Hyundai Sonata DN8 на вторичке: выгодная альтернатива или рискованная покупка?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 ноября 2025, 15:28

Восьмое поколение Hyundai Sonata: стоит ли брать вместо новой Lada Vesta

Восьмое поколение Hyundai Sonata: стоит ли брать вместо новой Lada Vesta

Hyundai Sonata DN8 на вторичке: выгодная альтернатива или рискованная покупка?

Восьмое поколение Hyundai Sonata: стоит ли брать вместо новой Lada Vesta

Hyundai Sonata восьмого поколения появилась в России в 2019 году. Сейчас на вторичном рынке ее можно найти по цене новой Lada Vesta. В статье рассказываем, на что обратить внимание при выборе подержанной Sonata. Какие версии лучше обходить стороной и почему этот седан так популярен у таксистов.

Hyundai Sonata восьмого поколения появилась в России в 2019 году. Сейчас на вторичном рынке ее можно найти по цене новой Lada Vesta. В статье рассказываем, на что обратить внимание при выборе подержанной Sonata. Какие версии лучше обходить стороной и почему этот седан так популярен у таксистов.

В конце 2019 года на российском рынке дебютировала Hyundai Sonata восьмого поколения. Автомобиль собирали на калининградском заводе «Автотор» специально для России. Седан сразу привлек внимание современным дизайном и просторным салоном, а также стал одним из любимых вариантов такси.

На старте продаж дилеры предложили Сонату по цене от 1,5 до 2 миллионов рублей. Сегодня на вторичном рынке можно найти экземпляры с пробегом от 100 до 500 тысяч километров уже от 1,3 миллиона рублей. Это примерно столько же, сколько просят за новую базовую Ладу Весту. Самые свежие и ухоженные «Сонаты» стоят дороже — до 3 миллионов рублей.

Покупка пятилетней Сонаты по цене новой Весты кажется заманчивой, но есть нюансы. Седан отличается просторным салоном, хорошей шумоизоляцией и удобной подвеской. Водители отмечают надежность моторов и коробок передач, однако у модели есть свои слабые места. В первую очередь стоит обратить внимание на состояние кузова — на кромках дверей и арках может появиться коррозия. Также важно проверить работу электроники и состояние подвески, особенно если машина использовалась в такси.

Эксперты не советуют выбирать турбомотор 1.6, так как он требует более дорогого обслуживания и требовательности к качеству топлива. Оптимальный выбор двигателей 2.0 и 2.5, которые редко доставляют хлопоты. При осмотре обязательно проверяйте историю обслуживания и пробега — многие экземпляры уже проехали не одну сотню тысяч километров.

Hyundai Sonata восьмого поколения остается интересным решением для тех, кто ищет просторный и комфортный седан по цене новой отечественной модели. Однако перед покупкой важно тщательно проверить автомобиль и не гнаться за низкой ценой. Такой подход поможет избежать неприятных сюрпризов и получить надежного спутника на несколько лет.

Упомянутые модели: Hyundai Sonata (от 1 964 000 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: Hyundai, ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай, Лада

Похожие материалы Хендай, Лада

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Германии продают за копейки почти новый ВАЗ-2103
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Тюмень Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться