26 ноября 2026, 15:33
Мотоцикл из СССР, который плохо заводился на горячую из-за свечи и зажигания
Мотоцикл из СССР, который плохо заводился на горячую из-за свечи и зажигания
После короткой остановки прогретый «Восход» мог не завестись. Причиной становилась залитая свеча, неверная настройка карбюратора или сбои зажигания. Различия между поколениями модели усложняли поиск: даже «двойки» разных лет оснащались разной электрикой.
Даже два «Восхода-2» могли вести себя по-разному после остановки: электронное зажигание появилось на машинах, выпущенных после апреля 1976 года. Поэтому знакомый симптом не всегда означал одну и ту же неисправность, а совет, помогавший одному владельцу, мог оказаться бесполезным для другого. На ранних экземплярах при диагностике проверяли контактную группу и соединения. На поздних проверяли элементы электронной системы зажигания, включая катушку, и отдельно осматривали проводку.
Особенно досадной была остановка в конце обычной поездки. Мотоцикл без перебоев доезжал до магазина, двигатель работал ровно, но после нескольких минут стоянки не запускался. Владелец нажимал на рычаг кикстартера, мотор иногда схватывал и снова замолкал. За подобный жалобой могли скрываться неполадки с зажиганием. Еще одной причиной становилась залитая свеча или неверная настройка карбюратора.
Почему горячий запуск превращался в проблему
Прогретому двигателю для повторного пуска требуется иной состав топливной смеси, чем при холодном запуске. Если бензина в цилиндр поступало слишком много, свечу заливало, а частые попытки завести мотор могли лишь продлить безрезультатную возню. Со стороны это выглядело как внезапная серьезная поломка, хотя причина могла оказаться небольшой.
Похожие признаки давали перебои и в системе зажигания. В одном случае владельцу помогала замена свечи, в другом требовалось привести в порядок контакты, а кому-то приходилось заниматься карбюратором. Удачный ремонт быстро становился гаражным советом для всех хозяев марки, хотя на соседнем мотоцикле могла стоять уже другая система зажигания.
Разница в устройстве появилась не случайно. Первые «Восходы» выпускали на заводе имени Дегтярева в Коврове с середины 1960-х годов. Модель продолжила семейство «Ковровец» К-175 и заняла понятное место в быту: это был дорожный мотоцикл с одноцилиндровым двухтактным двигателем воздушного охлаждения объемом около 175 см³, рассчитанный на поездки по асфальту и грунтовым дорогам.
Одна модель под разными именами
«Восход-2» появился в 1972 году. Базовая конструкция рамы сохранилась от предшественника, а оптика и багажник изменились. Заодно обновили грязезащитные элементы. Затем часть машин получила электронное зажигание: по данным журнала «За рулем», его устанавливали на «Восходы-2», выпущенные после апреля 1976 года. Именно поэтому воспоминания двух владельцев о своей «двойке» могли быть одинаково точными, хотя описывали они разное оборудование.
Следующим этапом стал «Восход-2М» с более мощным двигателем. Рабочий объем остался около 175 кубических см, а мощность в ходе последующих изменений семейства выросла с 10,5 до 14 лошадиных сил. Усовершенствовали и переднюю вилку. На разбитых дорогах это изменение было практичным.
Позже семейство продолжил «Восход-3». Владельцы прежних машин присматривались к деталям от более свежих версий, но совместимость зависела от года выпуска и уже установленного оборудования. В 1979 году журнал «За рулем» разбирал письма читателей. Те спрашивали, можно ли поставить на старый «Восход» двигатель или электрооборудование от «двойки-М». В отдельных письмах речь шла о вилке.
Для поздней «двойки» подходящее зажигание уже было предусмотрено, тогда как ранняя версия при замене двигателя требовала дополнительных изменений в электрике. Поэтому при покупке мотоцикла с рук имело смысл выяснить у прежнего хозяина, какие детали он успел заменить.
К этому моменту история каждого экземпляра становилась отдельной частью надежности. Один мотоцикл сохранял заводскую комплектацию и регулярно обслуживался. Другой переходил к следующему владельцу с переставленным мотором и старой проводкой. Карбюратор к тому времени уже не раз регулировали. Одинаковая надпись на баке не гарантировала одинаковых хлопот.
Отсюда и разные оценки «Восхода». Для одного хозяина он оставался машиной, которая подвела в дороге; для другого - первым собственным транспортом, на который удалось накопить и который можно было чинить своими руками. После вечерних попыток разобраться с неисправностью владелец мог утром снова выкатить мотоцикл со двора и отправиться по делам.
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