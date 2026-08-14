Почему эксперты считают, что необычные модификации «Нивы» изменили подход к внедорожникам

14 августа 2026, 17:11
Восемь редких версий «Нивы»: от амфибии до сафари-кара и ретро-экспериментов
Восемь редких версий «Нивы»: от амфибии до сафари-кара и ретро-экспериментов
АвтоВАЗ выделил восемь самых необычных вариантов «Нивы» за всю историю модели. Среди них - амфибия, сафари-версия и даже дом на колесах. Какие из них оказались серийными, а какие остались в единственном экземпляре, и что это значит для рынка сегодня - объясняем с примерами и экспертными оценками.
Для российских автолюбителей «Нива» давно стала не просто автомобилем, а настоящим символом отечественного внедорожного движения. Почти за пятьдесят лет вокруг этой модели возникло множество необычных проектов, которые не только удивляют своим внешним видом, но и создают невероятно гибкую и универсальную платформу на базе классического внедорожника. Как сообщает «Российская газета», АвтоВАЗ собрал восемь самых необычных модификаций «Нивы», каждая из которых по-своему расширила восприятие модели и задала новые стандарты для российских и зарубежных производителей.
Одной из самых ярких разработок стала «Нива» «Река» — амфибия, созданная по заказу Министерства обороны. Этот автомобиль получил водоизмещающий кузов и научился самостоятельно передвигаться по воде, что подтверждено успешными испытаниями. Подобный подход к внедорожникам в СССР был редкостью, и до сих пор такие решения вызывают интерес у коллекционеров и военных специалистов.
Не менее интересна «Нива» «Ландоле», выпущенная ателье «Бронто». Машина без дверей и с открытым кузовом напоминала багги и предназначалась для охоты, активного отдыха и даже цирковых выступлений — на ней дрессированные медведи выходили на арену. Такая форма оказалась востребованной в различных сферах, где открытый кузов является преимуществом, а не недостатком.
Проект «Марш» — это внедорожник на огромных колёсах, почти с человеческий рост. Снегоболотоход получил шины сверхнизкого давления, что позволило ему уверенно двигаться по глубокому снегу, болотам и рыхлому грунту. Интересно, что для этой машины использовали кузов и силовые агрегаты от «Нивы», а раму и мосты — от УАЗа. По спецзаказу такие автомобили производятся и сегодня, что говорит о востребованности подобных решений в сложных климатических условиях.
В начале 1990-х появилась Niva iKRA — специальная версия для Испании. Она отличалась ярким пластиковым обвесом и более комфортным салоном, оставаясь при этом классическим внедорожником. Такой экспортный вариант позволил «Ниве» выйти на новые рынки и укрепить позиции бренда за рубежом.
Среди кастомных проектов выделяется Niva Plein Soleil, созданная французской компанией Poch. Здесь убрали заднюю часть крыши, превратив автомобиль в полукабриолет. Для сохранения жёсткости кузова усилили силовые элементы, а сама идея оказалась востребованной на юге Франции и в туристических регионах.
Литовский проект «Нива» Аувига пошёл ещё дальше — автомобиль получил съёмный жилой модуль на собственной оси, в котором были кровать, кухня и место для отдыха. Такой модуль можно было оставить на стоянке, а саму «Ниву» использовать отдельно. Это решение стало одним из первых, предусматривающих создание дома на колёсах на базе компактного внедорожника.
Ещё одна экзотика — «Нива» «Бора». Открытый кузов, отсутствие дверей и пластиковая панель практически превратили автомобиль в сафари-кар, рассчитанный на использование в жарких странах и на песчаных дюнах. Эти проекты редко доходят до массового производства, но они формируют имидж марки как экспериментальной и смелой.
Самой необычной, пожалуй, стала «Нива» «Былина», созданная ателье «НАМИ-Престиж» в 1994 году. Узнать в этом автомобиле привычную «Ниву» практически невозможно: огромные округлые крылья, длинный капот и высокая решётка радиатора придали машине вид ретроавтомобиля. Кузовные панели изготовили из стеклопластика, а сам экземпляр остался в единственном числе.
