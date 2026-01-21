Какие детали появились для популярных моделей — неожиданные новинки

21 января 2026, 17:29
Восемь новых запчастей Febest для Chevrolet, Ford и Chrysler уже в продаже
В ассортименте Febest появились свежие детали для трех известных брендов. Новинки уже доступны для заказа. Какие автомобили получили обновления - подробности в нашем материале. Неожиданные решения для популярных моделей.
Компания Febest представила расширение своей линейки автозапчастей, добавив сразу восемь новых позиций для автомобилей марок Chevrolet, Ford и Chrysler. Как сообщает пресс-служба бренда, эти детали уже поступили в продажу и доступны для заказа.
Для владельцев Ford Explorer теперь доступна новая шаровая опора переднего нижнего рычага с артикулом 2120-U625F. Ford Ranger получил подвесной подшипник карданного вала под номером FDCB-TFG. Кроме того, для Ford Ranger, Mazda BT-50, Volkswagen Amarok и Great Wall Poer выпущен ремкомплект скобы задней рессоры 2133-TFG-KIT, что может стать настоящим спасением для тех, кто сталкивался с проблемами подвески на этих моделях.
Среди других новинок - гидравлическая правая подушка двигателя CRM-RGRH, предназначенная для Chrysler Voyager и Dodge Caravan. Для Dodge Challenger, Charger и Chrysler 300 теперь доступен подвесной подшипник CRCB-LA. Также в списке - комплект втулок переднего стабилизатора CHSB-1Z3F-KIT и задние поперечные тяги 1025-EV4RFL и 1025-EV4RFR, которые подойдут для Chevrolet Malibu.
Гарантия на все новые детали составляет два года или 60 тысяч километров пробега - в зависимости от того, что наступит раньше. Такой подход к сервису подчеркивает уверенность производителя в качестве своей продукции и может стать дополнительным аргументом для тех, кто выбирает запчасти не только по цене, но и по надежности.
