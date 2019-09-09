9 сентября 2019, 07:35
Восьмиколесные «Шаманы» отправляются в ОАЭ
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Вездеходы-амфибии «Шаман» будут работать в Объединённых Арабских Эмиратах. Компания «Авторос», которая занимает производством этих уникальных машин, готовит к отправке первую партию восьмиколесных монстров.
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Как сообщает портал «Спецтехника и коммерческий транспорт», российские вездеходы в Эмиратах планируется использовать для работы в медицинских и аварийно-спасательных службах, а также в качестве командно-штабных машин. В России вездеходы успешно преодолевают болота, броды и снежные заносы. В ОАЭ им придется иметь дело с барханами и песчаными бурями.
Все машины оснащаются 3,0-литровыми дизельными моторами Iveco, пару которым составляет механическая коробка передач. Остальные узлы вездехода - полностью российские. Машина имеет уникальную полноприводную трансмиссию 8×8, которая при необходимости подключает привод на две передние оси, а также блокировки всех дифференциалов и систему рулевого управления, позволяющую поворачивать колёса всех осей. Ориентировочная цена одного восьмиколесного вездехода «Шаман» составляет 9,5 млн рублей.
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30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение --- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение --- http:// gg.gg/ anticam
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