Стоит отметить, что интерес к необычным модификациям внедорожников сохраняется и сегодня. Например, современные производители всё чаще экспериментируют с гибридными и электрическими платформами, а также с интеграцией новых технологий в классические модели. Как показывает опыт компании «Тенет Плюс», которая готовится к выпуску гибрида с увеличенным запасом хода, рынок открыт для смелых решений и неожиданных форм — подробнее об этом можно узнать в материале о новых гибридных разработках .
Похожие материалы Лада
-
28.07.2026, 18:55
Обновленная «Нива»: 350 новых деталей и усиленный мотор в классическом кузове
В классической «Ниве» впервые появились оцинкованные кузовные элементы и фронтальная подушка безопасности. Новый двигатель объемом 1,8 литра отличается увеличенным крутящим моментом, что может изменить восприятие модели среди российских автолюбителей.Читать далее
-
24.07.2026, 06:47
Lada Niva Travel FDX: новые технические решения для российских дорог
Lada Niva Travel FDX выходит на рынок с комплексом доработок, ориентированных на сложные условия российских дорог. В условиях растущего спроса на надежные внедорожники, эта версия может изменить подход к экспедиционным автомобилям и привлечь внимание не только поклонников марки.Читать далее
-
12.07.2026, 12:09
9 неожиданных фактов о ВАЗ-2121: как «Нива» изменила рынок и автоспорт СССР
ВАЗ-2121 «Нива» - не просто советский внедорожник, а феномен, который повлиял на мировую автоиндустрию. В материале - ключевые факты, редкие детали истории и объяснение, почему интерес к этой модели не угасает даже спустя десятилетия.Читать далее
-
15.06.2026, 05:28
Почему «Нива» в Китае стоит дороже электрокаров и кто готов платить за нее втридорога
В Китае российская «Нива» продается по цене современных электромобилей, несмотря на отсутствие официальных поставок. Почему энтузиасты выбирают этот внедорожник, чем он привлекает и как формируется его стоимость на крупнейшем авторынке мира - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.06.2026, 12:46
Как «Нива» удивила Японию: советский внедорожник, который вдохновил Suzuki Vitara
В 80-х годах японские инженеры не только изучали, но и восхищались советской «Нивой». Этот внедорожник стал единственной советской машиной, официально продававшейся в Японии, и оказал влияние на создание Suzuki Vitara. Почему интерес к «Ниве» не угасает до сих пор - в нашем материале.Читать далее
-
24.05.2026, 05:27
Шесть автомобилей для дачи: полный привод, клиренс и вместимость в одном рейтинге
Выбор автомобиля для дачи - не просто вопрос вкуса. Российские дороги требуют высокий клиренс, надежный полный привод и вместительный багажник. В этом материале собраны шесть моделей, которые справляются с бездорожьем и перевозкой урожая, а также важные детали для российских условий.Читать далее
-
18.05.2026, 04:26
Haval Jolion и Lada Niva: что выбирают россияне в 2026 году и почему спор не утихает
В 2026 году продажи Haval Jolion почти сравнялись с результатами семейства Lada Niva, что вызвало жаркие споры среди автолюбителей. Почему одни выбирают проверенную классику, а другие делают ставку на современные технологии - разбор мнений и аргументов.Читать далее
-
17.05.2026, 15:02
Шесть лучших автомобилей для дачи: полный привод, высокий клиренс и вместимость
Выбор автомобиля для поездок на дачу - задача с нюансами: нужен высокий клиренс, полный привод и просторный багажник. В материале собраны шесть моделей, которые справляются с бездорожьем и перевозкой урожая, а также важные детали для российских условий.Читать далее
-
13.05.2026, 20:51
Патент на новую Niva Т-134: детали платформы и французские корни
АвтоВАЗ удивил автолюбителей концептом Niva Т-134, сохранившим черты французского дизайна. Патентные документы раскрывают неожиданные детали платформы и преемственности. Почему это важно для рынка и что ждет легендарную модель - в нашем материале.Читать далее
-
13.05.2026, 04:30
В Германии выставили на продажу уникальный пикап на базе Lada Niva за 35 тысяч евро
