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Автор: Дарья Климова

15 августа 2026, 13:15

Восьмерка главных премьер автосалона в Чэнду: новые гибриды и электрокары

Восьмерка главных премьер автосалона в Чэнду: новые гибриды и электрокары

2000 км без дозаправки и 919 км на электричестве: топ-новинки Чэнду для российских дорог

Восьмерка главных премьер автосалона в Чэнду: новые гибриды и электрокары

Крупнейший автосалон Китая стартует в Чэнду, где соберутся более 120 брендов и 1600 моделей. В этом году акцент на гибридные и электрические новинки, которые могут изменить расстановку сил на рынке. Какие автомобили удивят россиян и что стоит знать о новых технологиях - разбираемся подробно.

Крупнейший автосалон Китая стартует в Чэнду, где соберутся более 120 брендов и 1600 моделей. В этом году акцент на гибридные и электрические новинки, которые могут изменить расстановку сил на рынке. Какие автомобили удивят россиян и что стоит знать о новых технологиях - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей международный автосалон в Чэнду – это не просто очередная выставка, а своеобразный барометр будущего, который уже завтра может появиться на отечественных дорогах. В условиях, когда китайские бренды активно проникают на российский рынок, именно такие события позволяют понять, какие технологии и модели станут актуальными в ближайшие годы. Как сообщает «Российская Газета», в этом году на выставке было представлено более 1600 автомобилей от 120 производителей, что подчёркивает масштаб и престижность мероприятия.

Одним из самых обсуждаемых дебютов стал Volkswagen ID.Era 5S — гибридный седан, разработанный совместно с SAIC. Его отличает значительный запас хода — до 2000 км по циклу CLTC, а также возможность трансформировать передние кресла в ровную поверхность для отдыха. Силовая установка сочетает 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 109 л.с. и электродвигатель на 177 л.с. Аккумулятор ёмкостью 19,15 кВт·ч позволяет проехать на электротяге до 160 км.

Chery Fulwin A9L в версии Sport Edition также привлёк внимание публики. Этот гибридный седан E-класса получил агрессивный внешний обвес, вентилируемые тормоза и современную оптику. В салоне установлены два экрана: приборная панель на 10,25 дюйма и мультимедийный дисплей на 15,6 дюйма. Два электромотора в сумме выдают 639 л.с. и 854 Н·м, а аккумулятор на 33,68 кВт·ч обеспечивает достойную автономность.

Chery iCar V25 — ещё одна новинка, которая может появиться в России под брендом Esteo. Этот гибридный внедорожник с брутальным дизайном и габаритами 4636×1920×1855 мм оснащён турбомотором объёмом 1,5 литра, подзаряжающим аккумулятор на 33,7 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет 150 км, а в гибридном режиме — более 1000 км. Мощность электропривода пока держится в секрете.

Кроссовер Exeed EX6 выполнен в новом стиле Perpetua и отличается купеобразным силуэтом, необычной светотехникой и полускрытыми дверными ручками. Синие индикаторы в фарах сигнализируют о работе полуавтономных систем. Гибридная установка построена на базе 1,5-литрового двигателя мощностью 156 л.с., запас хода на электротяге достигает 150 км.

Jetour Traveller 7 — дебютант, внешне напоминающий Jetour T2, но отличающийся менее агрессивной оптикой и квадратным кофром для запаски. Гибридная система построена на 1,5-литровом турбомоторе и электродвигателях. Две батареи — на 26,6 и 45,1 кВт·ч — позволяют проехать на электротяге от 108 до 173 км. Интересно, что для этой модели официально предусмотрен фаркоп, позволяющий буксировать прицеп массой до 1,6 тонны, хотя угол съезда при этом снижается.

Гибридный лифтбек MG 07 от SAIC получил силовую установку DMH с 1,5-литровым бензиновым мотором на 112 л.с. и электродвигателем на 207 л.с. На электротяге автомобиль проезжает 245 км, а общий запас хода составляет 1745 км по циклу CLTC. Габариты и колёсная база соответствуют текущему позиционированию модели.

BMW iX3 в новой версии для Китая теперь имеет удлинённую колёсную базу — 3005 мм, что обеспечивает простор во втором ряду, сравнимый с BMW X5. Электрокроссовер построен на платформе Neue Klasse, оснащён установкой мощностью 477 л.с. и круглыми батареями повышенной плотности. Это увеличило запас хода до 919 км и ускорило зарядку на 30%. Внешне модель получила эксклюзивные детали, предназначенные специально для китайского рынка.

Стоит отметить, что подобные выставки становятся площадкой для внедрения не только новых моделей, но и технологических решений, которые в ближайшие годы могут стать стандартом для массового сегмента. Например, развитие гибридных систем и увеличение запаса хода на электротяге уже сейчас формируют новые ожидания у покупателей. Согласно данным, китайские производители активно инвестируют в развитие полуавтономных систем и интеграцию современных аккумуляторов, что позволяет им конкурировать с японскими и корейскими брендами. Важно, что многие из представленных моделей уже в ближайшее время могут появиться на российском рынке, а значит, автолюбителям стоит внимательно следить за новостями из Чэнду.

Упомянутые модели: Volkswagen ID.3, BMW iX3
Упомянутые марки: Volkswagen, Chery, Hyundai, Jetour, EXEED, MG , BMW, SAIC
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