Почему эксперты считают, что необычные модификации «Нивы» изменили подход к внедорожникам

Восемь редких версий «Нивы»: от амфибии до сафари-кара и ретро-экспериментов

АвтоВАЗ выделил восемь самых необычных вариантов «Нивы» за всю историю модели. Среди них - амфибия, сафари-версия и даже дом на колесах. Какие из них оказались серийными, а какие остались в единственном экземпляре, и что это значит для рынка сегодня - объясняем с примерами и экспертными оценками.

АвтоВАЗ выделил восемь самых необычных вариантов «Нивы» за всю историю модели. Среди них - амфибия, сафари-версия и даже дом на колесах. Какие из них оказались серийными, а какие остались в единственном экземпляре, и что это значит для рынка сегодня - объясняем с примерами и экспертными оценками.

Для российских автолюбителей «Нива» давно стала не просто автомобилем, а настоящим символом отечественного внедорожного движения. Почти за пятьдесят лет вокруг этой модели возникло множество необычных проектов, которые не только удивляют своим внешним видом, но и создают невероятно гибкую и универсальную платформу на базе классического внедорожника. Как сообщает «Российская газета», АвтоВАЗ собрал восемь самых необычных модификаций «Нивы», каждая из которых по-своему расширила восприятие модели и задала новые стандарты для российских и зарубежных производителей.

Одной из самых ярких разработок стала «Нива» «Река» — амфибия, созданная по заказу Министерства обороны. Этот автомобиль получил водоизмещающий кузов и научился самостоятельно передвигаться по воде, что подтверждено успешными испытаниями. Подобный подход к внедорожникам в СССР был редкостью, и до сих пор такие решения вызывают интерес у коллекционеров и военных специалистов.

Не менее интересна «Нива» «Ландоле», выпущенная ателье «Бронто». Машина без дверей и с открытым кузовом напоминала багги и предназначалась для охоты, активного отдыха и даже цирковых выступлений — на ней дрессированные медведи выходили на арену. Такая форма оказалась востребованной в различных сферах, где открытый кузов является преимуществом, а не недостатком.

Проект «Марш» — это внедорожник на огромных колёсах, почти с человеческий рост. Снегоболотоход получил шины сверхнизкого давления, что позволило ему уверенно двигаться по глубокому снегу, болотам и рыхлому грунту. Интересно, что для этой машины использовали кузов и силовые агрегаты от «Нивы», а раму и мосты — от УАЗа. По спецзаказу такие автомобили производятся и сегодня, что говорит о востребованности подобных решений в сложных климатических условиях.

В начале 1990-х появилась Niva iKRA — специальная версия для Испании. Она отличалась ярким пластиковым обвесом и более комфортным салоном, оставаясь при этом классическим внедорожником. Такой экспортный вариант позволил «Ниве» выйти на новые рынки и укрепить позиции бренда за рубежом.

Среди кастомных проектов выделяется Niva Plein Soleil, созданная французской компанией Poch. Здесь убрали заднюю часть крыши, превратив автомобиль в полукабриолет. Для сохранения жёсткости кузова усилили силовые элементы, а сама идея оказалась востребованной на юге Франции и в туристических регионах.

Литовский проект «Нива» Аувига пошёл ещё дальше — автомобиль получил съёмный жилой модуль на собственной оси, в котором были кровать, кухня и место для отдыха. Такой модуль можно было оставить на стоянке, а саму «Ниву» использовать отдельно. Это решение стало одним из первых, предусматривающих создание дома на колёсах на базе компактного внедорожника.

Ещё одна экзотика — «Нива» «Бора». Открытый кузов, отсутствие дверей и пластиковая панель практически превратили автомобиль в сафари-кар, рассчитанный на использование в жарких странах и на песчаных дюнах. Эти проекты редко доходят до массового производства, но они формируют имидж марки как экспериментальной и смелой.

Самой необычной, пожалуй, стала «Нива» «Былина», созданная ателье «НАМИ-Престиж» в 1994 году. Узнать в этом автомобиле привычную «Ниву» практически невозможно: огромные округлые крылья, длинный капот и высокая решётка радиатора придали машине вид ретроавтомобиля. Кузовные панели изготовили из стеклопластика, а сам экземпляр остался в единственном числе.

Стоит отметить, что интерес к необычным модификациям внедорожников сохраняется и сегодня. Например, современные производители всё чаще экспериментируют с гибридными и электрическими платформами, а также с интеграцией новых технологий в классические модели. Как показывает опыт компании «Тенет Плюс», которая готовится к выпуску гибрида с увеличенным запасом хода, рынок открыт для смелых решений и неожиданных форм — подробнее об этом можно узнать в материале о новых гибридных разработках .