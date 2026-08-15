2000 км без дозаправки и 919 км на электричестве: топ-новинки Чэнду для российских дорог

15 августа 2026, 13:15
Восьмерка главных премьер автосалона в Чэнду: новые гибриды и электрокары
Восьмерка главных премьер автосалона в Чэнду: новые гибриды и электрокары
Крупнейший автосалон Китая стартует в Чэнду, где соберутся более 120 брендов и 1600 моделей. В этом году акцент на гибридные и электрические новинки, которые могут изменить расстановку сил на рынке. Какие автомобили удивят россиян и что стоит знать о новых технологиях - разбираемся подробно.
Для российских автолюбителей международный автосалон в Чэнду – это не просто очередная выставка, а своеобразный барометр будущего, который уже завтра может появиться на отечественных дорогах. В условиях, когда китайские бренды активно проникают на российский рынок, именно такие события позволяют понять, какие технологии и модели станут актуальными в ближайшие годы. Как сообщает «Российская Газета», в этом году на выставке было представлено более 1600 автомобилей от 120 производителей, что подчёркивает масштаб и престижность мероприятия.
Одним из самых обсуждаемых дебютов стал Volkswagen ID.Era 5S — гибридный седан, разработанный совместно с SAIC. Его отличает значительный запас хода — до 2000 км по циклу CLTC, а также возможность трансформировать передние кресла в ровную поверхность для отдыха. Силовая установка сочетает 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 109 л.с. и электродвигатель на 177 л.с. Аккумулятор ёмкостью 19,15 кВт·ч позволяет проехать на электротяге до 160 км.
Chery Fulwin A9L в версии Sport Edition также привлёк внимание публики. Этот гибридный седан E-класса получил агрессивный внешний обвес, вентилируемые тормоза и современную оптику. В салоне установлены два экрана: приборная панель на 10,25 дюйма и мультимедийный дисплей на 15,6 дюйма. Два электромотора в сумме выдают 639 л.с. и 854 Н·м, а аккумулятор на 33,68 кВт·ч обеспечивает достойную автономность.
Chery iCar V25 — ещё одна новинка, которая может появиться в России под брендом Esteo. Этот гибридный внедорожник с брутальным дизайном и габаритами 4636×1920×1855 мм оснащён турбомотором объёмом 1,5 литра, подзаряжающим аккумулятор на 33,7 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет 150 км, а в гибридном режиме — более 1000 км. Мощность электропривода пока держится в секрете.
Кроссовер Exeed EX6 выполнен в новом стиле Perpetua и отличается купеобразным силуэтом, необычной светотехникой и полускрытыми дверными ручками. Синие индикаторы в фарах сигнализируют о работе полуавтономных систем. Гибридная установка построена на базе 1,5-литрового двигателя мощностью 156 л.с., запас хода на электротяге достигает 150 км.
Jetour Traveller 7 — дебютант, внешне напоминающий Jetour T2, но отличающийся менее агрессивной оптикой и квадратным кофром для запаски. Гибридная система построена на 1,5-литровом турбомоторе и электродвигателях. Две батареи — на 26,6 и 45,1 кВт·ч — позволяют проехать на электротяге от 108 до 173 км. Интересно, что для этой модели официально предусмотрен фаркоп, позволяющий буксировать прицеп массой до 1,6 тонны, хотя угол съезда при этом снижается.
Гибридный лифтбек MG 07 от SAIC получил силовую установку DMH с 1,5-литровым бензиновым мотором на 112 л.с. и электродвигателем на 207 л.с. На электротяге автомобиль проезжает 245 км, а общий запас хода составляет 1745 км по циклу CLTC. Габариты и колёсная база соответствуют текущему позиционированию модели.
BMW iX3 в новой версии для Китая теперь имеет удлинённую колёсную базу — 3005 мм, что обеспечивает простор во втором ряду, сравнимый с BMW X5. Электрокроссовер построен на платформе Neue Klasse, оснащён установкой мощностью 477 л.с. и круглыми батареями повышенной плотности. Это увеличило запас хода до 919 км и ускорило зарядку на 30%. Внешне модель получила эксклюзивные детали, предназначенные специально для китайского рынка.
