Мотоцикл из СССР, который плохо заводился на горячую из-за свечи и зажигания

После короткой остановки прогретый «Восход» мог не завестись. Причиной становилась залитая свеча, неверная настройка карбюратора или сбои зажигания. Различия между поколениями модели усложняли поиск: даже «двойки» разных лет оснащались разной электрикой.

После короткой остановки прогретый «Восход» мог не завестись. Причиной становилась залитая свеча, неверная настройка карбюратора или сбои зажигания. Различия между поколениями модели усложняли поиск: даже «двойки» разных лет оснащались разной электрикой.

Даже два «Восхода-2» могли вести себя по-разному после остановки: электронное зажигание появилось на машинах, выпущенных после апреля 1976 года. Поэтому знакомый симптом не всегда означал одну и ту же неисправность, а совет, помогавший одному владельцу, мог оказаться бесполезным для другого. На ранних экземплярах при диагностике проверяли контактную группу и соединения. На поздних проверяли элементы электронной системы зажигания, включая катушку, и отдельно осматривали проводку.

Особенно досадной была остановка в конце обычной поездки. Мотоцикл без перебоев доезжал до магазина, двигатель работал ровно, но после нескольких минут стоянки не запускался. Владелец нажимал на рычаг кикстартера, мотор иногда схватывал и снова замолкал. За подобный жалобой могли скрываться неполадки с зажиганием. Еще одной причиной становилась залитая свеча или неверная настройка карбюратора.

Почему горячий запуск превращался в проблему

Прогретому двигателю для повторного пуска требуется иной состав топливной смеси, чем при холодном запуске. Если бензина в цилиндр поступало слишком много, свечу заливало, а частые попытки завести мотор могли лишь продлить безрезультатную возню. Со стороны это выглядело как внезапная серьезная поломка, хотя причина могла оказаться небольшой.

Похожие признаки давали перебои и в системе зажигания. В одном случае владельцу помогала замена свечи, в другом требовалось привести в порядок контакты, а кому-то приходилось заниматься карбюратором. Удачный ремонт быстро становился гаражным советом для всех хозяев марки, хотя на соседнем мотоцикле могла стоять уже другая система зажигания.

Разница в устройстве появилась не случайно. Первые «Восходы» выпускали на заводе имени Дегтярева в Коврове с середины 1960-х годов. Модель продолжила семейство «Ковровец» К-175 и заняла понятное место в быту: это был дорожный мотоцикл с одноцилиндровым двухтактным двигателем воздушного охлаждения объемом около 175 см³, рассчитанный на поездки по асфальту и грунтовым дорогам.

Одна модель под разными именами

«Восход-2» появился в 1972 году. Базовая конструкция рамы сохранилась от предшественника, а оптика и багажник изменились. Заодно обновили грязезащитные элементы. Затем часть машин получила электронное зажигание: по данным журнала «За рулем», его устанавливали на «Восходы-2», выпущенные после апреля 1976 года. Именно поэтому воспоминания двух владельцев о своей «двойке» могли быть одинаково точными, хотя описывали они разное оборудование.

Следующим этапом стал «Восход-2М» с более мощным двигателем. Рабочий объем остался около 175 кубических см, а мощность в ходе последующих изменений семейства выросла с 10,5 до 14 лошадиных сил. Усовершенствовали и переднюю вилку. На разбитых дорогах это изменение было практичным.

Позже семейство продолжил «Восход-3». Владельцы прежних машин присматривались к деталям от более свежих версий, но совместимость зависела от года выпуска и уже установленного оборудования. В 1979 году журнал «За рулем» разбирал письма читателей. Те спрашивали, можно ли поставить на старый «Восход» двигатель или электрооборудование от «двойки-М». В отдельных письмах речь шла о вилке.

Для поздней «двойки» подходящее зажигание уже было предусмотрено, тогда как ранняя версия при замене двигателя требовала дополнительных изменений в электрике. Поэтому при покупке мотоцикла с рук имело смысл выяснить у прежнего хозяина, какие детали он успел заменить.

К этому моменту история каждого экземпляра становилась отдельной частью надежности. Один мотоцикл сохранял заводскую комплектацию и регулярно обслуживался. Другой переходил к следующему владельцу с переставленным мотором и старой проводкой. Карбюратор к тому времени уже не раз регулировали. Одинаковая надпись на баке не гарантировала одинаковых хлопот.

Отсюда и разные оценки «Восхода». Для одного хозяина он оставался машиной, которая подвела в дороге; для другого - первым собственным транспортом, на который удалось накопить и который можно было чинить своими руками. После вечерних попыток разобраться с неисправностью владелец мог утром снова выкатить мотоцикл со двора и отправиться по делам.