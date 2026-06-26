8 самых неудобных станций московского метро: ошибки проектировщиков и просчёты градостроителей

Восемь станций московского метро, которые вызывают вопросы у пассажиров

В московском метро есть станции, которые до сих пор вызывают недоумение у пассажиров из-за неудобства, перегруженности или неудачного расположения. Почему эти ошибки до сих пор влияют на качество поездок и что изменилось за последние годы - разбираемся в деталях.

В московском метро есть станции, которые до сих пор вызывают недоумение у пассажиров из-за неудобства, перегруженности или неудачного расположения. Почему эти ошибки до сих пор влияют на качество поездок и что изменилось за последние годы - разбираемся в деталях.

Московское метро издавна считается одним из самых красивых и эффективных в мире, но даже здесь встречаются станции, которые вызывают у пассажиров не только раздражение, но и опасения за собственную безопасность. Причины кроются как в просчётах проектировщиков прошлого, так и в изменившихся условиях мегаполиса.

«Библиотека имени Ленина» — одна из старых станций-памятников, открытая в 1935 году и сегодня признанная объектом культурного наследия. Однако для пассажиров она остаётся неудобной: узкие платформы и огромный поток людей создают опасные ситуации, особенно в часы пик. Изначально здесь не предполагался крупный пересадочный узел, который в итоге и возник, приведя к нынешним проблемам.

Станция «Арбатская» Филёвской линии — ещё один пример неудачного решения. Несмотря на расположение в самом центре города, пассажиропоток здесь минимален. После войны было признано, что неглубокое заложение и близость к поверхности делают станцию уязвимой, и основная нагрузка перешла на новую, более глубокую «Арбатскую» на синей ветке.

Похожая история у «Смоленской» на той же линии. В годы войны станция пострадала от бомбёжек, что стало поводом для пересмотра подходов к строительству метро. После того как эти неглубокие станции закрывались, пассажиропоток так и не восстановился полностью — сегодня он в разы ниже, чем на станциях глубокого заложения.

«Выхино» когда-то считалось образцом удобства благодаря кросс-платформенной пересадке между электричками и метро. Но с ростом жилых районов вокруг станция оказалась перегружена — платформа стала слишком тесной для такого потока людей. В итоге пересадку ликвидировали, а для разгрузки узла пришлось строить новые линии и продлевать существующие.

Среди новых станций также встречаются спорные решения. «Кунцевская» Большой кольцевой линии удивляет узкими платформами и массивными колоннами, которые затрудняют движение пассажиров. В часы пик здесь легко оказаться в опасной ситуации из-за нехватки места.

Станция «Ольховая» на Сокольнической линии — самая малолюдная на своём участке. Она построена под развязкой двух автомагистралей, а жилые дома находятся далеко. В пешей доступности только больница, а до улицы, в честь которой названа станция, идти почти полчаса.

Следующая за ней «Новомосковская» также связана с неудачным расположением: до жилых кварталов — 20–30 минут пешком или на автобусе. В результате пассажиры предпочитают другие маршруты, а станция остаётся полупустой.

Ещё одна «Новомосковская», но уже на Троицкой линии, повторяет судьбу своей соседки. Её построили вдали от жилых районов, и сейчас ей пользуются всего несколько тысяч человек в сутки. Архитектурно станция интересна, но с точки зрения удобства — это антирекорд.

В целом, большинство проблемных решений возникло из-за несоответствия исходных планов реальному росту города и увеличению пассажиропотоков. В последние годы московский метрополитен активно модернизируется, но некоторые ошибки прошлого до сих пор сказываются на комфорте и безопасности пассажиров. Для сравнения: современные станции проектируются с учётом перспективного развития районов, возможного роста пассажиропотока и требований безопасности. Однако даже новые объекты иногда повторяют старые просчёты, что подтверждает необходимость комплексного подхода к развитию транспортной инфраструктуры.