Стоит отметить, что подобные выставки становятся площадкой для внедрения не только новых моделей, но и технологических решений, которые в ближайшие годы могут стать стандартом для массового сегмента. Например, развитие гибридных систем и увеличение запаса хода на электротяге уже сейчас формируют новые ожидания у покупателей. Согласно данным, китайские производители активно инвестируют в развитие полуавтономных систем и интеграцию современных аккумуляторов, что позволяет им конкурировать с японскими и корейскими брендами. Важно, что многие из представленных моделей уже в ближайшее время могут появиться на российском рынке, а значит, автолюбителям стоит внимательно следить за новостями из Чэнду.
Похожие материалы Фольксваген, Чери, Хендай, Джетур, Эксид, МДжи, БМВ, САИК
-
08.08.2026, 21:11
Топ-10 электромобилей 2026 года: что изменилось на российском рынке
В 2026 году электромобили в России стали не только доступнее, но и разнообразнее. В рейтинге - ключевые модели, их плюсы и минусы, а также советы по выбору. Эксперты отмечают важные нюансы, которые стоит учесть при покупке.Читать далее
-
29.07.2026, 21:34
BMW iX3 Flow с E Ink Prism: новая технология окраски и спецэффекты к премьере фильма
BMW iX3 Flow с технологией E Ink Prism - не просто шоу-кар, а пример того, как автомобильная индустрия интегрирует цифровые инновации в поп-культуру. Важный шаг для рынка: впервые динамичная графика и спецэффекты становятся частью серийных моделей.Читать далее
-
25.07.2026, 11:59
BMW iX3 для Китая: увеличенная база, запас хода 919 км и новая батарея
BMW представила для китайского рынка электрокроссовер iX3 с увеличенной колесной базой и рекордным запасом хода. Новая батарея и продвинутая силовая установка делают модель заметной на фоне конкурентов. Важно понять, как эти изменения повлияют на рынок электромобилей в 2026 году.Читать далее
-
10.07.2026, 12:41
BMW iX3 и Zeekr 7GT: новые оценки безопасности по стандарту Euro NCAP
Два новых электромобиля - BMW iX3 и Zeekr 7GT - прошли обновленные испытания Euro NCAP. Оба получили высшие оценки, но результаты оказались неожиданными: китайская модель превзошла конкурента по нескольким ключевым параметрам. Разбираемся, что это значит для рынка и почему стоит обратить внимание на детали новых стандартов безопасности.Читать далее
-
30.06.2026, 08:44
Пять электромобилей с лучшим запасом хода на трассе в Риме - неожиданные лидеры теста
В условиях, максимально приближенных к реальным, эксперты проверили, насколько заявленные производителями показатели дальности хода электромобилей соответствуют действительности. Результаты удивили: не всегда большой аккумулятор гарантирует лидерство, а экономичность и скорость зарядки становятся ключевыми факторами при выборе машины.Читать далее
-
09.06.2026, 06:41
BMW iX3 показал рекордный запас хода в El Prix 2026, но Xpeng X9 удивил результатом
Летний тест El Prix 2026 выявил неожиданных лидеров среди электромобилей: BMW iX3 проехал 485 миль на одном заряде, а китайский Xpeng X9 превзошел заявленный запас хода на 11,4%. Эти результаты могут изменить отношение к выбору электрокаров в России.Читать далее
-
08.05.2026, 10:39
Volkswagen вводит плату за полную мощность электромобилей ID 3 Pro и Pro S
Volkswagen удивил владельцев электромобилей новым решением: теперь за доступ к максимальной мощности придется платить отдельно. Мало кто ожидал, что привычные опции станут платными. Какие последствия ждут рынок и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
23.04.2026, 15:08
BMW i3 и iX3 для Китая: удлиненные кузова, ИИ и новые мультимедийные функции
BMW представил для Китая удлиненные версии i3 и iX3 с уникальными технологиями и мультимедийными возможностями. Новые функции, разработанные совместно с Alibaba, уже вызвали интерес у экспертов. Почему эти изменения важны для рынка и что они значат для будущего электромобилей - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.04.2026, 15:36
Volkswagen ID.3 Neo: возвращение кнопок, новый интерфейс и свежий дизайн
Volkswagen ID.3 Neo выходит на рынок с заметными изменениями: возвращаются физические кнопки, переработан интерфейс и добавлены новые опции батарей. Почему производитель решил пересмотреть подход к эргономике и что это значит для будущего электромобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.04.2026, 10:05