В Германии появился редкий экземпляр Lada Niva, превращенный в полноценный внедорожный пикап с роскошной отделкой и минимальным пробегом. Такой автомобиль - редкость на европейском рынке, особенно с учетом его доработок и стоимости. Почему этот проект вызвал интерес у коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
28.07.2026, 18:55
Обновленная «Нива»: 350 новых деталей и усиленный мотор в классическом кузове
В классической «Ниве» впервые появились оцинкованные кузовные элементы и фронтальная подушка безопасности. Новый двигатель объемом 1,8 литра отличается увеличенным крутящим моментом, что может изменить восприятие модели среди российских автолюбителей.Читать далее
-
24.07.2026, 06:47
Lada Niva Travel FDX: новые технические решения для российских дорог
Lada Niva Travel FDX выходит на рынок с комплексом доработок, ориентированных на сложные условия российских дорог. В условиях растущего спроса на надежные внедорожники, эта версия может изменить подход к экспедиционным автомобилям и привлечь внимание не только поклонников марки.Читать далее
-
12.07.2026, 12:09
9 неожиданных фактов о ВАЗ-2121: как «Нива» изменила рынок и автоспорт СССР
ВАЗ-2121 «Нива» - не просто советский внедорожник, а феномен, который повлиял на мировую автоиндустрию. В материале - ключевые факты, редкие детали истории и объяснение, почему интерес к этой модели не угасает даже спустя десятилетия.Читать далее
-
15.06.2026, 05:28
Почему «Нива» в Китае стоит дороже электрокаров и кто готов платить за нее втридорога
В Китае российская «Нива» продается по цене современных электромобилей, несмотря на отсутствие официальных поставок. Почему энтузиасты выбирают этот внедорожник, чем он привлекает и как формируется его стоимость на крупнейшем авторынке мира - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.06.2026, 12:46
Как «Нива» удивила Японию: советский внедорожник, который вдохновил Suzuki Vitara
В 80-х годах японские инженеры не только изучали, но и восхищались советской «Нивой». Этот внедорожник стал единственной советской машиной, официально продававшейся в Японии, и оказал влияние на создание Suzuki Vitara. Почему интерес к «Ниве» не угасает до сих пор - в нашем материале.Читать далее
-
24.05.2026, 05:27
Шесть автомобилей для дачи: полный привод, клиренс и вместимость в одном рейтинге
Выбор автомобиля для дачи - не просто вопрос вкуса. Российские дороги требуют высокий клиренс, надежный полный привод и вместительный багажник. В этом материале собраны шесть моделей, которые справляются с бездорожьем и перевозкой урожая, а также важные детали для российских условий.Читать далее
-
18.05.2026, 04:26
Haval Jolion и Lada Niva: что выбирают россияне в 2026 году и почему спор не утихает
В 2026 году продажи Haval Jolion почти сравнялись с результатами семейства Lada Niva, что вызвало жаркие споры среди автолюбителей. Почему одни выбирают проверенную классику, а другие делают ставку на современные технологии - разбор мнений и аргументов.Читать далее
-
17.05.2026, 15:02
Шесть лучших автомобилей для дачи: полный привод, высокий клиренс и вместимость
Выбор автомобиля для поездок на дачу - задача с нюансами: нужен высокий клиренс, полный привод и просторный багажник. В материале собраны шесть моделей, которые справляются с бездорожьем и перевозкой урожая, а также важные детали для российских условий.Читать далее
-
13.05.2026, 20:51
Патент на новую Niva Т-134: детали платформы и французские корни
АвтоВАЗ удивил автолюбителей концептом Niva Т-134, сохранившим черты французского дизайна. Патентные документы раскрывают неожиданные детали платформы и преемственности. Почему это важно для рынка и что ждет легендарную модель - в нашем материале.Читать далее
-
13.05.2026, 04:30
В Германии выставили на продажу уникальный пикап на базе Lada Niva за 35 тысяч евро
В Германии появился редкий экземпляр Lada Niva, превращенный в полноценный внедорожный пикап с роскошной отделкой и минимальным пробегом. Такой автомобиль - редкость на европейском рынке, особенно с учетом его доработок и стоимости. Почему этот проект вызвал интерес у коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях.Читать далее