаны — это приводит к закоксовыванию и поломке топливной аппаратуры. Ещё одно заблуждение: запуск двигателя расходует больше топлива, чем работа на холостом ходу. В реальности современные инжекторные системы тратят минимум при старте, поэтому если предстоит долго стоять в очереди на АЗС, двигатель лучше заглушить.
В массовом сознании прочно закрепился стереотип о ненадёжности корейских автомобилей. Однако в последние годы бренды Hyundai и Kia строго соблюдают стандарты качества, и согласно рейтингам надёжности они уже опережают многие американские марки, хотя по-прежнему уступают японским лидерам. Ещё один миф — что алюминий в конструкции кузова менее безопасен, чем сталь. На самом деле алюминий эффективно гасит удары, обеспечивая надёжную защиту пассажиров.
Голливудские режиссёры породили миф о взрыве бензобака от попадания пули. В реальности это приводит лишь к утечке топлива и, возможно, возгоранию, но не к эффектному взрыву, как в кино.
Кстати, если вам интересно, как топливный кризис влияет на поведение водителей и почему важно правильно планировать заправки, обратите внимание на материал о новых привычках автомобилистов в условиях дефицита .
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