Что скрывалось за доступностью «Восхода»: почему двигатель перегревался, как экономили на проводке и какие неисправности устраняли сами

Почему «Восход» покупали, несмотря на поломки

Ковровский мотоцикл с двигателем на 175 кубов часто требовал внимания даже при обычной поездке. Версии 1972 и 1976 годов должны были исправить слабые места, но владельцам все равно приходилось искать способы доработки.

Ковровский мотоцикл с двигателем на 175 кубов часто требовал внимания даже при обычной поездке. Версии 1972 и 1976 годов должны были исправить слабые места, но владельцам все равно приходилось искать способы доработки.

Перегрев мог закончиться заклиниванием поршня, выключение фары или пропавшая искра — остановить мотоцикл прямо на дороге. Для владельцев «Восхода» подобные неисправности были частью эксплуатации: мотоцикл был всегда доступен, но требовал пристального внимания.

Экономика обернулась проблемами

В середине 1960-х Ковровский завод задумался о массовой и недорогой модели. До презентации «Восхода» предприятие выпустило К-125 и К-175 — простые и надежные машины. При создании новой модели экономили на материалах двигателя и проводке.

Основная трудность при выборе 175-кубового мотора: штатного охлаждения не хватало, и двигатель перегревался даже при небольших размерах. Электрика работала непредсказуемо: контакты зажигания окислялись, поэтому запуск с первой попытки редко бывал удачным. Фары могли погаснуть во время движения.

Доработки не устранили все слабости

В 1972 году «Восход-2» оснастили электронным зажиганием. Система оказалась сырой и капризной: в мороз она могла вообще не работать. У «Восхода-2М» 1976 года была предусмотрена оптика, но перегрев двигателя по-прежнему грозил заклиниванием.

К 1979 году «Восход-3» стал надежнее, однако вопрос температурного режима до конца решен не был. Владельцы сами переделывали проводку на медную и подгоняли детали поршневой группы. Для сцепления необходимо было искать подходящие детали.

Почему мотоцикл оставался востребованным

«Минск» уступал ему в уровне двигателя, а тяжелые «Урал» и «Днепр» были дополнены необходимыми колясками. «Восход» занимал промежуточное место: это был двухместный мотоцикл, доступный обычному сельскому жителю.

В деревнях на нем возили зерно и сено, а полевой ремонт стал привычной частью владения. Именно сочетание цены и практичности поддерживает спрос, несмотря на перегревы и сбои электрики. Запуск также остается капризным.