VW ID.3 Neo стал ближе к Golf: новые моторы и улучшения в салоне
VW ID.3 Neo выходит на рынок с заметными изменениями: дизайн стал ближе к привычному Golf, появились новые варианты мощности и батарей. Уже известны цены и сроки старта продаж. Почему это важно для тех, кто выбирает электромобиль - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, Чери, Хендай, Джетур, Эксид, МДжи, БМВ, САИК
-
08.08.2026, 21:11
Топ-10 электромобилей 2026 года: что изменилось на российском рынке
В 2026 году электромобили в России стали не только доступнее, но и разнообразнее. В рейтинге - ключевые модели, их плюсы и минусы, а также советы по выбору. Эксперты отмечают важные нюансы, которые стоит учесть при покупке.Читать далее
-
29.07.2026, 21:34
BMW iX3 Flow с E Ink Prism: новая технология окраски и спецэффекты к премьере фильма
BMW iX3 Flow с технологией E Ink Prism - не просто шоу-кар, а пример того, как автомобильная индустрия интегрирует цифровые инновации в поп-культуру. Важный шаг для рынка: впервые динамичная графика и спецэффекты становятся частью серийных моделей.Читать далее
-
25.07.2026, 11:59
BMW iX3 для Китая: увеличенная база, запас хода 919 км и новая батарея
BMW представила для китайского рынка электрокроссовер iX3 с увеличенной колесной базой и рекордным запасом хода. Новая батарея и продвинутая силовая установка делают модель заметной на фоне конкурентов. Важно понять, как эти изменения повлияют на рынок электромобилей в 2026 году.Читать далее
-
10.07.2026, 12:41
BMW iX3 и Zeekr 7GT: новые оценки безопасности по стандарту Euro NCAP
Два новых электромобиля - BMW iX3 и Zeekr 7GT - прошли обновленные испытания Euro NCAP. Оба получили высшие оценки, но результаты оказались неожиданными: китайская модель превзошла конкурента по нескольким ключевым параметрам. Разбираемся, что это значит для рынка и почему стоит обратить внимание на детали новых стандартов безопасности.Читать далее
-
30.06.2026, 08:44
Пять электромобилей с лучшим запасом хода на трассе в Риме - неожиданные лидеры теста
В условиях, максимально приближенных к реальным, эксперты проверили, насколько заявленные производителями показатели дальности хода электромобилей соответствуют действительности. Результаты удивили: не всегда большой аккумулятор гарантирует лидерство, а экономичность и скорость зарядки становятся ключевыми факторами при выборе машины.Читать далее
-
09.06.2026, 06:41
BMW iX3 показал рекордный запас хода в El Prix 2026, но Xpeng X9 удивил результатом
Летний тест El Prix 2026 выявил неожиданных лидеров среди электромобилей: BMW iX3 проехал 485 миль на одном заряде, а китайский Xpeng X9 превзошел заявленный запас хода на 11,4%. Эти результаты могут изменить отношение к выбору электрокаров в России.Читать далее
-
08.05.2026, 10:39
Volkswagen вводит плату за полную мощность электромобилей ID 3 Pro и Pro S
Volkswagen удивил владельцев электромобилей новым решением: теперь за доступ к максимальной мощности придется платить отдельно. Мало кто ожидал, что привычные опции станут платными. Какие последствия ждут рынок и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
23.04.2026, 15:08
BMW i3 и iX3 для Китая: удлиненные кузова, ИИ и новые мультимедийные функции
BMW представил для Китая удлиненные версии i3 и iX3 с уникальными технологиями и мультимедийными возможностями. Новые функции, разработанные совместно с Alibaba, уже вызвали интерес у экспертов. Почему эти изменения важны для рынка и что они значат для будущего электромобилей - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.04.2026, 15:36
Volkswagen ID.3 Neo: возвращение кнопок, новый интерфейс и свежий дизайн
Volkswagen ID.3 Neo выходит на рынок с заметными изменениями: возвращаются физические кнопки, переработан интерфейс и добавлены новые опции батарей. Почему производитель решил пересмотреть подход к эргономике и что это значит для будущего электромобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.04.2026, 10:05
VW ID.3 Neo стал ближе к Golf: новые моторы и улучшения в салоне
VW ID.3 Neo выходит на рынок с заметными изменениями: дизайн стал ближе к привычному Golf, появились новые варианты мощности и батарей. Уже известны цены и сроки старта продаж. Почему это важно для тех, кто выбирает электромобиль - разбираемся в деталях.Читать далее