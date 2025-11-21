Hyundai Sonata DN8 на вторичке: выгодная альтернатива или рискованная покупка?

21 ноября 2025, 15:28
Восьмое поколение Hyundai Sonata: стоит ли брать вместо новой Lada Vesta
Hyundai Sonata восьмого поколения появилась в России в 2019 году. Сейчас на вторичном рынке ее можно найти по цене новой Lada Vesta. В статье рассказываем, на что обратить внимание при выборе подержанной Sonata. Какие версии лучше обходить стороной и почему этот седан так популярен у таксистов.
В конце 2019 года на российском рынке дебютировала Hyundai Sonata восьмого поколения. Автомобиль собирали на калининградском заводе «Автотор» специально для России. Седан сразу привлек внимание современным дизайном и просторным салоном, а также стал одним из любимых вариантов такси.
На старте продаж дилеры предложили Сонату по цене от 1,5 до 2 миллионов рублей. Сегодня на вторичном рынке можно найти экземпляры с пробегом от 100 до 500 тысяч километров уже от 1,3 миллиона рублей. Это примерно столько же, сколько просят за новую базовую Ладу Весту. Самые свежие и ухоженные «Сонаты» стоят дороже — до 3 миллионов рублей.
Покупка пятилетней Сонаты по цене новой Весты кажется заманчивой, но есть нюансы. Седан отличается просторным салоном, хорошей шумоизоляцией и удобной подвеской. Водители отмечают надежность моторов и коробок передач, однако у модели есть свои слабые места. В первую очередь стоит обратить внимание на состояние кузова — на кромках дверей и арках может появиться коррозия. Также важно проверить работу электроники и состояние подвески, особенно если машина использовалась в такси.
Эксперты не советуют выбирать турбомотор 1.6, так как он требует более дорогого обслуживания и требовательности к качеству топлива. Оптимальный выбор двигателей 2.0 и 2.5, которые редко доставляют хлопоты. При осмотре обязательно проверяйте историю обслуживания и пробега — многие экземпляры уже проехали не одну сотню тысяч километров.
Hyundai Sonata восьмого поколения остается интересным решением для тех, кто ищет просторный и комфортный седан по цене новой отечественной модели. Однако перед покупкой важно тщательно проверить автомобиль и не гнаться за низкой ценой. Такой подход поможет избежать неприятных сюрпризов и получить надежного спутника на несколько лет.
